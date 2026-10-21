El campo mira al cielo y al mercado en el comienzo de la campaña gruesa: los detalles

Resumen Ejecutivo La siembra de maíz avanzó al 34,8% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas para la campaña, superando el promedio histórico.

avanzó al de las proyectadas para la campaña, superando el promedio histórico. La implantación de soja se mantiene condicionada por la falta de humedad en el oeste agrícola, a la espera de nuevas precipitaciones.

se mantiene condicionada por la falta de humedad en el oeste agrícola, a la espera de nuevas precipitaciones. El avance de la cosecha en Estados Unidos y las mayores estimaciones del USDA presionan a la baja las cotizaciones internacionales de los granos.

La nueva campaña agrícola argentina comienza con dos variables que condicionan las decisiones productivas: la evolución de los precios internacionales y el comportamiento del clima. En este contexto, el maíz muestra un ritmo de implantación adelantado, mientras que la soja todavía depende de la llegada de nuevas lluvias para consolidar su siembra.

La presión sobre los mercados internacionales responde, en buena medida, al avance de la cosecha en Estados Unidos y a las mayores estimaciones de producción y existencias difundidas por el Departamento de Agricultura de ese país (USDA). Sin embargo, las bajas cotizaciones también empiezan a incentivar nuevas operaciones de compra, lo que introduce un contrapunto en la dinámica comercial.

El maíz avanza por encima de los registros históricos

Según los datos relevados al 14 de octubre por la Bolsa de Cereales, la siembra de maíz con destino a grano comercial alcanzó el 34,8% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas para la campaña.

El avance representa un adelanto de aproximadamente cinco puntos porcentuales respecto del ciclo anterior y también supera en cinco puntos el promedio histórico para esta etapa.

Las tareas presentan diferencias importantes según la región. El Núcleo Norte registra un avance del 79,8% del área prevista, seguido por el Núcleo Sur, con el 63,4%, y el centro-norte de Santa Fe, con el 61,8%.

En contraste, el ritmo es menor en el centro de Buenos Aires, donde alcanza el 28,1%, y en el sudoeste bonaerense-sur de La Pampa, con apenas el 8,7%.

La distribución de las lluvias explica parte de estas diferencias. En algunas zonas del centro y sur agrícola, los excesos de humedad demoraron las labores, mientras que la falta de precipitaciones previa en sectores de Córdoba llevó a reconsiderar planteos y trasladar parte de la superficie hacia siembras tardías.

Pese a estas diferencias, los lotes implantados presentan, en términos generales, condiciones entre normales y buenas, con reservas hídricas adecuadas u óptimas en numerosas áreas.

La soja depende de la evolución de las lluvias

La situación de la soja es diferente. Aunque las precipitaciones de las últimas semanas mejoraron la humedad de los suelos en parte de la región agrícola, la implantación todavía no alcanzó un ritmo significativo.

La franja central y el NEA muestran una recuperación de las reservas hídricas, pero el oeste agrícola continúa afectado por condiciones de sequía. Por eso, las lluvias previstas para las próximas semanas serán determinantes para definir la oportunidad de siembra y la superficie que finalmente podrá implantarse en condiciones favorables.

El escenario regional también incorpora la evolución de la campaña brasileña. De acuerdo con los datos citados en el informe original, la siembra de soja en Brasil alcanzó el 52%, con un avance semanal de 19 puntos porcentuales y un ritmo superior al del ciclo anterior.

No obstante, las perspectivas meteorológicas y la posible influencia de El Niño sobre el centro y norte brasileño mantienen la atención puesta en la disponibilidad de humedad y en sus eventuales efectos sobre los rindes.

Estados Unidos presiona sobre los mercados

En el plano internacional, el avance de la cosecha estadounidense agrega oferta al mercado y contribuye a presionar los precios de los granos.

En soja, la recolección en Estados Unidos llegó al 46% del área, luego de avanzar 21 puntos porcentuales durante una semana. En maíz, alcanzó el 33%. Ambos registros se ubicaban por debajo de sus respectivos promedios históricos, según los datos publicados en la nota de referencia.

A este escenario se sumaron las mayores estimaciones de rindes y existencias del USDA, especialmente para el maíz, lo que reforzó las expectativas de una oferta abundante.

Sin embargo, las cotizaciones más bajas comenzaron a generar oportunidades para algunos compradores. En el mercado de soja, reaparecieron compras estatales chinas sobre mercadería estadounidense, con operaciones estimadas de entre 1,5 y 3 millones de toneladas.

En maíz también se registraron nuevas operaciones internacionales. Entre ellas, compras de molinos de Corea del Sur por 134.000 toneladas de cereal de origen sudamericano o sudafricano. Además, las exportaciones semanales estadounidenses superaron nuevamente los 1,1 millones de toneladas.

Estos movimientos muestran que la presión bajista no elimina la demanda, aunque el comportamiento futuro de los precios dependerá de la evolución de la oferta, las compras internacionales y las condiciones productivas en los principales países exportadores.

Costos, rindes y clima: las variables que mirará el productor

Para el productor argentino, el inicio de la campaña plantea la necesidad de evaluar cuidadosamente la relación entre los costos de producción y los ingresos esperados.

En maíz, el adelanto de la siembra constituye un dato favorable para el desarrollo inicial de la campaña, pero no garantiza por sí mismo los resultados finales. El comportamiento de las lluvias, la disponibilidad de agua durante el ciclo y la evolución de los precios seguirán siendo factores decisivos.

En soja, la incertidumbre se concentra en la posibilidad de avanzar con la implantación en las zonas que todavía necesitan humedad. La distribución de las precipitaciones será tan importante como el volumen acumulado, especialmente en las regiones con déficit hídrico.

De esta manera, la campaña 2026/27 comienza con un panorama heterogéneo: el maíz gana terreno en los lotes, la soja espera mejores condiciones para despegar y los mercados internacionales operan bajo la presión de una oferta estadounidense importante.

Para las próximas semanas, la evolución del clima y las señales del mercado serán determinantes para ajustar las decisiones de siembra, el manejo de los cultivos y la estrategia comercial de los productores.