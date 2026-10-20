Del mostrador a las empresas: el avance del QR y la nueva apuesta por los pagos en dólares

Resumen Ejecutivo Los pagos con QR interoperable crecieron un 65,6% interanual en agosto alcanzando 118,3 millones de operaciones, mientras las tarjetas de crédito y débito registraron caídas.

crecieron un en agosto alcanzando 118,3 millones de operaciones, mientras las registraron caídas. Las transferencias inmediatas sumaron 779 millones de operaciones por un volumen total de $96 billones , impulsadas fuertemente por la adopción de las fintech .

sumaron 779 millones de operaciones por un volumen total de , impulsadas fuertemente por la adopción de las . El BCRA registró 2,2 millones de transacciones en dólares por US$3.792 millones y lanzó los echeqs en dólares para financiar compromisos comerciales de empresas y el agro.

La forma de pagar en Argentina atraviesa una transformación. Las transferencias inmediatas y los códigos QR consolidan su avance, mientras las tarjetas pierden operaciones y surgen nuevas herramientas financieras para las empresas. Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran la magnitud de este cambio en el sistema de pagos.

Durante agosto, los pagos con transferencia interoperables mediante QR alcanzaron los 118,3 millones de operaciones, un crecimiento interanual del 65,6%. El volumen totalizó $3 billones, una cifra que refleja la expansión de las billeteras digitales y de las soluciones de pago que conectan cuentas bancarias y virtuales.

Al mismo tiempo, las transferencias inmediatas en pesos sumaron 779 millones de operaciones, un 20,3% más que en agosto del año anterior. El movimiento total alcanzó los $96 billones.

El QR avanza mientras retroceden las tarjetas

El crecimiento de los pagos digitales contrasta con la evolución de las tarjetas. En agosto, las operaciones con débito llegaron a 172 millones, por un monto de $5,7 billones, mientras que las realizadas con crédito sumaron 159,3 millones, por $10 billones. Ambas modalidades registraron caídas interanuales, según se conoció.

La expansión del QR también está vinculada con la mayor participación de las billeteras virtuales. Del total de clientes que utilizaron pagos con transferencia interoperables, el 52,7% operó desde cuentas bancarias y el 47,3% desde cuentas de proveedores de servicios de pago, como las fintech.

Estas últimas concentraron el 53,8% de las acreditaciones en comercios, una señal de su peso creciente en la operatoria cotidiana.

Para los pequeños negocios, el sistema ofrece una alternativa que puede reducir la necesidad de contar con terminales de pago específicas y facilitar la acreditación de fondos. Además, cada operación digital puede contribuir a construir un historial de movimientos útil para evaluar el acceso al crédito.

Más operaciones en dólares y nuevas alternativas para empresas

Otra de las novedades del informe es el crecimiento de las operaciones en dólares. En agosto se registraron 2,2 millones de transacciones por un total de US$3.792 millones, con un incremento interanual del 43,5%.

En paralelo, los cheques electrónicos o echeqs continúan ampliando su participación en el sistema financiero. La principal novedad es la incorporación de operaciones en dólares, una herramienta que puede facilitar los pagos diferidos entre empresas y la administración de compromisos comerciales denominados en moneda extranjera.

Durante su primer mes, se emitieron 247 echeqs en dólares por un total de US$39,3 millones. Aunque su utilización todavía es incipiente, la herramienta abre una alternativa para compañías que necesitan operar con contratos o cadenas de pago dolarizadas.

Qué oportunidades abre para el agro

Para el sector agropecuario, la evolución de los pagos digitales y la aparición de instrumentos electrónicos en dólares tienen implicancias concretas. La actividad suele involucrar operaciones de montos elevados, plazos comerciales y vínculos entre productores, proveedores de insumos, acopios, cooperativas y empresas exportadoras.

En ese contexto, los echeqs en dólares podrían facilitar la gestión de pagos diferidos y aportar una alternativa para financiar operaciones comerciales dentro del circuito bancario. Su utilidad dependerá de las condiciones de aceptación, negociación y financiamiento disponibles para cada empresa.

Los pagos digitales, por su parte, pueden simplificar cobros y transferencias en actividades comerciales y de servicios vinculadas con la producción. Sin embargo, el QR y los echeqs responden a necesidades diferentes: el primero gana terreno en las transacciones cotidianas, mientras que los segundos pueden resultar relevantes para operaciones empresariales de mayor volumen.

Un cambio que va más allá de los medios de pago

La expansión de estas herramientas refleja una modificación estructural en la manera en que circula el dinero en la economía argentina. Las billeteras virtuales, las transferencias inmediatas y los instrumentos electrónicos están cambiando la relación entre consumidores, comercios y empresas.

El desafío será sostener ese crecimiento con seguridad, interoperabilidad y alternativas de financiamiento adecuadas. Para el agro y otras actividades intensivas en capital, la evolución de los instrumentos en dólares será un aspecto relevante para seguir de cerca, especialmente por su potencial aplicación en cadenas comerciales con compromisos denominados en moneda extranjera.