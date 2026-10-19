El dato que preocupa a los inversores: ¿qué factores ponen a prueba el plan de Milei?

Resumen Ejecutivo La consultora internacional BCA Research redujo su exposición a activos argentinos, tomando ganancias tras registrar retornos positivos en bonos soberanos y acciones.

redujo su exposición a activos argentinos, tomando ganancias tras registrar retornos positivos en bonos soberanos y acciones. El informe advierte que la estabilización macroeconómica y el superávit fiscal aún no se traducen en una recuperación sólida del empleo y la inversión productiva.

Sectores clave como la construcción y la industria manufacturera acumulan caídas significativas, mientras que las grandes inversiones en energía y minería muestran demoras en la creación masiva de puestos de trabajo.

La economía argentina enfrenta un desafío que podría condicionar tanto su recuperación como el escenario político de los próximos meses. La consultora internacional BCA Research redujo su exposición a los activos locales y advirtió que los avances en materia de inflación y equilibrio fiscal todavía no se traducen en una recuperación suficiente del empleo y la inversión productiva.

En un informe titulado “Argentina: todo destrucción, ninguna creación”, la firma planteó que la pérdida de puestos de trabajo en actividades tradicionales no está siendo compensada por la generación de nuevas oportunidades laborales. El diagnóstico pone el foco en una de las principales incógnitas del programa económico del presidente Javier Milei: cuándo comenzará la recuperación a reflejarse de manera más amplia en la actividad y los ingresos.

La decisión tuvo consecuencias concretas para su estrategia financiera. Según informó Ámbito, BCA cerró posiciones compradas en bonos soberanos argentinos, acciones locales y títulos en pesos a dos años, tras registrar rendimientos positivos. Además, pasó de recomendar una mayor ponderación de los activos argentinos a una menor exposición dentro de las carteras de mercados emergentes.

Qué hizo BCA Research con los activos argentinos

La consultora tomó ganancias en tres posiciones vinculadas al mercado local. Las operaciones registraron rendimientos positivos antes de su cierre:

* Bonos soberanos argentinos: una ganancia del 11,5%.

* Acciones argentinas medidas en dólares: un rendimiento del 5,3%.

* Bonos en pesos a dos años: una ganancia del 3,8%.

La decisión no implica necesariamente que la firma descarte el potencial de largo plazo de la economía argentina. Sin embargo, refleja una mayor cautela frente a los riesgos económicos y políticos que identifica en el horizonte inmediato.

Entre sus principales preocupaciones aparecen la evolución del empleo, el costo del financiamiento, la debilidad de determinados sectores productivos y las dudas sobre el rumbo económico después de las elecciones presidenciales de 2027.

Construcción e industria, los sectores más golpeados

Uno de los argumentos centrales del informe es la evolución del mercado laboral. Según los datos del Ministerio de Capital Humano citados por BCA Research, entre el inicio de la gestión de Milei y junio de 2026, la construcción y las actividades inmobiliarias registraron una caída del empleo del 10,2%.

La minería y el petróleo mostraron un retroceso del 8,8%, mientras que la industria manufacturera registró una baja del 7,6%.

También se observaron caídas en otras actividades:

* Comercio, hotelería y transporte: -4,2%.

* Empresas, finanzas y tecnología: -4%.

* Servicios sociales y personales: -1,5%.

En contraste, agricultura y pesca fue la única de las siete categorías analizadas que presentó una variación positiva, con un crecimiento del 3,4%.

Para la consultora, la composición del empleo constituye un elemento clave. Las actividades que concentran las expectativas de inversión y exportación, como la energía y la minería, tienen una participación relativamente reducida en el empleo total. Por eso, su expansión podría no ser suficiente, al menos en el corto plazo, para absorber a los trabajadores desplazados de otros sectores.

El potencial exportador que todavía no resuelve el problema laboral

BCA Research reconoce que las inversiones en recursos naturales pueden transformar la capacidad exportadora de la Argentina. No obstante, advierte que sus efectos sobre el empleo podrían demorar en materializarse.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentra buena parte de las expectativas oficiales. Según las cifras citadas por la consultora, el esquema acumula proyectos aprobados por aproximadamente US$56.000 millones y otras iniciativas por unos US$150.000 millones bajo evaluación.

Sin embargo, la minería y la energía requieren grandes desembolsos de capital y, en proporción, pueden generar menos puestos de trabajo que otras actividades. Además, muchos proyectos se desarrollan lejos de los principales centros urbanos e industriales.

La firma mantiene una perspectiva favorable sobre el potencial exportador del cobre, el litio y la energía, pero estima que la expansión más importante de la producción minera llegaría después de 2029.

Esto abre una brecha entre las oportunidades de crecimiento de largo plazo y las necesidades inmediatas de la economía: las inversiones pueden aumentar las exportaciones y el ingreso de divisas, pero no necesariamente generar empleo suficiente antes de los próximos comicios presidenciales.

Crédito caro y presión sobre la actividad económica

Otro de los factores señalados por la consultora es el costo del financiamiento. Según sus estimaciones, las tasas reales esperadas de los préstamos personales superan el 40%, mientras que las correspondientes a las tarjetas de crédito exceden el 60%. Para el financiamiento de corto plazo de las pequeñas y medianas empresas, la tasa real ronda el 13%.

Estas condiciones pueden limitar el consumo, encarecer el capital de trabajo y dificultar las decisiones de inversión de las empresas que necesitan financiar su producción o ampliar sus operaciones.

A ese escenario se suman la política monetaria y fiscal restrictiva, la apreciación real del peso y la incertidumbre sobre la evolución de la economía después de 2027.

BCA también advirtió que, si la recaudación queda por debajo de lo previsto, el Gobierno podría enfrentar mayores dificultades para sostener la meta de superávit primario sin profundizar los recortes del gasto.

La consultora reconoce los resultados obtenidos en materia de inflación y cuentas públicas, pero considera que todavía falta una recuperación más extendida de la actividad, el empleo y los ingresos.

La incógnita electoral de 2027: ¿llegará la recuperación a tiempo?

La incertidumbre política aparece como otro componente de la evaluación. Según BCA Research, algunas empresas podrían postergar sus decisiones de inversión hasta tener mayor claridad sobre el rumbo económico posterior a las elecciones presidenciales de 2027.

El problema es que esa espera puede convertirse en un obstáculo para la propia recuperación. Si las inversiones se demoran, también podría postergarse la creación de empleo y la mejora de los ingresos, dos variables que tendrán relevancia en la evaluación social de la gestión.

La reducción de la inflación fue uno de los principales logros que la consultora reconoce al Gobierno. Sin embargo, advierte que la evolución del mercado laboral puede ganar peso entre las preocupaciones de los votantes si la recuperación no alcanza a una mayor parte de la economía.

BCA mencionó alternativas como una depreciación más rápida, aunque controlada, del peso, una política monetaria menos restrictiva y cierto alivio fiscal. Según el informe, el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, no habían mostrado disposición a avanzar en ese cambio de orientación.

Se trata de una advertencia sobre los riesgos que identifica la firma, no de una predicción concluyente sobre el resultado electoral.

Qué significa la decisión para el mercado argentino

La reducción de la exposición de BCA Research constituye una señal de cautela de un participante internacional frente a los activos argentinos. La firma considera que los riesgos de corto plazo aumentaron y que todavía no hay señales suficientes para anticipar una recuperación económica más sólida.

No obstante, su decisión de tomar ganancias no equivale a una salida generalizada de los inversores extranjeros ni determina por sí sola la evolución futura de los bonos y las acciones locales.

El punto central de su diagnóstico es la dificultad para convertir la estabilización macroeconómica en una expansión sostenida de la producción, el empleo y los ingresos. La capacidad de la economía para generar nuevas oportunidades laborales será una de las variables que los inversores seguirán de cerca en los próximos meses.

La Argentina conserva oportunidades de crecimiento asociadas a sus recursos energéticos y mineros. El interrogante es si esas inversiones podrán traducirse en resultados económicos y laborales antes de que la incertidumbre electoral de 2027 condicione nuevas decisiones empresariales.