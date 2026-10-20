Los mercados le pasan factura a la Argentina: el riesgo país se dispara y supera los 700 puntos

La deuda argentina atraviesa una nueva jornada de presión en los mercados financieros. Este martes 20 de octubre, el riesgo país superó la barrera de los 700 puntos básicos y alcanzó las 710 unidades, en un escenario marcado por otra caída de los bonos soberanos en dólares.

Según se conoció, los títulos Globales argentinos que cotizan en Wall Street registraban una baja promedio del 1,5%. Con este resultado, el indicador elaborado por JP Morgan encadenaba ocho ruedas consecutivas en alza y llegaba a su nivel más elevado desde el 24 de octubre de 2025.

El movimiento vuelve a poner bajo la lupa el comportamiento de la deuda argentina y las condiciones que enfrenta el país para recuperar el acceso al financiamiento internacional.

Bonos en rojo: las pérdidas se profundizan

El deterioro de las cotizaciones no se limita a una sola jornada. Durante el último mes, los bonos argentinos denominados en dólares acumularon una caída promedio del 6%, mientras que los títulos de mayor plazo registraron retrocesos superiores al 7%.

En ese período, el riesgo país aumentó 185 puntos básicos, equivalente a una suba del 35%. La evolución contrasta con el mínimo de 403 puntos que había alcanzado el indicador el 10 de julio de este año.

La caída de los precios de los bonos implica que los inversores exigen mayores rendimientos para mantener deuda argentina. En términos financieros, esto encarece una eventual vuelta del país a los mercados internacionales de crédito.

Tasas altas en Estados Unidos y más cautela inversora

Entre los factores que explican la presión sobre los activos argentinos aparece el contexto financiero internacional. Las mayores tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense y la creciente aversión al riesgo en los mercados emergentes afectan especialmente a países cuyos títulos ofrecen rendimientos elevados y presentan mayor volatilidad.

Cuando los activos considerados más seguros ofrecen tasas elevadas, los inversores pueden exigir una compensación mayor para mantener posiciones en deuda de mercados emergentes. En ese escenario, Argentina suele experimentar movimientos más pronunciados.

La incertidumbre política también pesa

A las variables internacionales se suman factores propios de la economía argentina. La cercanía del calendario electoral de 2027 comienza a incorporarse en las expectativas de algunos inversores, mientras persisten interrogantes sobre las condiciones de financiamiento y la evolución futura de la deuda pública.

Sin embargo, analistas mantienen diferencias respecto de la magnitud del deterioro que reflejan los precios.

El desafío de recuperar la confianza

La suba del riesgo país representa una señal de cautela para el Gobierno y para los inversores que siguen la evolución de la deuda argentina. Aunque el indicador no constituye por sí solo una medida directa de la probabilidad de incumplimiento, refleja cuánto más rendimiento exige el mercado para asumir el riesgo de financiar al país frente a los bonos del Tesoro estadounidense.

El desafío será determinar si la escalada responde principalmente a un escenario internacional adverso y a factores técnicos del mercado o si anticipa una percepción más persistente de incertidumbre sobre la economía argentina.

Por ahora, los números dejan una señal concreta: con los bonos en retroceso y el riesgo país en máximos de un año, la recuperación de la confianza financiera continúa siendo uno de los principales desafíos para la Argentina.