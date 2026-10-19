Dólar, deuda y crecimiento: definiciones económicas de Milei desde Neuquén

El presidente Javier Milei volvió a respaldar la política económica del Gobierno y cuestionó los argumentos de la oposición sobre el crecimiento de la actividad y el valor del dólar. Lo hizo durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, donde destacó el desempeño exportador del país y reivindicó los cambios implementados por su administración.

Ante un auditorio que lo recibió con expresiones de apoyo a una eventual reelección, el mandatario agradeció al presidente de YPF, Horacio Marín, y al gobernador neuquino, Rolando Figueroa. Además, puso el foco en el desarrollo de Vaca Muerta y en el papel de la energía para impulsar distintos sectores de la economía.

“Desde esta tierra sale energía que mueve los tractores del campo, ilumina los hospitales, enciende las fábricas y ahora alimenta los servidores de miles de computadoras”, expresó.

El dólar, en el centro de la discusión

Uno de los principales ejes del discurso fue la defensa del tipo de cambio. Milei rechazó las críticas que sostienen que el Gobierno mantiene un dólar atrasado y utilizó el desempeño de las exportaciones como argumento para respaldar su posición.

El Presidente afirmó que la Argentina superó los US$ 10.000 millones en exportaciones durante un mes, un resultado que vinculó con los cambios en las reglas económicas y con el desempeño del sector energético.

“Qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos”, ironizó, en una crítica dirigida a quienes cuestionan el valor de la divisa.

En ese marco, sostuvo que Vaca Muerta pasó años condicionada por los controles de precios, las restricciones cambiarias y la falta de incentivos para invertir. Según su interpretación, el nuevo esquema económico permitió acelerar el desarrollo exportador del sector.

“Hoy dicen que crecemos a dos velocidades”

Milei también apuntó contra la oposición por sus cuestionamientos al superávit fiscal y a la evolución de la actividad económica.

“Hoy dicen que crecemos a dos velocidades, antes no crecíamos”, afirmó el mandatario, al cuestionar los argumentos de quienes advierten que la recuperación económica no alcanza de manera uniforme a todos los sectores.

En su exposición, el Presidente defendió el equilibrio de las cuentas públicas y planteó que la situación fiscal es determinante para afrontar los compromisos financieros del país.

Milei señaló que el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda por US$ 25.000 millones y sostuvo que, bajo un esquema de déficit fiscal elevado, la necesidad de financiamiento habría sido considerablemente mayor.

Como ejemplo, mencionó un escenario hipotético con un déficit equivalente a cinco puntos del producto bruto interno (PBI), que habría obligado al país a buscar recursos adicionales para cubrir tanto el desequilibrio fiscal como la refinanciación de sus obligaciones.

Según el mandatario, ese escenario podría haber provocado caídas pronunciadas de la actividad económica.

Inversiones y seguridad jurídica: el argumento del Gobierno

Otro de los puntos centrales del discurso fue la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones privadas.

Milei sostuvo que la disponibilidad de recursos naturales y de capital humano no garantiza por sí sola el desarrollo económico. En cambio, consideró que resulta indispensable construir un marco de reglas que incentive a los inversores a comprometer capital en el país.

En ese sentido, afirmó que la Argentina contó durante décadas con recursos y capacidades, pero no logró evitar un proceso de empobrecimiento.

El Presidente también cuestionó los antecedentes del país en su relación con los inversores y presentó la recuperación de la confianza como uno de los desafíos de su gestión.

Vaca Muerta y las exportaciones, en la estrategia oficial

La exposición en Neuquén volvió a ubicar a la energía como uno de los pilares del programa económico del Gobierno. Para Milei, el crecimiento de las exportaciones y la llegada de inversiones son parte de un proceso asociado con la modificación de las reglas económicas.

Sin embargo, sus declaraciones también reavivaron la discusión sobre el tipo de cambio, la distribución de la recuperación económica y los efectos del ajuste fiscal.

El planteo presidencial dejó en claro que el Gobierno busca defender su política económica a partir del equilibrio de las cuentas públicas, el desarrollo exportador y la generación de condiciones para la inversión privada.