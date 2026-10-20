Cuánto cuesta producir leche en Argentina: el dato que cambió la ecuación de los tambos

Resumen Ejecutivo Los costos totales de los tambos alcanzaron los US$ 2.672 por hectárea en octubre de 2026, reflejando un incremento interanual del 3,1% medido en dólares.

en octubre de 2026, reflejando un incremento interanual del medido en dólares. La cantidad de leche necesaria para cubrir los costos bajó de 7.897 a 7.465 litros por hectárea , impulsada por la mejora del precio del producto, que subió a US$ 0,36 por litro .

, impulsada por la mejora del precio del producto, que subió a . La producción lechera creció un 4,5% interanual, aunque los establecimientos continúan experimentando presión sobre los márgenes debido al encarecimiento de insumos clave como el alimento balanceado.

La estructura de costos de los tambos argentinos registró un aumento interanual medido en dólares, aunque la evolución del precio de la leche permitió mejorar la relación entre ingresos y gastos. Según un relevamiento, los costos totales alcanzaron los US$ 2.672 por hectárea en octubre de 2026, un incremento frente a los US$ 2.591 del mismo mes de 2025.

La diferencia representa una suba de aproximadamente 3,1% interanual. Sin embargo, al medir esos costos en litros de leche, el resultado es distinto: la cantidad necesaria para cubrirlos disminuyó de 7.897 a 7.465 litros por hectárea.

Esto significa que, pese al incremento de los gastos en dólares, se necesitan menos litros para afrontar el costo total estimado por hectárea. La mejora responde principalmente al aumento del precio de la leche, que pasó de US$ 0,33 por litro en octubre de 2025 a US$ 0,36 en octubre de 2026.

Alimento balanceado y silaje, entre los rubros que más aumentaron

La evolución de los distintos componentes de la estructura productiva fue dispar. De acuerdo con el informe, los mayores incrementos se registraron en el alimento balanceado y el silaje de maíz.

También subieron los costos vinculados con pasturas, verdeos, estructura, sanidad y salarios. En cambio, las únicas bajas identificadas correspondieron a la reposición de vaquillonas preñadas y a los gastos varios.

El comportamiento de estos rubros resulta determinante para la economía de los establecimientos, ya que la alimentación, la mano de obra y el mantenimiento de la estructura representan componentes centrales de la actividad lechera.

La evolución de los costos, por lo tanto, no es uniforme y exige analizar tanto el gasto total como la incidencia de cada componente sobre el resultado económico del tambo.

¿Cuántos litros de leche se necesitan para cubrir los costos?

El indicador expresado en litros permite dimensionar con mayor claridad el cambio en la relación entre el precio del producto y los gastos de producción.

En octubre de 2025 se necesitaban 7.897 litros de leche por hectárea para cubrir los costos totales estimados. Un año después, el requerimiento bajó a 7.465 litros.

La reducción fue de 432 litros por hectárea, equivalente a una disminución de aproximadamente 5,5%.

Además, el valor actual quedó por debajo del promedio de 7.624 litros por hectárea estimado para el período 2015-2025. Esto ubica al indicador de octubre de 2026 en una posición más favorable que la media histórica considerada por el relevamiento.

Sin embargo, este dato no implica por sí solo que todos los establecimientos hayan mejorado su rentabilidad. El resultado económico también depende de los niveles de producción, la estructura de cada sistema, la productividad por hectárea y los gastos específicos de cada explotación.

Más producción, pero con presión sobre los márgenes

El escenario productivo presenta algunas señales favorables. La producción de leche creció un 4,5% interanual y se encamina al pico estacional de primavera, con buenas condiciones de los rodeos y perspectivas alentadoras tras las lluvias de octubre.

No obstante, el panorama económico continúa mostrando dificultades. Según el informe, el precio de la leche todavía está rezagado frente a otros costos y deteriora la relación de compra de granos.

A esto se suma que, aunque la industria mantiene niveles de existencias manejables y las exportaciones continúan activas, la presión sobre los márgenes afecta especialmente a los tambos pequeños y medianos.

La mejora de un indicador de costos, por lo tanto, convive con desafíos vinculados a la capacidad de compra del productor, la alimentación de los rodeos y el sostenimiento de los resultados económicos.

Una mejora relativa que no elimina las dificultades

La comparación interanual deja una conclusión central para el sector: los costos del tambo aumentaron en dólares, pero disminuyeron medidos en litros de leche gracias a la mejora del precio del producto.

El cambio es relevante porque permite evaluar la evolución de los gastos desde la perspectiva de la capacidad de la producción para cubrirlos. Aun así, la reducción del requerimiento de litros no alcanza para afirmar que la rentabilidad esté asegurada.

Con una estructura de costos que continúa creciendo en varios rubros y márgenes bajo presión, la evolución del precio de la leche y de los principales insumos seguirá siendo determinante para la economía de los establecimientos lecheros argentinos.