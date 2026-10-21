Claves del día: Cotar busca $1.600 millones, EE.UU. promete US$20.000 M y Karagozian entra en concurso

La Comisión de Energía y Combustibles de Diputados recibió ayer a las cámaras del sector para discutir el proyecto con media sanción del Senado. Fue una reunión informativa: no hubo aprobación ni dictamen. Lo relevante estuvo en las posiciones, porque las pymes no hablaron con una sola voz frente a las aceiteras.

Ciara, con Gustavo Idígoras, pidió aprobar el texto sin cambios. Cepreb propuso subir el corte de biodiésel al 12% o 12,5% para ampliar la demanda y proteger la participación de las pymes. Casfer, la cámara santafesina que preside Marcelo Kusznierz, apoyó que el proyecto avance, pero lo considera un piso que admite mejoras. La posibilidad de un dictamen la semana próxima es una expectativa, no una fecha confirmada.

Cotar: aval judicial para los trabajadores

La Justicia rosarina, en el Juzgado Civil y Comercial de la 17ª Nominación, avaló la propuesta de la cooperativa Nueva Cotar de la Gente para quedarse con los principales activos de la láctea, cuya quiebra se declaró en junio de 2023. La propuesta incluye la planta, el equipamiento y otros inmuebles, tasados en US$7.246.150, unos $10.833 millones según la sindicatura.

El grueso del pago se hará compensando créditos laborales, actualizados a $8.682,7 millones, más $56,2 millones de un crédito con garantía real de la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR). En total, el tribunal reconoció compensaciones por $8.738,9 millones. Falta cancelar o garantizar $1.599,7 millones por gastos de conservación y de justicia antes de transferir los bienes. Sumado todo, el compromiso llega a $10.338,6 millones, algo más del 95% de la tasación.

La jueza rechazó que Nueva Cotar use créditos comerciales sin garantía real comprados a terceros como parte de pago, porque daría un beneficio indebido frente a otros acreedores de igual rango. Esa objeción vino de acreedores como Sodecar y ARCA, que conservan sus derechos dentro de la quiebra. Pesó a favor de los trabajadores que mantuvieron la planta funcionando desde abril de 2022, antes de la quiebra, y preservaron su valor.

El fallo no los convierte todavía en propietarios. Cuando cumplan las condiciones económicas, fiscales y registrales, el juzgado fijará la audiencia formal de adjudicación. Las marcas comerciales no forman parte de lo que se adquiere.

Arriazu contra el BCRA

Ricardo Arriazu, un economista históricamente cercano a Javier Milei, sorprendió al decir que las compras de dólares del Banco Central frenan la actividad. Según su diagnóstico, la economía crece cerca del 2% anual cuando podría hacerlo al 5%. Algunos analistas leyeron que el Tesoro, al absorber los pesos que inyecta el BCRA, empuja las tasas al alza y enfría el crédito.

La paradoja es que el BCRA compra a un promedio diario cercano a US$100 millones, con un boom exportador, y aun así el riesgo país subió. Hace un año los economistas reclamaban justamente que se acumularan reservas.

El Gobierno responde con el “riesgo kuka”, y señala que los bonos 2027 rinden menos de 3,5% y los 2028 más de 11%. Las reservas rondan el 7% del PBI, contra más del 10% habitual en la región. El debate de fondo es si priorizar la baja de la inflación o la reactivación del crédito.

Riesgo país: superó los 700 puntos

La volatilidad global sacudió a los bonos argentinos. Las dudas sobre la capacidad de algunas empresas de inteligencia artificial para pagar sus deudas dispararon la demanda de CDS, los seguros contra el default, y el contagio llegó a los emergentes. Los títulos cayeron hasta 1,4% en la apertura, el riesgo país superó los 700 puntos y cerró en 672, con una recuperación parcial.

El Global 2041 subió 0,94% y el Global 2035, 0,42%. El Global 2029 cayó 0,55%, con un diferencial 41 puntos básicos mayor. El riesgo país pasó de 404 puntos el 10 de julio a 648 al 16 de octubre. Ese día equivalía a más de tres veces el promedio latinoamericano de 193, frente a Brasil con 167, Chile con 96 y Uruguay con 78. Outlier señala que los bonos argentinos tuvieron el peor desempeño entre los emergentes.

En enero de 2027 vencen cerca de US$4.500 millones y hay un monto similar en julio. Los depósitos del Tesoro en moneda extranjera rondan US$980 millones. Para 2028, las estimaciones privadas hablan de unos US$30.000 millones. Caamaño dijo que “todos” reducen posiciones en activos argentinos y que “el blindaje es Bessent”. El dólar mayorista subió por tercer día seguido a $1.525 y el minorista a $1.545 en el Banco Nación. El BCRA compró US$103 millones.

EE.UU. promete hasta US$20.000 millones

El embajador estadounidense Peter Lamelas anticipó en Neuquén, durante Argentina Oil & Gas Patagonia, inversiones y créditos de hasta US$20.000 millones. Los destinaría a energía, minerales críticos e infraestructura, a través de EXIM, DFC y el Departamento de Estado. No detalló cronograma de desembolsos ni todas las operaciones.

Dijo que la cifra apunta a 2027 “porque esa es la elección”. Luego ató el apoyo posterior al rumbo político: Estados Unidos seguirá si el país va “hacia la derecha”, no “hacia la izquierda”. También ratificó que trabajan para respaldar al gobierno de Milei.

EXIM ya anunció US$7.000 millones para el Corredor Andes-Atlántico. De ese paquete, US$6.000 millones son una propuesta indicativa y no vinculante, sujeta a la aprobación de su directorio, para Argentina LNG, el proyecto de YPF, ENI y XRG. Lamelas habló además de cinco proyectos estratégicos con DFC por casi US$10.000 millones, sin aclarar si están incluidos en el total. Cuestionó el uso de proveedores chinos en infraestructura crítica, y el canciller Pablo Quirno anunció un protocolo del acuerdo comercial ARTI, que ya está en el Congreso.

Karagozian, en concurso de acreedores

La Justicia de La Rioja abrió el concurso preventivo de Teodoro “Teddy” Karagozian, referente del grupo TN Platex. Lo pidió el 26 de junio, meses después del concurso de Hilado SA, una de las empresas del grupo. El juez Walter Peralta tramitará ambos expedientes en conjunto.

Los acreedores pueden presentar pedidos de verificación hasta el 30 de noviembre. El informe individual vence el 10 de febrero de 2027 y el general, el 12 de marzo. Hilado culpó a la caída del consumo, la apertura de importaciones, las plataformas extranjeras, la ropa usada y el costo financiero. También cerró en abril DFAC, la marca de ropa básica de la familia lanzada en 2023. Karagozian integró el Consejo de Asesores Económicos de Milei hasta que lo desplazaron en julio de 2024, tras criticar el plan económico.