Financiar en kilos de novillo: claves de la nueva ampliación de créditos para ganaderos

Resumen Ejecutivo El BICE y la Secretaría de Agricultura lanzaron un cupo de $10.000 millones en garantías sindicadas con más de 15 SGR para facilitar el crédito ganadero.

y la lanzaron un cupo de en garantías sindicadas con más de 15 para facilitar el crédito ganadero. Los préstamos incorporan la modalidad de repago en valor producto , fijando cuotas en kilos de novillo según el INMAG , con un plazo de hasta cinco años y tasa UVA más 7%.

, fijando cuotas en kilos de novillo según el , con un plazo de hasta cinco años y tasa UVA más 7%. La herramienta permite financiar inversiones y capital de trabajo hasta $200 millones por operación, complementando los más de $30.000 millones ya otorgados al sector.

El acceso al financiamiento vuelve a ocupar un lugar central en la agenda ganadera. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) amplió el respaldo crediticio para el sector con un nuevo cupo global de hasta $10.000 millones en garantías sindicadas, una herramienta que apunta a facilitar el acceso de los productores a préstamos para inversiones y capital de trabajo.

La iniciativa fue anunciada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y se instrumenta a partir de un acuerdo con la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG). El esquema contempla la participación de más de 15 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que aportarán avales de manera conjunta para respaldar las operaciones.

El objetivo es reducir algunas de las barreras que enfrentan las empresas agropecuarias al momento de solicitar financiamiento. Según informó el Gobierno, el mecanismo permite agilizar los trámites, reducir la documentación requerida y acceder al crédito sin necesidad de inmovilizar activos como respaldo.

Cómo funcionan los créditos y cuáles son las condiciones

Uno de los principales diferenciales de la línea es su modalidad de repago en valor producto. En lugar de establecer una cuota variable exclusivamente en pesos, el préstamo fija una cantidad de kilos de novillo que el productor deberá destinar al pago durante la vida del crédito.

Las cuotas se abonan en pesos, calculadas según el valor del Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG) vigente al momento del pago. De esta manera, el productor conoce desde el inicio el volumen de producción que deberá asignar al cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería confirmaron la novedad.

En cuanto a las condiciones, la línea contempla una tasa de UVA más 7% anual y un plazo de hasta cinco años. El monto máximo general es de $800 millones por destino de inversión, mientras que las operaciones que se canalicen mediante el nuevo sistema de garantías sindicadas tienen un tope de $200 millones por operación.

Podrán acceder las micro, pequeñas y medianas empresas registradas que desarrollen actividades de cría, ciclo completo o cabaña de ganado bovino para carne, siempre que acrediten al menos tres años de actividad.

Más garantías para ampliar el acceso al crédito

La ampliación del cupo pone el foco en una cuestión clave para las empresas agropecuarias: no solo importa el costo del financiamiento, sino también la posibilidad efectiva de obtenerlo.

La participación conjunta de distintas SGR busca ampliar la capacidad de respaldo de las operaciones y facilitar el acceso de productores que encuentran dificultades para presentar garantías suficientes. El límite de $200 millones por operación bajo este esquema también apunta a distribuir la herramienta entre una mayor cantidad de beneficiarios.

Los fondos pueden destinarse a distintas etapas del negocio ganadero, desde la compra de vaquillonas y la retención de terneras hasta el capital de trabajo para recría y engorde. La línea también contempla inversiones para incorporar animales de alto valor genético.

El antecedente: más de $30.000 millones otorgados

De acuerdo con los datos oficiales, desde el lanzamiento de los créditos en Valor Producto para la ganadería bovina, el BICE ya otorgó más de $30.000 millones a productores de todo el país.

La ampliación de las garantías se presenta en un contexto en el que la actividad busca fortalecer su capacidad productiva y aprovechar nuevas oportunidades comerciales. Para el sector, la disponibilidad de financiamiento de mediano plazo puede resultar determinante para sostener la inversión en vientres, mejorar la genética y financiar los ciclos de producción.

El desafío será que el nuevo cupo se traduzca en operaciones concretas y llegue a empresas que necesitan capital para crecer. En un negocio en el que los plazos biológicos condicionan los resultados, contar con herramientas financieras alineadas con la producción puede facilitar la planificación, aunque la conveniencia de cada préstamo dependerá de su costo total, las condiciones de acceso y la evolución de los ingresos del establecimiento.