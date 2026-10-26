El secreto de los buenos rindes está bajo tierra: cómo aprovechar mejor el agua de lluvia

Resumen Ejecutivo Especialistas del INTA advierten que maximizar los rindes agrícolas requiere optimizar la captación y retención hídrica en los suelos más allá del volumen de precipitaciones.

advierten que maximizar los rindes agrícolas requiere optimizar la captación y retención hídrica en los suelos más allá del volumen de precipitaciones. El manejo adecuado de rastrojos , las rotaciones y la cobertura superficial resultan esenciales para reducir la evaporación y favorecer la infiltración del agua.

, las y la cobertura superficial resultan esenciales para reducir la evaporación y favorecer la infiltración del agua. Evitar la compactación por tránsito excesivo de maquinaria y realizar un control temprano de malezas previene la pérdida de reservas hídricas fundamentales para los cultivos.

En un escenario de creciente variabilidad climática, cada milímetro de lluvia puede marcar una diferencia en el resultado de una campaña agrícola. Sin embargo, contar con buenas precipitaciones no garantiza, por sí solo, alcanzar altos rendimientos. La clave está en la capacidad del suelo para captar esa agua, incorporarla al perfil y mantenerla disponible para los cultivos.

Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) advierten que el manejo agronómico cumple un papel central en ese proceso. La cobertura con rastrojos, el cuidado de la estructura del suelo, la reducción de la compactación y el control oportuno de malezas son algunas de las prácticas que permiten mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico.

El objetivo es que el agua ingrese al suelo allí donde cae, en lugar de escurrir hacia sectores bajos o perderse por evaporación. Una diferencia que puede repercutir directamente en la disponibilidad hídrica durante las etapas críticas del cultivo.

El suelo, un reservorio que puede definir la cosecha

El suelo funciona como un depósito natural de agua, pero su capacidad de almacenamiento depende de factores como la textura, la profundidad, la estructura y el estado de conservación.

Por eso, dos lotes que reciben la misma cantidad de lluvia pueden presentar resultados productivos muy diferentes. Cuando existen problemas de compactación, encostramiento o sellado superficial, el agua encuentra mayores dificultades para infiltrarse. En esas condiciones, una parte de la precipitación puede escurrir sin llegar a las capas del perfil que necesitan las raíces.

En cambio, un suelo con buena estructura y cobertura tiene mayores posibilidades de incorporar y conservar la humedad. Esta capacidad resulta especialmente importante para atravesar períodos sin precipitaciones y sostener el crecimiento de los cultivos.

La gestión del agua, por lo tanto, no comienza cuando aparece la sequía: se construye con decisiones de manejo que deben sostenerse a lo largo de las campañas.

Cobertura, rastrojos y rotaciones: aliados para la humedad

Una de las recomendaciones centrales de los especialistas es mantener una adecuada distribución de los rastrojos sobre la superficie. Esa cobertura amortigua el impacto directo de las gotas de lluvia, ayuda a reducir la degradación superficial y favorece la infiltración.

También contribuye a disminuir la evaporación, una vía por la que el sistema pierde parte del agua que podría utilizar el cultivo.

Las rotaciones y la incorporación de cultivos de cobertura forman parte de la misma estrategia. Además de aportar residuos vegetales y raíces, pueden contribuir a mejorar la estructura del suelo y su funcionamiento físico, aunque sus efectos dependen de las condiciones del ambiente y del manejo aplicado.

La planificación debe contemplar, además, las características de cada lote y la secuencia de cultivos prevista. No existe una única receta: las decisiones deben adaptarse al tipo de suelo, la disponibilidad de agua y las necesidades del sistema productivo.

Compactación y malezas: factores que reducen la eficiencia hídrica

El tránsito de maquinaria pesada sobre suelos húmedos puede provocar compactación y reducir el espacio poroso necesario para que el agua y el aire circulen. Por eso, durante la cosecha, los especialistas recomiendan evitar el tránsito innecesario y concentrar la circulación de los equipos en sectores definidos cuando las condiciones lo permitan.

El control temprano de malezas es otro punto importante. Las especies que crecen durante el barbecho consumen agua que podría quedar almacenada para el cultivo siguiente. Si el manejo llega tarde, parte de esa reserva puede perderse antes de la implantación.

La combinación de cobertura, cuidado de la estructura y control oportuno de la vegetación espontánea permite orientar una mayor proporción del agua disponible hacia los cultivos de interés.

Medir y diagnosticar antes de decidir

El manejo eficiente del agua también requiere conocer las limitantes reales de cada ambiente. La observación del perfil, el seguimiento de la humedad y la identificación de posibles capas compactadas ayudan a determinar por qué un lote no aprovecha adecuadamente las precipitaciones.

Herramientas como la pala y el penetrómetro permiten detectar restricciones físicas y orientar las decisiones de manejo. Estos diagnósticos son importantes para evitar intervenciones innecesarias y definir estrategias acordes con las características del suelo.

En los casos donde existen limitantes estructurales, la recuperación puede demandar varias campañas. No se trata de resolver el problema con una única intervención, sino de sostener prácticas que mejoren progresivamente el funcionamiento del sistema.

Más eficiencia hídrica para sostener los rindes

Aprovechar mejor las lluvias es una estrategia agronómica que vincula la conservación del suelo con la productividad. Cuando el agua infiltra, queda almacenada y se utiliza de manera eficiente, el cultivo dispone de mejores condiciones para atravesar los períodos de menor precipitación.

En definitiva, el desafío para el productor no consiste únicamente en seguir el registro del pluviómetro, sino en evaluar qué sucede con el agua una vez que llega al lote.

Porque en agricultura, la lluvia es apenas el comienzo: la capacidad de captarla, conservarla y ponerla a disposición de las raíces puede marcar la diferencia entre acumular milímetros y convertirlos en rendimiento.