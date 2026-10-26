Claves del día: Lula gana, los mercados crujen y Argentina suma presión al dólar y una guerra de patentes

Brasil votó distinto de lo que esperaba el dinero. Y Argentina arranca la semana mirando cuánto puede costarle esa diferencia. La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro desató fuertes bajas en instrumentos brasileños negociados fuera del horario habitual y abrió un nuevo interrogante para los mercados regionales: hasta dónde llegará el reacomodamiento de carteras.

El lunes 26 de octubre encuentra, además, otra pelea económica en la agenda argentina. Mientras los operadores siguen las pantallas, los laboratorios miran al Senado, donde el oficialismo busca avanzar con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT.

El primer golpe: un ETF cerca de 20% abajo

La señal más fuerte llegó del EWZ, el fondo que permite invertir en una canasta de compañías brasileñas. Anoche registraba una caída cercana al 20% en las operaciones previas a la rueda habitual. Petrobras e Itaú retrocedían casi 13%, mientras los futuros del real mostraban una depreciación próxima al 10%.

Desde que se conocieron los resultados se mostraban ventas pronunciadas: los futuros del real con vencimiento en noviembre caían 9,12%, con una cotización equivalente a unos 5,51 reales por dólar, y un ETF que replica al Ibovespa en Tokio bajaba 12,72%. Son instrumentos y momentos diferentes de negociación, por lo que las variaciones no deben interpretarse como una única cotización del mercado brasileño.

El dato decisivo es que esas cifras anticipaban tensión, pero todavía no constituían el resultado de la rueda regular de Brasil. La apertura permitirá comprobar cuánto de la reacción inicial se sostenía con mayor volumen y cuánto respondía a una sobrerreacción.

Detrás del movimiento aparece una apuesta que salió mal. Parte de los inversores había comprado activos brasileños esperando un cambio político y una orientación fiscal más restrictiva. La reelección obliga a revisar esas posiciones. Hacia adelante, las señales sobre el equipo económico, el presupuesto y el manejo de la deuda serán determinantes para evaluar si el castigo inicial se transforma en una tendencia.

Mercado Libre también paga el cambio de expectativas

El impacto alcanzó a una de las empresas más observadas por los inversores argentinos. Mercado Libre caía alrededor del 10% en las primeras referencias del premarket de Wall Street. Brasil es uno de sus principales mercados, de modo que las expectativas sobre consumo, crédito y moneda brasileña pesan en la valoración de la compañía.

La comparación con la primera vuelta expone la velocidad del cambio: después de aquella elección, cuando Flávio Bolsonaro quedó adelante, la acción había subido 9,67%. Ahora, el resultado del balotaje impulsaba una reacción en sentido contrario. Nubank también acusaba el golpe, con pérdidas superiores al 20% antes de la apertura formal.

Argentina: el real importa tanto como el resultado electoral

Para Argentina, la atención se concentra en dos frentes: el contagio financiero y la competitividad comercial. Una venta generalizada de activos regionales puede alcanzar acciones y bonos argentinos. Si bajan los títulos soberanos y aumenta su rendimiento frente a los bonos estadounidenses, el riesgo país puede subir.

Ese movimiento también puede alimentar la búsqueda de cobertura cambiaria. Pero una depreciación del real no determina automáticamente una suba equivalente del dólar argentino: el resultado dependerá de los flujos financieros, la demanda de divisas y las condiciones locales.

Analistas advirtieron que el tipo de cambio bilateral ya mostraba un peso tan apreciado frente a la moneda brasileña como en noviembre de 2023.

Patentes: otra disputa por inversiones y competencia

En paralelo, el oficialismo apunta a tratar el PCT el jueves 29. Diputados lo aprobó en agosto por 147 votos contra 93, con una reserva sobre el Capítulo II; el Senado emitió dictamen favorable el 15 de octubre. El expediente se inició en 1997 y recibió aprobación senatorial en 1998. Su reactivación está vinculada al acuerdo comercial con Estados Unidos.

La diferencia enfrenta a CAEMe, que promueve la adhesión, con los laboratorios nacionales de CILFA, que reclaman preservar la reserva. Estos últimos buscan evitar que nuevas patentes sobre modificaciones de medicamentos existentes dificulten la competencia. Citan ahorros anuales de US$2.214 millones y reducciones de entre 60% y 88% en determinados tratamientos. Organizaciones de acceso a medicamentos también advierten sobre posibles efectos en precios y cobertura.

Del otro lado, CAEMe proyecta US$8.000 millones en investigación clínica durante seis años. Son inversiones previstas, no desembolsos garantizados por aprobar el tratado. bloomberglinea.com

Hay una distinción central: el PCT simplifica la presentación internacional de solicitudes; no concede una patente mundial ni reemplaza la autorización sanitaria de un medicamento. La decisión de otorgar una patente permanece en las oficinas nacionales o regionales. Por eso, facilitar trámites, atraer inversiones y preservar competencia son cuestiones relacionadas, pero sus efectos no pueden darse por equivalentes ni automáticos.