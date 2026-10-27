Ley de semillas: la industria redobla la apuesta y reclama para atraer inversiones

Resumen Ejecutivo La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) reafirmó la urgencia de establecer reglas claras y previsibles para fomentar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico.

reafirmó la urgencia de establecer reglas claras y previsibles para fomentar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. La entidad amplió la superficie contemplada dentro del régimen de excepción al pago por uso propio como señal de flexibilidad y búsqueda de consensos sectoriales.

El sector enfatizó la necesidad de modernizar el marco normativo tomando como referencia el dinamismo de la industria semillera en Brasil.

La actualización de la legislación de semillas volvió a ocupar un lugar central en la agenda de la industria semillera argentina. La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) insistió en la necesidad de avanzar hacia reglas claras y previsibles que permitan impulsar las inversiones en investigación y desarrollo, ampliar la oferta genética y mejorar la competitividad del agro.

En un posicionamiento difundido el 26 de octubre, la entidad reafirmó su voluntad de alcanzar acuerdos y destacó un punto concreto del proceso de negociación: la ampliación de la superficie contemplada dentro del régimen de excepción al pago por uso propio, en comparación con su propuesta original.

El planteo busca contemplar las distintas realidades productivas y compatibilizar el reconocimiento de la propiedad intelectual con las necesidades de los productores que requieren continuar accediendo a genética de calidad.

Para ASA, la discusión no debería limitarse a cómo se distribuye el valor que actualmente genera el sector, sino a cómo crear las condiciones para generar más valor a partir de nuevas tecnologías, mejores variedades y mayores niveles de productividad.

Uso propio: el punto de negociación que busca acercar posiciones

Uno de los aspectos destacados por la entidad es la necesidad de establecer un régimen de excepciones al pago por uso propio que contemple las diferencias entre los productores argentinos.

En ese marco, ASA aseguró que revisó y amplió la superficie incluida en las excepciones respecto de su propuesta inicial, como una señal de flexibilidad y voluntad de construir consensos.

La organización consideró que ese avance refleja el esfuerzo de la industria por contribuir a un sistema equilibrado y sostenible, capaz de reconocer los derechos de propiedad intelectual sin desconocer las diferentes realidades productivas.

El uso propio es uno de los temas centrales del debate sobre las reglas que deben regir el desarrollo y la utilización de semillas. El desafío consiste en definir un esquema que contemple los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades y las condiciones bajo las cuales los productores pueden reservar y volver a sembrar parte de su cosecha.

Sin embargo, el comunicado de ASA no detalla la superficie contemplada en la ampliación ni precisa los términos de un eventual acuerdo. Por eso, el alcance concreto de la propuesta y su recepción por parte de los demás actores serán aspectos relevantes para seguir en la evolución de la discusión.

Genética, inversiones y productividad: la razón de los semilleros

Desde ASA sostienen que la actualización normativa puede convertirse en una herramienta para fortalecer la capacidad de innovación del agro argentino.

El mejoramiento genético permite desarrollar variedades con mayor potencial de rendimiento, mejor adaptación a diferentes ambientes y características que contribuyan a responder a los desafíos productivos y climáticos.

Para que esos avances lleguen al campo, la entidad considera necesario generar incentivos que permitan sostener inversiones de largo plazo en investigación y desarrollo.

Según la visión de la industria, un marco legal previsible podría atraer nuevos desarrolladores de tecnología, ampliar la competencia y ofrecer a los productores una mayor diversidad de materiales genéticos.

El argumento de ASA es que el beneficio no se limitaría a las empresas semilleras. Una mayor productividad también podría traducirse en más exportaciones, empleo, actividad económica y desarrollo territorial a lo largo de la cadena agroindustrial.

La entidad sostiene que Argentina cuenta con capacidades técnicas, conocimiento y experiencia para ampliar su participación en el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas. El desafío, desde su perspectiva, es generar las condiciones para transformar ese potencial en inversiones concretas.

Brasil, una referencia en la carrera por la innovación

En su posicionamiento, ASA también puso el foco en la experiencia regional y mencionó a Brasil como ejemplo de la importancia de contar con condiciones favorables para sostener la inversión en investigación y desarrollo.

La entidad destacó los avances del país vecino en la incorporación de tecnologías y la ampliación de su oferta genética, y planteó que Argentina tiene una oportunidad para fortalecer su capacidad de atraer inversiones y competir en la región.

La comparación pone en primer plano una cuestión estratégica para el agro local: la disponibilidad de genética y tecnología adaptadas a los sistemas productivos puede incidir en los rendimientos, la eficiencia y la capacidad de competir en los mercados.

No obstante, el comunicado no aporta indicadores comparativos de inversión, productividad o adopción tecnológica entre ambos países. La referencia a Brasil funciona, en este caso, como parte del argumento de ASA a favor de actualizar las reglas del sector.

Una discusión que excede a la industria semillera

La posición de ASA apunta a que el debate sobre la legislación de semillas tenga una perspectiva de largo plazo y no quede circunscripto a la distribución del valor entre los actores de la cadena.

La entidad considera que un sistema moderno debe ofrecer previsibilidad a quienes invierten en genética y, al mismo tiempo, contemplar las necesidades de los productores argentinos.

En ese equilibrio se juega buena parte de la discusión: cómo establecer reglas que reconozcan la propiedad intelectual y promuevan nuevos desarrollos sin dejar de considerar las distintas escalas y realidades de la producción agropecuaria.

ASA afirmó que el diálogo permitió identificar intereses compartidos y acercar posiciones. Ahora, el desafío será traducir esos avances en un marco normativo concreto, con condiciones que permitan planificar inversiones y sostener el desarrollo tecnológico.

La industria semillera manifestó su expectativa de que el proceso avance hacia nuevas reglas. Para el productor, el resultado de esa discusión tendrá relevancia en la medida en que se traduzca en más alternativas genéticas, tecnologías accesibles y herramientas capaces de mejorar la productividad y la eficiencia de los sistemas agrícolas.