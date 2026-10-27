Barro en el tambo: señales de alerta, manejo y decisiones para actuar a tiempo

Ante la perspectiva de precipitaciones superiores a los valores normales en distintas regiones productivas, el manejo del barro vuelve a ocupar un lugar relevante en la agenda de los establecimientos lecheros. El desafío no pasa solamente por afrontar los días de lluvia, sino también por evitar que la saturación de los suelos se prolongue y termine afectando la infraestructura, la salud de las vacas y la organización del trabajo.

En este contexto, la Federación Internacional de Lechería (FIL) constituye un ámbito de intercambio técnico y científico para el sector. Argentina es miembro asociado de la entidad desde hace dos años y participa en tres comités técnicos, entre ellos el de Bienestar Animal, organizado en subgrupos específicos y liderado por Alejandro Palladino.

Durante los últimos meses, el impacto de las condiciones climáticas sobre los sistemas lecheros concentró parte de los intercambios técnicos. De ese trabajo surgieron recomendaciones orientadas a anticipar los problemas que genera el barro, adaptar las rutinas y preservar tanto el bienestar de los animales como la seguridad de los equipos de trabajo.

El Niño: el problema es cuánto tarda en recuperarse el suelo

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es una variación natural del sistema océano-atmósfera del Pacífico tropical. Durante la fase El Niño, el calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de precipitaciones en distintas regiones del mundo.

En sectores del centro-este argentino y el Litoral, esta fase se asocia con una mayor probabilidad de lluvias superiores a los valores normales. Sin embargo, se trata de una tendencia climática y no de una garantía sobre lo que ocurrirá en cada localidad o establecimiento.

El escenario planteado para el período 2026-2027 refuerza la importancia de anticiparse a posibles excesos hídricos. Más allá del volumen acumulado de precipitaciones, para los tambos resulta determinante cuánto tiempo permanecen saturados los suelos y qué superficies dejan de ser funcionales para el tránsito, la alimentación y el descanso de los animales.

Cuando el agua no escurre adecuadamente, las calles internas, los accesos a los potreros, los corrales de espera y las zonas próximas a comederos y bebederos se deterioran con rapidez. El tránsito reiterado sobre esas superficies profundiza los problemas de circulación y puede generar un círculo de deterioro difícil de revertir mientras persisten las lluvias.

Barro: consecuencias sobre el rodeo y la operación diaria

El barro afecta simultáneamente distintos componentes del sistema lechero. En el plano operativo, dificulta el desplazamiento de las vacas, el ingreso de maquinaria, la distribución de alimentos y la circulación de vehículos vinculados al retiro de leche. También aumenta las necesidades de limpieza y mantenimiento, prolonga las tareas habituales y eleva el riesgo de resbalones, caídas y maniobras inseguras para el personal.

En los sistemas pastoriles, el pisoteo sobre suelos saturados puede deteriorar su estructura, reducir la capacidad de recuperación de las pasturas y comprometer su productividad posterior. Por eso, limitar el tránsito en los sectores más vulnerables no solo permite preservar la superficie disponible durante la contingencia, sino también reducir daños que podrían extenderse más allá del período lluvioso.

Para las vacas, el problema tiene una dimensión directa sobre el bienestar. Las superficies húmedas y sucias dificultan la locomoción, aumentan la suciedad corporal y pueden reducir las oportunidades de descanso en condiciones adecuadas.

La importancia de este último aspecto quedó expuesta en un experimento controlado en el que vacas multíparas permanecieron echadas durante 3,2 horas en las primeras 24 horas bajo la condición de mayor barro, frente a 12,5 horas sobre suelo seco. Estos valores corresponden a las condiciones específicas del ensayo y no deben extrapolarse automáticamente a todos los sistemas productivos. No obstante, muestran hasta qué punto la calidad de la superficie puede modificar el comportamiento de descanso.

A su vez, la mayor suciedad de ubres y pezones incrementa la exposición a patógenos ambientales, mientras que la humedad persistente y el tiempo prolongado de pie pueden agravar los problemas podales.

Las consecuencias productivas suelen ser indirectas y dependen de la magnitud y duración de la contingencia. Las dificultades para acceder al alimento, la reducción del consumo, los problemas sanitarios y las demoras operativas pueden afectar la eficiencia del sistema. Por eso, una caída en la producción de leche no debe atribuirse exclusivamente al barro sin evaluar los demás factores involucrados.

Antes de las lluvias: infraestructura y planificación

La primera medida consiste en preparar el establecimiento antes de que los suelos pierdan capacidad portante. La prioridad debe estar puesta en facilitar el escurrimiento del agua, mantener transitables los sectores críticos y reducir el movimiento innecesario de animales y maquinaria.

Entre las acciones preventivas se destacan:

* Revisar caminos y accesos: reparar baches, consolidar los sectores más transitados y mantener pendientes que permitan evacuar el agua.

* Controlar desagües y alcantarillas: verificar su funcionamiento y evitar obstrucciones que favorezcan la acumulación de agua.

* Proteger los puntos críticos: mejorar tranqueras, entradas a potreros, zonas próximas a bebederos y comederos y corrales de espera, donde se concentra el pisoteo.

* Separar circulación y efluentes: evitar que el agua de lavado y los efluentes se descarguen sobre las calles de circulación.

* Definir recorridos alternativos: identificar con anticipación los sectores anegables y las rutas de acceso que puedan mantenerse operativas.

* Reservar superficies firmes: disponer de potreros o áreas alternativas para contingencias, junto con espacios secos y confortables destinados al descanso.

* Proteger las reservas de alimentos: revisar el almacenamiento de forrajes y concentrados para evitar pérdidas de calidad por humedad.

* Verificar los sistemas de respaldo: controlar bombas, suministro eléctrico de emergencia y capacidad de almacenamiento y manejo de efluentes.

La planificación también debe contemplar la organización del personal. Definir responsables, establecer prioridades y acordar qué decisiones se tomarán ante determinados niveles de deterioro permite reducir la improvisación cuando las condiciones del establecimiento cambian rápidamente.

Durante la contingencia: manejo sin comprometer el descanso

Cuando un potrero o corral se vuelve intransitable o deja de ofrecer condiciones adecuadas para que las vacas puedan echarse, es necesario habilitar una alternativa que garantice piso seguro, acceso al agua y al alimento y una superficie de descanso seca y confortable.

El traslado hacia superficies más firmes puede ser una solución temporal, pero requiere evaluar sus condiciones. Mantener animales durante períodos prolongados sobre hormigón desnudo, por ejemplo, puede reducir la exposición al barro y, al mismo tiempo, generar restricciones para el descanso. La alternativa elegida debe resolver el problema de circulación sin crear otro de bienestar animal.

En los sistemas pastoriles, el pastoreo con acceso limitado puede ayudar a preservar los potreros más comprometidos. Sin embargo, su implementación exige comprobar que las vacas consuman suficiente alimento y dispongan de oportunidades adecuadas para descansar.

También es importante establecer prioridades dentro del rodeo. Las vacas próximas al parto, las recién paridas, los animales con rengueras y los terneros requieren atención específica, ya que las dificultades de desplazamiento y el deterioro de las condiciones de alojamiento pueden aumentar su vulnerabilidad.

Alimentación: sostener el consumo y ajustar la dieta

La pérdida temporal de acceso a las pasturas puede reducir el consumo y obligar a incrementar la suplementación. En esos casos, la dieta debe reformularse a partir del forraje efectivamente disponible y de los requerimientos de los animales.

Es necesario controlar la calidad e inocuidad de silajes y reservas, garantizar un aporte adecuado de fibra físicamente efectiva y evitar cambios bruscos en la composición de la ración.

El reemplazo de grandes cantidades de forraje por concentrados ricos en almidón puede elevar el riesgo de acidosis ruminal subaguda. Por eso, los ajustes deben considerar el aporte energético, el balance general de nutrientes y la adaptación de los animales. Reducir el almidón de manera indiscriminada tampoco constituye una respuesta adecuada: la estrategia debe definirse según la dieta y las condiciones productivas de cada rodeo.

Ordeño e higiene: reforzar los controles

Cuando las vacas llegan al ordeño con ubres y pezones muy sucios, es necesario reforzar la preparación individual antes de colocar las pezoneras.

La suciedad debe removerse de manera cuidadosa. Si hace falta lavar, corresponde utilizar agua limpia a baja presión y secar completamente los pezones antes del ordeño. El lavado indiscriminado de toda la ubre debe evitarse, ya que puede aumentar la humedad y favorecer la contaminación durante el proceso.

La desinfección posordeño debe mantenerse como parte de la rutina. Además, conviene intensificar la vigilancia de mastitis, rengueras y lesiones podales para detectar los problemas tempranamente y establecer el tratamiento correspondiente. La prevención sanitaria no justifica el uso indiscriminado de antibióticos.

En paralelo, el establecimiento debe controlar diariamente la disponibilidad y calidad del agua de bebida, el funcionamiento de los sistemas de manejo de efluentes y las condiciones de seguridad del personal.

Cuándo modificar las rutinas habituales

Uno de los criterios centrales es no esperar a que el barro vuelva imposible la operación para tomar decisiones. La falta de superficies secas para echarse, el aumento de vacas que permanecen de pie, los desplazamientos inseguros, las dificultades para acceder al alimento, la mayor suciedad de los pezones y el incremento de rengueras son señales que requieren una respuesta inmediata.

La evaluación debe ser diaria y considerar tanto el estado de los animales como la funcionalidad de la infraestructura. Si las condiciones empeoran, puede ser necesario restringir el acceso a determinados potreros, modificar recorridos, trasladar temporalmente grupos de animales o reorganizar los horarios y las tareas.

En períodos de lluvias prolongadas, mantener las rutinas habituales a cualquier costo puede resultar más perjudicial que adaptar temporalmente el sistema. La decisión debe priorizar la alimentación, el descanso, la higiene, la salud del rodeo y la seguridad de quienes trabajan en el establecimiento.

Anticiparse para reducir pérdidas

El manejo del barro no se limita a una tarea de mantenimiento ni a una respuesta de emergencia. Requiere integrar infraestructura, planificación forrajera, alimentación, higiene del ordeño, sanidad y organización del trabajo.

Frente a escenarios de excesos hídricos, la capacidad de anticipar los puntos críticos y adaptar las decisiones a tiempo puede ayudar a preservar las pasturas, reducir riesgos sanitarios y sostener el funcionamiento del tambo.

La clave es actuar antes de que el deterioro se vuelva generalizado: asegurar superficies transitables, mantener áreas de descanso adecuadas, garantizar el acceso al alimento y al agua y establecer criterios claros para modificar el manejo. Así, el establecimiento puede afrontar mejor las contingencias climáticas sin trasladar todo el costo de las lluvias al bienestar animal ni a las condiciones de trabajo.