Vassalli: historia y presente de la fábrica de cosechadoras de Firmat

Vassalli es una fábrica de cosechadoras con sede en Firmat, en el sur de la provincia de Santa Fe, fundada en 1949 por Roque Vassalli. Con más de 75 años en la maquinaria agrícola argentina, desde fines de agosto de 2026 está en manos de un grupo encabezado por Roberto Santiago Chinelli, que busca reactivarla después de meses de parálisis.

Datos clave de Vassalli

Concepto Detalle Nombre legal Vassalli Fabril S.A. Sede Firmat, Santa Fe Fundación 1949 Sector Maquinaria agrícola Actividad Fabricación de cosechadoras, plataformas de corte y repuestos Conducción Encabeza el grupo controlante: Roberto Santiago Chinelli (dato a 10/2026) Empleados Más de 200 (dato de agosto de 2026) Presencia Tres plantas cubiertas en Firmat (unos 99.000 m²); red de concesionarios en reconstrucción Marcas Vassalli y Don Roque Dirección 9 de Julio 1603, Firmat Sitio oficial vassalli.com.ar

A qué se dedica Vassalli

Vassalli diseña y fabrica cosechadoras, plataformas de corte y repuestos. Según su sitio oficial, su línea incluye las cosechadoras axiales V770 y V760, la híbrida DR550 Ax Mix y modelos convencionales como la 1550 EHD, la RV 150 Electro y la RV 125, además de las plataformas Flexidrap y Flexifull y un sistema de conectividad llamado V-Conecta.

Trabaja con dos marcas, Vassalli y Don Roque, en un mercado en el que compite con multinacionales como John Deere, Case IH, New Holland y AGCO. Como el resto de la industria local, enfrenta el desafío de competir con costos más altos que los de sus rivales importados. La nueva conducción busca reconstruir su red de concesionarios para volver a vender en volumen.

Historia de Vassalli

La historia empieza en 1947, cuando Roque Vassalli adaptaba cosechadoras importadas en su taller de Cañada de Ucle. En 1949 trasladó la actividad a Firmat y fundó la fábrica. En 1951 lanzó un equipo maicero que recogía, deshojaba, desgranaba y embolsaba en una sola operación, que la empresa presenta como el primero patentado en el mundo.

En la década de 1960 llegó a producir 1.000 cosechadoras por año. En 1990 nació la línea Don Roque, con la RV 100, y en 2007 presentó la AX 7500, su primera cosechadora axial. En 2018 empezó a fabricar las V760 y V770, que todavía forman parte de su oferta.

También atravesó crisis profundas. Quebró en la década de 1990 y desde entonces cambió de manos varias veces. En 2018, los trabajadores ocuparon la planta por falta de pagos. En marzo de 2023, con el mercado golpeado por la sequía, dejó de vender equipos nuevos para terminar 39 máquinas que ya tenía comprometidas.

En enero de 2024, el empresario entrerriano Eduardo Marsó compró la compañía en una operación valuada en unos 8 millones de dólares. La apuesta no se consolidó: desde septiembre de 2025 se acumularon sueldos impagos y hacia fin de ese año la producción quedó prácticamente paralizada.

Año Hito 1947 Roque Vassalli adapta cosechadoras importadas en su taller de Cañada de Ucle 1949 Fundación de la fábrica en Firmat 1951 Lanza un equipo maicero que la empresa presenta como el primero patentado en el mundo 1960 Llega a producir 1.000 cosechadoras por año 1990 Nace la línea Don Roque con la RV 100 Década de 1990 Quiebra y sucesivos cambios de dueños 2007 Presenta la AX 7500, su primera cosechadora axial 2018 Los trabajadores ocupan la planta por falta de pagos; empieza a fabricar las V760 y V770 2023 Deja de vender equipos nuevos para terminar 39 máquinas comprometidas 2024 Eduardo Marsó compra la empresa por unos 8 millones de dólares 2025 Desde septiembre se acumulan sueldos impagos y hacia fin de año se paraliza la producción 2026 Pasa por un dólar simbólico al grupo de Roberto Santiago Chinelli, que asume las deudas

Quiénes conducen Vassalli

Desde fines de agosto de 2026, el 100% de las acciones está en manos de un grupo encabezado por Roberto Santiago Chinelli, que había sido gerente general de la empresa. La familia Marsó le transfirió el control por un valor simbólico de un dólar y el nuevo grupo asumió las deudas acumuladas.

La operación se anunció el 31 de julio de 2026 en un comunicado al personal firmado por Chinelli y por Mateo Marsó, en representación de la familia saliente. Chinelli conoce la compañía desde hace décadas: en los años noventa representó a accionistas minoritarios, cuando la empresa estaba en manos del grupo Koner-Salgado.

A octubre de 2026, el resto de los integrantes del grupo inversor no se había hecho público.

Vassalli en Firmat y la región

La empresa tiene tres plantas cubiertas en Firmat, que suman unos 99.000 metros cuadrados, a poco más de 100 kilómetros de Rosario. Su dirección es 9 de Julio 1603. En agosto de 2026 tenía más de 200 trabajadores, que cumplían una jornada reducida de cuatro horas diarias a la espera de la reactivación plena.

Firmat forma parte del polo de maquinaria agrícola del sur santafesino, junto con localidades como Armstrong, Las Parejas, Casilda y Venado Tuerto. Por eso la suerte de Vassalli excede a su planta: de su actividad dependen proveedores metalúrgicos, talleres y transportistas de la zona.

Su recuperación también depende del ciclo del sector: el patentamiento de maquinaria agrícola y la actividad de los fabricantes santafesinos marcan el pulso de la demanda.

Últimas novedades de Vassalli

En septiembre de 2026 hubo nuevas demoras en el pago de los sueldos, después de los pagos parciales de agosto. La deuda salarial que la empresa se comprometió a cancelar abarca los haberes de septiembre de 2025 a junio de 2026.

A fines de agosto de 2026 se formalizó el traspaso del 100% de las acciones al grupo de Chinelli. Para la nueva conducción, el desafío es pasar de una operación simbólica a una apuesta industrial: recuperar proveedores, conseguir capital de trabajo y volver al mercado con productos actualizados.

El 31 de julio de 2026, al anunciar el cambio de manos, la empresa se comprometió a pagar en 120 días los sueldos adeudados y a restablecer en 60 días la cobertura de obras sociales.

Ese día también presentó un plan para reactivar sus tres plantas: terminar las cosechadoras ya vendidas, recuperar componentes importados retenidos, lanzar una línea de gama media con tecnología europea y recuperar la plena actividad industrial en noviembre.

Preguntas frecuentes sobre Vassalli

¿Dónde está la fábrica de Vassalli?

La fábrica de Vassalli está en Firmat, en el sur de la provincia de Santa Fe, a poco más de 100 kilómetros de Rosario. Tiene tres plantas en esa ciudad.

¿Quién es el dueño de Vassalli?

Desde fines de agosto de 2026, Vassalli pertenece a un grupo encabezado por Roberto Santiago Chinelli, ex gerente general de la empresa, que compró el 100% de las acciones a la familia Marsó por un valor simbólico de un dólar y asumió sus deudas.

¿Vassalli volvió a fabricar cosechadoras?

Vassalli está en proceso de reactivación. En agosto de 2026 su personal trabajaba con jornada reducida y la nueva conducción fijó como meta recuperar la plena actividad industrial en noviembre de 2026, empezando por terminar las máquinas que ya estaban vendidas.

¿Quién fundó Vassalli?

Vassalli fue fundada en 1949 en Firmat por Roque Vassalli, que desde 1947 adaptaba cosechadoras importadas en un taller de Cañada de Ucle.

¿Qué marcas fabrica Vassalli?

Vassalli fabrica cosechadoras con dos marcas, Vassalli y Don Roque. Su línea incluye modelos axiales, híbridos y convencionales, además de plataformas de corte y repuestos.