En plena tensión financiera por Brasil, el dólar mayorista pegó un salto en Argentina

Resumen Ejecutivo El dólar mayorista subió a $1.541 tras encadenar seis ruedas consecutivas al alza, presionado por el impacto financiero de las elecciones en Brasil .

subió a tras encadenar seis ruedas consecutivas al alza, presionado por el impacto financiero de las elecciones en . Las cotizaciones financieras acompañaron la tendencia, con el contado con liquidación trepando un 2% hasta los $1.681,94 .

trepando un hasta los . El Banco Central mantuvo sus reservas por encima de los US$ 50.000 millones, mientras el mercado monitorea la capacidad de intervención oficial frente a la cobertura.

El dólar mayorista volvió a subir este lunes y cerró a $1.541, tras registrar un incremento de $11,50 en la jornada. La cotización profundizó así la tendencia alcista que había encadenado durante seis ruedas consecutivas y quedó bajo la influencia de un escenario financiero marcado por las elecciones en Brasil y las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario argentino.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en los comicios brasileños agregó presión sobre los activos locales. El mercado había anticipado un resultado favorable al candidato opositor, por lo que el desenlace electoral modificó las expectativas y repercutió sobre el tipo de cambio.

En este contexto, la evolución del dólar volvió a concentrar la atención de los inversores, que buscan señales sobre el rumbo de la política cambiaria y la capacidad oficial para contener eventuales episodios de volatilidad.

Subas en los distintos segmentos del mercado

El avance del tipo de cambio mayorista se trasladó a las demás cotizaciones. En el Banco Nación, el dólar minorista se ubicó en $1.560 para la venta, mientras que el dólar blue llegó a $1.575.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzó hasta los $1.568,02 y el contado con liquidación (CCL) subió un 2%, hasta los $1.681,94.

Los contratos de dólar futuro también registraron avances generalizados de hasta el 0,7%. En el mercado Matba Rofex, el tipo de cambio mayorista para fines de año operó en $1.601,50, mientras que el contrato correspondiente a febrero se ubicó en $1.658,50.

Los movimientos reflejan que las expectativas cambiarias continúan siendo un factor central para el mercado, tanto en las operaciones inmediatas como en las proyecciones para los próximos meses.

Las reservas del Banco Central, bajo la lupa

Más allá de la suba diaria, uno de los principales interrogantes pasa por la capacidad del Banco Central (BCRA) para continuar acumulando reservas y fortalecer su posición frente a posibles períodos de mayor demanda de dólares.

Durante la última semana, el dólar mayorista había cerrado en $1.529,50, con un incremento semanal de $11,50. En paralelo, el BCRA había acumulado compras por US$270 millones durante la semana, aunque el ritmo de adquisición de divisas se moderó hacia el cierre del período. Las reservas internacionales se mantenían por encima de los US$50.000 millones, de acuerdo con datos publicados por Ámbito Financiero.

La evolución de las reservas netas, la disponibilidad efectiva de divisas y la capacidad de intervención oficial continúan entre las variables que los inversores siguen de cerca para evaluar la estabilidad cambiaria.

La mirada puesta en 2027

Las expectativas también comienzan a incorporar el escenario electoral de 2027. El Gobierno sostiene que dispone de distintas herramientas para enfrentar eventuales episodios de tensión, entre ellas la acumulación de reservas, los acuerdos de intercambio de monedas con Estados Unidos y China y la intervención en el mercado de futuros.

Las estimaciones oficiales sobre los recursos potencialmente disponibles para afrontar ese escenario pasaron de US$75.000 millones a US$125.000 millones, al incorporar proyecciones de ingresos comerciales y financiamiento internacional. Sin embargo, el mercado mantiene interrogantes sobre la disponibilidad efectiva de esos fondos.

A su vez, un ejercicio de Clave Bursátil citado por el medio calculó en unos US$92.600 millones el monto de pesos que potencialmente podría buscar cobertura cambiaria, al considerar los plazos fijos del sector privado y la deuda del Tesoro en manos de inversores no bancarios.

Esa estimación no implica que todos esos fondos vayan a dolarizarse, pero dimensiona el desafío de sostener la estabilidad cambiaria en un contexto de incertidumbre.

Con el dólar mayorista en alza y la atención puesta en el impacto de Brasil, las reservas y las expectativas para el año electoral, el comportamiento del tipo de cambio seguirá siendo una de las principales referencias para medir la confianza del mercado en el programa económico.