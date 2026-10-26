Lunes negro en Wall Street: ADRs argentinos caen con fuerza y crece la alarma en los mercados

Los mercados financieros arrancan la semana bajo presión. Este lunes 26 de octubre, los activos argentinos que cotizan en Wall Street operan con fuertes pérdidas en las negociaciones previas a la apertura, en medio de la incertidumbre que generó el resultado electoral en Brasil.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro modificó las expectativas de los inversores y provocó una ola de ventas en los activos brasileños, con repercusiones sobre los mercados de la región.

Según se conoció, las bajas de los ADRs argentinos llegaron a alcanzar el 40% en un contexto de elevada volatilidad. Entre los papeles locales más afectados se encuentran empresas energéticas y entidades financieras.

YPF y los bancos, entre los más golpeados

Las acciones argentinas mostraron un desempeño mayoritariamente negativo durante las operaciones previas al inicio de la rueda estadounidense.

YPF registró una caída del 5,87%, mientras que Grupo Financiero Galicia retrocedió un 5,57% y Banco Macro perdió un 4,72%. Por su parte, Pampa Energía bajó un 4,40%.

Sin embargo, algunas compañías lograron moverse en sentido contrario. BBVA avanzó un 1,37% y Transportadora de Gas del Sur (TGS) subió un 1,98%, de acuerdo con los datos publicados por iProfesional.

La reacción refleja la sensibilidad de los activos argentinos frente a los movimientos de los mercados internacionales y, especialmente, ante los cambios en las expectativas económicas de Brasil.

Mercado Libre también siente el impacto de Brasil

Mercado Libre registró una caída del 8,37% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, según el reporte original.

La compañía tiene una exposición significativa al mercado brasileño, uno de sus principales motores de negocio. Por eso, las perspectivas económicas del país vecino pueden influir directamente sobre las expectativas de los inversores respecto de sus resultados.

El retroceso evidencia que el impacto de las elecciones brasileñas no se limita a las empresas financieras o energéticas, sino que también alcanza a compañías vinculadas al comercio electrónico y los servicios digitales.

Por qué el resultado electoral sacudió a los mercados

La reacción negativa responde, en parte, a un cambio en las expectativas que los inversores habían incorporado a los precios antes de la segunda vuelta electoral.

Una parte del mercado esperaba una victoria de Flávio Bolsonaro y anticipaba posibles cambios en la orientación económica de Brasil. La continuidad de Lula da Silva abrió interrogantes sobre el rumbo fiscal y las futuras decisiones de política económica.

La incertidumbre se trasladó rápidamente a los activos financieros brasileños y luego al resto de la región. El ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), que sigue el comportamiento de acciones brasileñas, también registró fuertes pérdidas en las operaciones previas a la apertura.

En ese escenario, los activos argentinos quedaron expuestos a un efecto contagio, en un momento en que los inversores siguen de cerca la evolución del riesgo país y la estabilidad financiera local.

¿Qué puede pasar con el Merval, los bonos y el riesgo país?

La atención del mercado estará puesta en la evolución de las acciones argentinas, los títulos públicos en dólares y el indicador de riesgo país durante la jornada.

Un escenario internacional más adverso puede aumentar la volatilidad de los activos locales y elevar la cautela de los inversores. También podría generar mayor demanda de cobertura cambiaria, aunque la magnitud del impacto dependerá de cómo evolucionen los mercados brasileños y de la respuesta de los operadores.

Los bonos soberanos tampoco quedan al margen de este contexto: los cambios en la percepción de riesgo regional pueden influir sobre sus cotizaciones y sobre el costo de financiamiento de la Argentina.

De todos modos, las operaciones previas a la apertura de Wall Street no determinan necesariamente el resultado definitivo de la rueda. La evolución de los precios durante la jornada permitirá evaluar si las pérdidas se profundizan o si aparece una recuperación parcial.

La clave será observar cuánto dura el efecto contagio de Brasil y cómo reaccionan los inversores frente al nuevo escenario político regional.