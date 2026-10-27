Bitcoin, USDT e impuestos: las nuevas reglas que pueden cambiar la rentabilidad cripto

Resumen Ejecutivo La ARCA regula la tributación de criptomonedas , diferenciando la mera tenencia de la enajenación de activos que genera resultados gravados en Ganancias con alícuotas del 5% al 15% .

regula la tributación de , diferenciando la mera tenencia de la enajenación de activos que genera resultados gravados en con alícuotas del . El arbitraje cripto exige un estricto registro contable y trazabilidad documental para respaldar los movimientos frente a los riesgos de fiscalización sobre el origen de los fondos.

exige un estricto registro contable y trazabilidad documental para respaldar los movimientos frente a los riesgos de fiscalización sobre el origen de los fondos. Los exchanges locales deben reportar operaciones mediante regímenes informativos que establecen umbrales mensuales de $50 millones para personas humanas y $30 millones para jurídicas.

deben reportar operaciones mediante regímenes informativos que establecen umbrales mensuales de para personas humanas y para jurídicas. Argentina adoptará el intercambio automático de información bajo el estándar CARF a más tardar en septiembre de 2029, ampliando el control fiscal sobre plataformas internacionales.

La rentabilidad de las criptomonedas ya no depende exclusivamente de encontrar una buena oportunidad de compra o vender en el momento adecuado. Para los inversores argentinos que operan con Bitcoin, USDT y otros activos digitales, el desafío también pasa por determinar cuánto queda después de impuestos y demostrar el origen de los fondos que ingresan al sistema financiero tradicional.

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene su atención sobre este mercado, en el que conviven inversores de largo plazo, operadores de arbitraje y usuarios que utilizan stablecoins como instrumento de ahorro o transferencia de valor. En ese escenario, la diferencia entre mantener un activo y venderlo con una ganancia resulta determinante para establecer las obligaciones tributarias.

El tema adquiere mayor relevancia a medida que crece la interacción entre los exchanges, las billeteras virtuales, las cuentas bancarias y los organismos fiscales. La digitalización de las operaciones facilita los movimientos de capital, pero también deja registros que pueden ser utilizados para verificar la consistencia entre los ingresos declarados y el patrimonio de cada contribuyente.

Ganancias, tenencia y arbitraje: tres situaciones diferentes

Uno de los errores más frecuentes al analizar la tributación de las criptomonedas es considerar que todas las operaciones tienen el mismo tratamiento fiscal. Sin embargo, mantener Bitcoin o USDT en una billetera, venderlos para obtener una ganancia o intercambiarlos por otro criptoactivo son situaciones que requieren un análisis específico.

En el caso de las personas humanas que no desarrollan la actividad bajo una estructura empresarial, la mera variación de cotización de los criptoactivos no genera, por sí sola, un resultado gravado en el Impuesto a las Ganancias. La enajenación que produce una ganancia, en cambio, puede quedar alcanzada por el tributo.

La alícuota aplicable depende de la naturaleza y la fuente de la renta. Para determinadas operaciones de fuente argentina, el régimen contempla tasas del 5% o del 15%, según las características de la enajenación. Para las ganancias de fuente extranjera, corresponde analizar el régimen aplicable, que contempla una alícuota del 15% para las personas humanas.

Por eso, no alcanza con calcular cuánto aumentó el valor de una cartera en dólares. Es necesario identificar qué operaciones se realizaron, cuáles generaron resultados imponibles, qué costos pueden computarse y qué deducciones corresponden en cada caso.

La información oficial puede consultarse en el apartado de ARCA sobre el Impuesto a las Ganancias y los criptoactivos.

El arbitraje: márgenes pequeños, mayor exigencia contable

El arbitraje cripto consiste en aprovechar diferencias de precio entre plataformas, mercados o pares de negociación. Un operador puede comprar un activo a determinada cotización y venderlo a un precio superior, o utilizar distintas combinaciones de criptomonedas y monedas tradicionales para buscar una diferencia favorable.

Aunque el margen de cada operación sea reducido, la repetición de transacciones puede generar un volumen elevado de movimientos durante el año. Esa característica vuelve especialmente importante la distinción entre facturación, capital movilizado y ganancia efectiva.

Un inversor puede operar reiteradamente con el mismo capital sin obtener una rentabilidad equivalente al monto total que circula por sus cuentas. La obligación fiscal debe analizarse sobre los resultados que correspondan, no simplemente a partir de la suma de los movimientos bancarios.

En términos prácticos, esto exige mantener un registro ordenado de las compras y ventas, las fechas, los precios de adquisición y enajenación, las comisiones y los comprobantes que permitan reconstruir cada operación.

Para quienes utilizan USDT como puente entre distintas operaciones, también resulta importante documentar los intercambios entre criptoactivos y evaluar su tratamiento tributario según las circunstancias concretas.

La contabilidad deja así de ser una tarea administrativa secundaria y se convierte en una herramienta central para determinar la rentabilidad real de la actividad.

El origen de los fondos, bajo la lupa

El ingreso de pesos a una cuenta bancaria o a una billetera virtual no constituye automáticamente una ganancia imponible. Sin embargo, puede generar requerimientos de información cuando los movimientos no guardan una relación clara con los ingresos declarados o con el patrimonio del titular.

La cuestión central es poder reconstruir el recorrido del dinero: de dónde surgió el capital inicial, cómo se adquirieron los criptoactivos, en qué plataformas se operó y qué resultado produjo su posterior venta.

Para un operador de arbitraje, esto significa conservar tanto la documentación bancaria como los comprobantes de los exchanges y los registros de las transacciones digitales. La trazabilidad debe permitir distinguir el capital original, las transferencias entre cuentas propias, las compras, las ventas y las ganancias efectivamente obtenidas.

El desafío es particularmente relevante para quienes trabajan con operaciones frecuentes o utilizan varias plataformas. Sin información consistente, una actividad rentable puede convertirse en una fuente de contingencias fiscales y dificultades para justificar el patrimonio.

Exchanges locales y cooperación internacional

El control fiscal no se limita a las declaraciones juradas individuales. ARCA también recibe información a través de regímenes aplicables a determinados proveedores de servicios de activos virtuales y otras plataformas.

Según la información publicada por iProUP el 27 de octubre de 2026, los exchanges alcanzados por el régimen informativo local deben reportar datos cuando se superan determinados umbrales. La nota señala límites mensuales de $50 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas, considerando los parámetros previstos para ingresos, egresos y saldos.

Estos montos son umbrales de información y no representan franquicias impositivas. Operar por debajo de ellos no elimina las obligaciones fiscales ni impide que la autoridad obtenga información por otras vías.

El siguiente capítulo es la cooperación internacional. Argentina asumió el compromiso de comenzar el intercambio automático de información sobre criptoactivos bajo el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) a más tardar en septiembre de 2029, de acuerdo con la publicación citada.

El esquema contempla información sobre titulares, compras, ventas, intercambios entre criptoactivos y determinadas transferencias hacia billeteras externas, entre otros datos. Su implementación ampliará la capacidad de las administraciones tributarias para identificar operaciones realizadas mediante plataformas del exterior.

La puesta en marcha efectiva dependerá de la implementación del marco y de los acuerdos correspondientes. Por lo tanto, no debe confundirse el compromiso de aplicación futura con un régimen de intercambio automático que ya esté plenamente operativo en Argentina.

Una nueva variable para medir la rentabilidad

El avance de los controles introduce una variable adicional en las decisiones de inversión: el costo de cumplir correctamente con las obligaciones tributarias y documentar cada movimiento.

En el arbitraje, donde las diferencias de precio pueden ser reducidas, las comisiones, los costos de transferencia y los impuestos inciden directamente sobre el resultado final. Una estrategia que parece rentable antes de gastos puede ofrecer un rendimiento mucho menor después de considerar todos los costos asociados.

Para los inversores de largo plazo, el análisis es diferente, pero también requiere planificación. La tenencia de criptoactivos puede tener consecuencias en el Impuesto sobre los Bienes Personales, cuyo tratamiento debe evaluarse según las normas aplicables y la situación particular del contribuyente.

En ambos casos, la informalidad documental puede transformarse en un riesgo económico. La ausencia de comprobantes no solo complica la liquidación de impuestos: también puede dificultar la acreditación del origen de los fondos ante bancos, billeteras y plataformas.

La conclusión es que el mercado cripto argentino ingresa en una etapa en la que la gestión financiera debe contemplar algo más que la cotización de Bitcoin o la estabilidad de USDT. La trazabilidad, la planificación fiscal y la calidad de los registros pasan a integrar el cálculo de rentabilidad.

En un mercado donde cada operación puede dejar una huella digital, ganar dinero y poder demostrar cómo se obtuvo serán dos condiciones cada vez más vinculadas.