Un megaproyecto extractivo multimillonario usará el puerto rosarino como su plataforma de exportación global

Resumen Ejecutivo El Ministerio de Economía aprobó el ingreso al RIGI del proyecto minero Agua Rica de Glencore , con una inversión de u$s6.393,6 millones .

aprobó el ingreso al del proyecto minero de , con una inversión de . El plan contempla la extracción de cobre, oro, plata y molibdeno en Catamarca y su procesamiento en las instalaciones de Alumbrera .

en y su procesamiento en las instalaciones de . El esquema logístico integra un mineraloducto hacia Tucumán y transporte ferroviario hasta el Puerto de Rosario como salida exportadora.

y transporte ferroviario hasta el como salida exportadora. Con inicio de obras en 2027, el proyecto generará empleos directos y destinará el 54% de compras a proveedores locales.

La minería a gran escala formalizó una de las decisiones de inversión más trascendentales de la última década en la Argentina. La aprobación oficial para incorporar el proyecto Agua Rica al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) marca un hito económico mediante una proyección de desembolso total de u$s6.393,6 millones a cargo de la firma Glencore.

La medida, efectivizada a través de la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, valida un diseño operativo integral. Este esquema conecta la extracción metalífera en la provincia de Catamarca con la infraestructura agroindustrial y portuaria del Gran Rosario, consolidando a la región sur de Santa Fe como el nodo logístico neurálgico para la salida al exterior de minerales críticos.

El modelo productivo se apoya en el principio de reutilización eficiente de capital físico preexistente. La compañía operadora, Minera Agua Rica LLC, aprovechará las instalaciones industriales de Bajo la Alumbrera, situadas a 35 kilómetros del yacimiento principal. Esta sinergia optimiza costos de capital y acelera las etapas previas a la puesta en marcha efectiva del complejo.

El trayecto que recorrerá la materia prima hasta su embarque exterior demuestra la articulación multimodal del proyecto. El concentrado mineral se trasladará desde el yacimiento catamarqueño hasta Tucumán mediante un mineraloducto subterráneo. Desde allí, la carga será transferida a formaciones ferroviarias con destino directo a las terminales del Puerto de Rosario.

Esta articulación convierte al frente fluvial rosarino en una plataforma multimodal estratégica, extendiendo su perfil tradicionalmente agroexportador hacia la logística de minerales pesados. La llegada continua de trenes de carga reforzará el volumen operativo de los muelles locales, demandando capacidades técnicas especializadas y servicios conexos de alta complejidad para el manejo de graneles secos.

El cronograma productivo y el encadenamiento de valor

El cronograma oficial estipula el inicio de las obras de construcción para el 1º de noviembre de 2027, proyectando la entrada en operaciones comerciales para el 1º de octubre de 2031. La vida útil estimada de la mina se extenderá durante 23 años, período en el cual se prevé procesar un volumen total de 780 millones de toneladas de mineral.

Las proyecciones extractivas reflejan la escala global del yacimiento. Se estima una producción acumulada de 3,46 millones de toneladas de cobre, 2,34 millones de onzas de oro, 41,16 millones de onzas de plata y cerca de 100.000 toneladas de molibdeno. En términos de volúmenes transaccionables, esto se traducirá en 10,84 millones de toneladas de concentrado destinados a los mercados internacionales.

A nivel financiero, la estructura del expediente contempla activos computables para el régimen por u$s3.310,6 millones. Asimismo, se formalizó un compromiso de desembolso inicial de u$s771,5 millones durante los primeros dos años posteriores a la notificación regulatoria. Estos recursos financiarán obras viales, infraestructura energética y provisión hídrica necesarias para la operación continua.

Uno de los aspectos con mayor repercusión para la cadena de valor nacional es el compromiso contractual de desarrollo de proveedores. El plan aprobado contempla destinaciones de compras locales equivalentes al 54% del monto total asignado a bienes, servicios y obras. Esta cifra supera con holgura el piso normativo del 20% establecido por el marco regulatorio del RIGI.

El impacto en el mercado de trabajo contempla picos de 3.500 empleos directos durante la etapa de construcción de infraestructura y montajes. Durante la fase operativa prolongada, se requerirán 1.250 puestos directos y aproximadamente 3.750 empleos indirectos, activando servicios de ingeniería, mantenimiento industrial, transporte especializado y monitoreo ambiental.

La reactivación previa de la planta de Alumbrera permitirá la formación anticipada de equipos técnicos y la adecuación de estándares operativos. Esta etapa intermedia garantiza que la transición hacia la explotación plena de Agua Rica se concrete con personal capacitado, minimizando riesgos operativos y optimizando los procesos de transferencia tecnológica.

Con la confirmación del régimen de incentivos, la fiscalización quedará bajo la órbita de la Secretaría de Minería. En tanto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central de la República Argentina instrumentarán los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. Esta coordinación institucional busca otorgar previsibilidad de largo plazo a una inversión transformadora para la matriz exportadora.