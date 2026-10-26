Las tres relaciones de precios que pueden definir las decisiones del productor ganadero

Resumen Ejecutivo El informe de Data Miazzo señala que la relación ternero/novillito se ubicó en 1,35 , manteniendo un costo de reposición elevado pese a descender un 3,42% mensual.

señala que la relación se ubicó en , manteniendo un costo de reposición elevado pese a descender un mensual. Los feedlots registraron una ocupación del 72,6% , aunque el encarecimiento del ternero y los valores estancados del novillito continúan presionando los márgenes de los establecimientos de engorde.

registraron una ocupación del , aunque el encarecimiento del ternero y los valores estancados del novillito continúan presionando los márgenes de los establecimientos de engorde. La relación vientre/ternero alcanzó 330,34 con una suba mensual del 17,06% , ubicándose un 5,95% por encima de su promedio histórico en el segmento de cría.

alcanzó con una suba mensual del , ubicándose un por encima de su promedio histórico en el segmento de cría. La exportación enfrenta desafíos de competitividad ya que la relación novillo/exportación supera en un 32,97% su promedio histórico debido al alto costo en dólares.

El negocio ganadero argentino atraviesa un escenario de precios que exige ajustar las estrategias comerciales. El ternero conserva una cotización elevada en términos históricos, el novillito muestra señales de amesetamiento y la hacienda pesada enfrenta dificultades para mejorar su competitividad exportadora. En ese contexto, comprar para engordar sin calcular con precisión la relación entre reposición y venta puede comprometer la rentabilidad.

Así lo plantea el informe Estrategias Ganaderas, elaborado por Data Miazzo y fechado el 24 de octubre de 2026, que analiza los principales indicadores del mercado y propone señales de alerta para la cría, la invernada, el feedlot y la comercialización de hacienda.

Uno de los datos centrales es la relación ternero/novillito, que se ubicó en 1,35. Aunque el indicador bajó un 3,42% mensual, continúa un 11,69% por encima de su promedio histórico. En términos prácticos, esto significa que la reposición mantiene un costo relativo elevado frente al precio de venta del animal terminado.

Feedlot: el ternero caro presiona los márgenes

La relación entre el precio de compra y el de venta es uno de los principales desafíos para los establecimientos de engorde. Según Data Miazzo, el encarecimiento relativo del ternero, combinado con un precio del novillito que todavía no logra despegar, limita el resultado económico de la actividad.

El informe recomienda evitar los encierres en este contexto y advierte que comprar animales caros para venderlos a valores relativamente estancados puede deteriorar la rentabilidad del corral.

Los indicadores de ocupación muestran, sin embargo, una recuperación moderada de la actividad. Los feedlots registraron una ocupación del 72,6%, con un incremento mensual del 0,6% y un stock de animales encerrados un 8,3% superior al de octubre de 2025.

A su vez, el índice de reposición de septiembre se ubicó en 0,94, prácticamente en línea con el promedio histórico de 0,93. Este dato marca un cambio respecto de la tendencia de vaciado observada durante agosto.

La recuperación del stock no elimina el problema de los márgenes. Para el productor, la decisión de ingresar hacienda debe contemplar el costo de la reposición, la alimentación, los gastos operativos y el precio esperado de venta.

Cría: vientre/ternero dejó de mostrar una oportunidad excepcional

La actividad de cría también presenta un cambio en sus relaciones de precios. El indicador vientre/ternero alcanzó 330,34 en octubre, con una suba mensual del 17,06%. De esta manera, se ubicó un 5,95% por encima de su promedio histórico, aunque todavía dentro de la zona de equilibrio definida por el informe.

La señal es relevante para quienes evalúan ampliar sus rodeos o incorporar vientres. Según Data Miazzo, las madres ya no muestran el mismo abaratamiento relativo que ofrecían anteriormente, por lo que la oportunidad de compra debe analizarse con mayor cautela.

Esto no implica descartar inversiones en cría, sino revisar la relación entre el precio de adquisición de las hembras, la productividad esperada del rodeo y el horizonte de recuperación de la inversión.

En paralelo, el ternero presenta una cotización que continúa elevada en términos históricos. En octubre se ubicó un 18,74% por encima de su promedio real de los últimos cinco años, aunque registró una caída interanual real del 2,1%.

El informe destaca, además, que su precio está atravesando un ajuste estacional atípico para esta época del año: el índice estacional marcó 0,88 frente a un promedio histórico de 1. La baja se aparta del patrón tradicionalmente alcista de la primavera, aunque la escasez estructural y la demanda para recría continúan sosteniendo las cotizaciones.

Consumo interno: el mostrador pone un límite a la hacienda

La evolución del mercado doméstico es otro factor que condiciona las decisiones ganaderas. El poder de compra del consumidor se estabilizó en torno a los 120,2 kilos de carne, luego de recuperar aproximadamente 20 kilos durante el segundo trimestre.

Pese a esa mejora, el indicador permanece por debajo de su promedio histórico de octubre, estimado en 150 kilos. La diferencia muestra que la capacidad de compra todavía no se recuperó por completo.

El informe también señala que la carne vacuna mantiene precios relativos altos frente a sus principales sustitutos. En septiembre, comprar un kilo de asado equivalía a 3,61 kilos de pollo o 1,90 kilos de pechito de cerdo. Ambas relaciones continuaban por encima de sus promedios históricos de cinco años.

Esta situación limita la posibilidad de trasladar nuevos aumentos de la hacienda al consumidor final. La relación novillito/asado se encontraba un 7,61% por debajo de su promedio histórico, una señal de que el precio del ganado en pie no acompañó proporcionalmente la evolución del mostrador.

Para el productor, el dato es importante porque la demanda interna puede actuar como un techo para las cotizaciones del ganado destinado al consumo. Una mejora sostenida del precio del gordo necesitará encontrar respaldo en la capacidad de pago de los consumidores.

Exportación: ¿persiste el problema de competitividad?

El frente externo presenta una dinámica diferente. Data Miazzo identifica a noviembre como un período de mayor actividad comercial para la Unión Europea y China, impulsado por los embarques de fin de año y la preparación para las festividades.

En el caso de Israel, el calendario de demanda muestra una evolución distinta: noviembre aparece como un mes de baja actividad, mientras que diciembre y enero concentran una mayor tracción comercial.

Sin embargo, el impulso estacional de las exportaciones convive con una dificultad de fondo. La relación novillo/exportación se ubicó un 32,97% por encima de su promedio histórico, lo que refleja el elevado costo relativo de la hacienda pesada en dólares.

Según el informe, esta situación limita la capacidad de pago de la industria frigorífica y resta competitividad al sector exportador.

Por eso, aunque la demanda externa puede mejorar las oportunidades comerciales en determinados períodos, no alcanza por sí sola para garantizar una suba generalizada de los precios. La evolución del tipo de cambio, las cotizaciones internacionales y el costo de la hacienda seguirán siendo variables determinantes.

Qué mirar antes de tomar decisiones

El tablero de recomendaciones de Data Miazzo deja tres señales centrales para los próximos meses.

En cría, la relación vientre/ternero volvió a subir y dejó atrás parte de la oportunidad de incorporación de madres que ofrecían los precios relativos. La decisión de ampliar el rodeo requiere evaluar los valores actuales y el retorno esperado.

En invernada y feedlot, el encarecimiento del ternero frente al novillito aconseja prudencia con las compras y los encierres. El informe espera mejores precios hacia el verano, pero esa expectativa no elimina el riesgo de ingresar animales con márgenes ajustados.

En el negocio del consumo, la demanda interna sigue condicionada por un poder adquisitivo inferior al promedio histórico. Esto puede limitar las correcciones de precio del ganado destinado al mercado doméstico.

A estas variables se suma la posibilidad de que el calendario exportador genere mayor demanda durante noviembre y diciembre, aunque con diferencias entre destinos.

La clave: defender el margen antes que apostar a una suba

El escenario que describe Data Miazzo no ofrece una señal uniforme para todas las actividades ganaderas. Mientras la cría conserva fundamentos vinculados con la escasez de hacienda y el valor del ternero, el engorde enfrenta una relación de compra y venta exigente. A su vez, la exportación encuentra oportunidades estacionales, pero continúa condicionada por el costo de la hacienda en dólares.

Para el productor, la estrategia pasa por mirar más allá del precio nominal de los animales. Las relaciones entre categorías, la estacionalidad, el costo de alimentación y la capacidad de pago de los distintos mercados son variables decisivas para evaluar cada operación.

En un contexto de precios relativos desalineados, la rentabilidad dependerá menos de acertar una suba general del mercado y más de comprar, producir y vender con márgenes calculados.