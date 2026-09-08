Maíz, soja y trigo: cinco claves que pueden mover al mercado de granos esta semana

Resumen Ejecutivo El mercado aguarda el informe WASDE mientras operadores privados proyectan una cosecha de maíz en EE.UU. de 402 millones de toneladas , con condición del cultivo en 57%.

mientras operadores privados proyectan una cosecha de maíz en EE.UU. de , con condición del cultivo en 57%. La sequía en Europa redujo la condición del maíz al 27% en Francia, impulsando importaciones adicionales por 7 millones de toneladas hacia dicho continente.

hacia dicho continente. China acelera compras de soja estadounidense por 2 millones de toneladas, mientras Argentina adelantó ventas de maíz 2026/27 alcanzando las 650.000 toneladas semanales .

acelera compras de soja estadounidense por 2 millones de toneladas, mientras Argentina adelantó ventas de maíz 2026/27 alcanzando las . Compradores asiáticos adquirieron 500.000 toneladas de trigo a Argentina y Australia, mientras el mercado monitorea la logística del Mar Negro y negociaciones entre Rusia y Ucrania.

El mercado espera con especial atención el reporte WASDE del 11 de septiembre. Operadores privados estiman una producción estadounidense de 402 millones de toneladas, unos 4,6 millones menos que la proyección oficial, con un rinde de 112,3 qq/ha. La condición buena a excelente del cultivo se mantiene en 57%, en niveles asociados a rindes inferiores a los previstos en agosto.

“El maíz es probablemente el mercado donde el USDA puede generar el mayor movimiento. La diferencia entre las estimaciones privadas y oficiales es significativa y el mercado necesita saber cuánto de ese recorte termina reflejándose en los stocks”, señala Romano.

Europa enfrenta un fuerte déficit de maíz

La sequía está golpeando con fuerza al maíz europeo. En Francia, la condición buena a excelente cayó al 27%, el peor registro desde 2011, y se proyecta una caída de 35% en la producción. Fabricantes europeos estiman que deberán importar 7 millones de toneladas adicionales desde Ucrania, Estados Unidos y Brasil.

A esto se suma la incertidumbre por los embarques ucranianos: Ucrania representa alrededor del 10% de las exportaciones mundiales de maíz.

China acelera la compra de soja estadounidense

Las exportaciones estadounidenses de soja volvieron a ubicarse en casi 2 millones de toneladas para la campaña 2026/27, con China como principal destino. El país asiático estaría acelerando sus compras antes de la visita de Xi Jinping a Estados Unidos, prevista para el 24 de septiembre, y busca mostrar avances hacia su compromiso de adquirir 25 millones de toneladas de soja estadounidense.

Mientras tanto, la condición buena a excelente de la soja norteamericana cayó al 58%, siete puntos por debajo del año pasado.

“La soja tiene una combinación interesante: una condición de cultivos que empeora, una demanda china muy firme y una molienda estadounidense que puede recibir apoyo adicional de las nuevas exigencias de biocombustibles”, explica Romano.

Argentina acelera las ventas de maíz de la nueva campaña

Los buenos precios internacionales aceleraron la comercialización argentina. Las ventas de maíz de la campaña 2026/27 alcanzan unas 650.000 toneladas semanales, frente a las 200.000 habituales.

Ya se vendió el 5% de la producción esperada, contra 3,6% del promedio histórico. Sin embargo, la siembra recién comenzó, con un avance de 1,5%, y persisten dudas sobre el maíz temprano por el riesgo de chicharrita.

“El productor está aprovechando los buenos precios y adelantando negocios. La contracara es que todavía existen dudas importantes sobre la implantación temprana por la chicharrita”, sostiene Romano.

El trigo, atrapado entre la guerra y una posible negociación

El cierre logístico del Mar Negro está redireccionando la demanda hacia otros proveedores. Importadores asiáticos compraron más de 500.000 toneladas de trigo a Australia y Argentina, mientras los exportadores argentinos ya registraron 300.000 toneladas de DJVE de trigo nuevo para diciembre.

Pero el mercado también está pendiente de las señales diplomáticas entre Rusia y Ucrania. La posibilidad de una negociación ya provocó fuertes tomas de ganancias en Chicago.

“El trigo está reaccionando más a la logística y a la geopolítica que a los fundamentos productivos. Argentina tiene una oportunidad comercial, pero cualquier avance concreto entre Rusia y Ucrania puede generar una corrección muy rápida en los precios”, concluye Romano.