La Zona Núcleo bajo la lupa: medio millón de hectáreas de soja en condición “regular”

El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) correspondiente al 22 de enero de 2026 indica que casi 450 mil hectáreas de soja de primera están en condición regular, producto de la distribución errática de lluvias y el estrés térmico por altas temperaturas en la Zona Núcleo.

Los técnicos de la GEA señalan que las lluvias de la última semana han sido desparejas: aproximadamente el 65% del área apenas recibió precipitaciones y solo algunos sectores del noreste y sur superaron los 15 mm, mientras que localidades como Carlos Pellegrini acumularon algo más (55 mm).

Como consecuencia, los lotes de soja en condiciones regulares aumentaron 13 puntos porcentuales respecto de la semana anterior, totalizando unas 450.000 hectáreas con potencial productivo limitado, lo que genera preocupación por el rendimiento final si no se registran precipitaciones en los próximos días.

Impactos climáticos y riesgo para rendimiento

El reporte climático de GEA anticipa una ola de calor con máximas entre 35 y 38°C, sumado a elevadas temperaturas mínimas que mantienen un estrés térmico continuo en el cultivo. Esta combinación de calor y humedad restringida en el suelo profundiza la condición hídrica crítica en varios lotes.

Las etapas fenológicas de la soja —con gran parte del área transitando de floración a fructificación— hacen que el cultivo sea especialmente sensible a la falta de agua, lo que podría traducirse en recortes de rendimiento si no hay aporte hídrico en la próxima semana.

Maíz temprano: heterogeneidad según zonas

Aunque la condición general del maíz temprano sigue siendo relativamente sólida en la región, también hay áreas donde la incidencia hídrica fue insuficiente. En los sectores menos favorecidos, especialmente en el sudeste de Córdoba, ya se observan mermas en el potencial de rendimiento que, según los técnicos, podrían ser de hasta 30–50% en lotes más afectados por la falta de lluvia.

Contexto climático y perspectivas

La GEA destaca que el avance del frente frío proyectado para los últimos días del mes podría favorecer lluvias intermitentes que alivien la sequía en algunas zonas. Sin embargo, la persistencia de variables climáticas adversas —como la alta temperatura— continúa marcando el ritmo de la campaña en los principales extensos agrícolas.