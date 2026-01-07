Las marcas asiáticas acechan a la maquinaria agrícola: en 2025 se importaron 4.000 tractores

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de diciembre de 2025 alcanzaron las 456 unidades, una baja del 16,2% interanual ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 544.

Si la comparación es con su antecesor mes de noviembre se observa una baja del 8,4%, ya que en ese mes se habían patentado 498 unidades. De esta forma, el año 2025 finalizó con un total de 6.643 unidades, esto es 2% más que las 6.515 del 2024.

Los datos muestran que en diciembre se patentaron 47 cosechadoras, una baja del 11,3% comparado contra las 53 unidades de noviembre y una suba del 2,2% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 46 unidades.

En cuanto a tractores, en diciembre se patentaron 377 unidades, una baja del 5,3% comparado contra las 398 unidades de noviembre, y una baja del 15,3% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 445 unidades.

En cuanto a pulverizadoras, en diciembre se patentaron 32 unidades, una baja del 31,9% comparado contra las 47 unidades de noviembre, y una baja del 39,6% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 53 unidades.

Cosechadoras: año de rebote, pero todavía “corto” de renovación

• Si bien 2025 es claramente un año de recuperación en cosechadoras, y es el mejor de los últimos 3 años, el volumen sigue por debajo del promedio de los últimos 15 años y de las necesidades tecnológicas del sector y del país en un rubro preponderante a la hora de mejorar la productividad.

• Esto sugiere que, aun con mejores condiciones coyunturales, al productor y al contratista les sigue costando mucho acceder a la última tecnología: la inversión en equipos de alta gama se posterga y la renovación del parque avanza más lenta de lo deseable. No obstante, es también esperable un volumen de unidades en baja debido a las máquinas de mayor capacidad y productividad.

Tractores: mercado formal estable, con informalidad creciente

• Los patentamientos muestran un mercado de tractores prácticamente plano vs 2024, pero la foto está incompleta: en los segmentos por debajo de 100 HP la informalidad es muy alta.

• El ingreso masivo de marcas asiáticas, sin redes comerciales consolidadas ni servicios asociados, empuja ventas “por precio” y por fuera de los canales tradicionales.

• Se estima que se importaron en el año 2025 casi 4.000 tractores de diferentes marcas chinas, con lo cual es razonable estimar que la industria total 2025 se ubique entre 8.800 y 9.300 tractores, muy por encima de lo que reflejan las estadísticas basadas en patentamientos.

• Esto plantea un desafío doble: para las marcas con red (defender propuesta de valor más allá del precio) y para el sistema en general (control, seguridad de producto, servicio y reventa).

Pulverizadoras: presión competitiva de marcas globales

• La leve caída anual de pulverizadoras no se explica sólo por volumen, sino por cambio en la composición competitiva.

• La apertura de importaciones permitió el retorno de líneas de productos de las marcas globales que durante años estuvieron casi ausentes; esto atomiza aún más el mercado y presiona a las marcas

nacionales.

• Los fabricantes locales pierden parte del espacio que habían ganado en los años de mayor cierre, en un contexto donde la competencia ya no es sólo de precio, sino también de tecnología, financiación y

respaldo internacional.

Perspectivas 2026

Según ACARA, del lado positivo se combinan varios factores: perspectiva de gran campaña de granos, baja de tasas y vuelta activa de los bancos al financiamiento de bienes de capital, variables económicas más estables que en los años previos. Todo esto configura un escenario objetivamente favorable para la inversión en maquinaria.

"Un 2026 con buen potencial de volumen, pero con clientes que estiran el momento de decidir y un mercado donde la propuesta de valor integral de la red (servicio, repuestos, financiación, reventa) será tan importante como el precio".

Sin embargo, conviven elementos que introducen ruido en la decisión del cliente: ingreso creciente de nuevas marcas con fuerte agresividad en precio, ingreso de maquinaria usada importada, que puede competir directamente con la oferta local y con el usado de los concesionarios.