Lunes movido: tras el triunfo de Lula, se desploman las acciones y cae el real

Resumen Ejecutivo Los mercados brasileños sufrieron fuertes caídas tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva , destacando el desplome del ETF EWZ hasta un 27% .

, destacando el desplome del ETF hasta un . Compañías clave como Petrobras , Itaú y Bradesco registraron pérdidas de hasta el 29% en operaciones previas a la apertura.

, y registraron pérdidas de hasta el en operaciones previas a la apertura. La moneda brasileña experimentó una depreciación cercana al 10%, generando incertidumbre sobre la política económica y el impacto en la competitividad argentina.

Los mercados financieros de Brasil reaccionaron con fuertes bajas tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial, un resultado que sorprendió a los inversores que apostaban por un cambio de signo político. La reacción inicial revirtió parte del optimismo que había impulsado a las acciones brasileñas después de la primera vuelta electoral.

Según se conoció, el ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), un fondo que replica el comportamiento de un conjunto de las principales empresas brasileñas que cotizan en bolsa, llegó a caer un 27% antes de la apertura del mercado. Entre las compañías más afectadas se destacaron Petrobras, con una baja del 21%, Itaú, con un retroceso del 27%, y Bradesco, que perdió un 29% en esas operaciones.

En paralelo, los futuros del real mostraron una depreciación cercana al 10%, reflejando la incertidumbre de los inversores frente al escenario político y económico que se abre con la continuidad de Lula en la Presidencia hasta 2030.

Un cambio de expectativas en los mercados

La reacción financiera responde, en buena medida, a la reversión de las apuestas que se habían consolidado después de la primera vuelta. Una parte de los inversores había anticipado una eventual victoria de Flávio Bolsonaro y esperaba que un cambio de gobierno impulsara modificaciones en la política económica, un mayor ajuste fiscal y mejores condiciones para los activos brasileños.

Con el resultado del balotaje, esas expectativas quedaron en revisión y los operadores comenzaron a ajustar sus posiciones. La caída de las acciones y la presión sobre la moneda reflejan la incertidumbre sobre la orientación económica del próximo período presidencial y la evolución de las cuentas públicas.

Sin embargo, las primeras variaciones registradas corresponden a operaciones previas a la apertura bursátil. La magnitud definitiva del movimiento dependerá de la evolución de las cotizaciones durante la rueda y de la respuesta de los inversores una vez que aumente el volumen de negociación.

El impacto potencial sobre la Argentina

La reacción de los mercados brasileños también tiene implicancias para la Argentina, debido al peso de Brasil en el comercio bilateral y a la influencia que ejercen los activos financieros de la región sobre las decisiones de inversión.

Uno de los principales canales de transmisión es el tipo de cambio. Una depreciación del real puede modificar la competitividad relativa entre ambos países, afectar los precios de los productos comercializados y aumentar la presión sobre los sectores argentinos que compiten con la producción brasileña.

El impacto puede ser particularmente relevante para la industria manufacturera, el comercio bilateral y las empresas que dependen de la demanda del mercado brasileño. Una moneda brasileña más débil puede abaratar los productos de ese origen frente a los argentinos, aunque el efecto concreto dependerá también de los costos internos, los precios internacionales y la evolución del peso.

A esto se suma la posibilidad de una mayor volatilidad financiera regional. Si los inversores reducen su exposición a los activos brasileños, parte de ese movimiento podría trasladarse a otros mercados emergentes, incluida la Argentina. No obstante, la magnitud de un eventual contagio todavía debe confirmarse con la evolución de las cotizaciones.

El real, el Mercosur y la relación bilateral, bajo seguimiento

Los analistas citados por Ámbito señalaron tres aspectos centrales para evaluar las consecuencias del resultado electoral sobre la Argentina: la evolución del real, las reglas del Mercosur y el vínculo político entre ambos gobiernos.

El comportamiento de la moneda brasileña será especialmente relevante para el tipo de cambio bilateral. Según el análisis mencionado por el medio, la relación cambiaria entre ambos países ya mostraba niveles de apreciación comparables con los de noviembre de 2023, una referencia que vuelve a poner en discusión la competitividad relativa de las economías.

Por su parte, el funcionamiento del Mercosur y la relación entre los gobiernos de Lula y Javier Milei también serán variables a seguir. Las diferencias políticas pueden sumar incertidumbre, aunque sus consecuencias comerciales e institucionales dependerán de las decisiones que adopten ambos países.

Desde el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPEC), citado por Ámbito, advirtieron que las primeras señales anticipaban una reacción negativa en las acciones, los bancos y las empresas brasileñas, junto con presiones sobre el real. También remarcaron que será necesario observar la apertura del mercado para determinar cuánto del escenario ya estaba incorporado en los precios.

La apertura bursátil, la próxima señal clave

La evolución de las acciones brasileñas, el real y las compañías de mayor peso será determinante para establecer si las bajas iniciales se consolidan o si parte del movimiento responde a una sobrerreacción de corto plazo.

En este contexto, la atención estará puesta en la magnitud de los ajustes, la liquidez del mercado y la posibilidad de que aparezcan compradores dispuestos a aprovechar las caídas.

Para la Argentina, el resultado electoral brasileño agrega una variable externa en un momento en que la competitividad cambiaria y la relación comercial con el principal socio regional son factores relevantes para la actividad económica.

La consecuencia inmediata es un escenario de mayor incertidumbre financiera. La duración y la profundidad de ese impacto dependerán de cómo evolucionen los mercados brasileños en las próximas ruedas y de las señales económicas y políticas que surjan tras la elección.