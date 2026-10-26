Inversores, alianzas y escala: las nuevas claves para las empresas del agro argentino

Resumen Ejecutivo El informe de Zorraquín + Meneses destaca que el principal desafío empresarial no es la falta de capital, sino la dificultad para conectar a las firmas con inversores.

destaca que el principal desafío empresarial no es la falta de capital, sino la dificultad para conectar a las firmas con inversores. Las empresas agropecuarias enfrentan una mayor presión sobre los márgenes, impulsando la búsqueda de escala , fusiones y una estricta optimización del capital de trabajo.

, fusiones y una estricta optimización del capital de trabajo. La consultora identifica un renovado interés de capitales extranjeros y sinergias con Vaca Muerta, exigiendo mayor profesionalización del management y orden financiero.

Argentina atraviesa una transformación económica que empieza a modificar no solo los números de las empresas agropecuarias, sino también las decisiones estratégicas de sus propietarios. En un escenario donde la rentabilidad resulta cada vez más dependiente de la eficiencia, la escala y la capacidad de adaptación, el acceso al capital adquiere una importancia creciente. Sin embargo, conseguir financiamiento o encontrar un socio no necesariamente alcanza: la empresa debe estar preparada para recibirlo, administrarlo y convertirlo en crecimiento.

Ese es el planteo central del último informe de la consultora Zorraquín + Meneses, titulado “Falta dónde encontrarse – Agroterapia”, publicado el 24 de octubre. A diferencia de sus habituales análisis sectoriales, el documento pone el foco en las decisiones de conducción empresarial y reúne experiencias vinculadas con compañías agroindustriales exportadoras, empresas con excedentes financieros, inversores extranjeros, oportunidades surgidas alrededor de Vaca Muerta y procesos de fusión entre firmas agropecuarias.

La conclusión es tan sencilla como desafiante: hay capital, hay activos y hay empresas que necesitan crecer o encontrar nuevas alternativas de inversión. Lo que falta, según el diagnóstico de la consultora, es un ámbito profesional que permita vincular esas partes, junto con empresas preparadas para aprovechar las oportunidades.

Un cambio de modelo que obliga a revisar los negocios

El contexto político y económico constituye el punto de partida del análisis. La orientación del gobierno de Javier Milei, con su apuesta por la estabilización macroeconómica, la reducción de la inflación y una mayor apertura de la economía, está modificando las condiciones bajo las cuales operan las empresas.

Para el agro, esto implica un cambio que va más allá de las variables macroeconómicas tradicionales. Las diferencias de rentabilidad entre actividades y eslabones de la cadena adquieren mayor relevancia, mientras que los costos de estructura, la productividad y la capacidad de financiar el capital de trabajo pasan a ocupar un lugar central en la gestión cotidiana.

Desde Zorraquín + Meneses advierten que la estabilización funciona como un acelerador: no necesariamente cambia la dirección de cada empresa, pero sí puede acelerar las consecuencias de las decisiones que tomó y de las capacidades que desarrolló.

En ese escenario, los negocios que logran sostener sus márgenes y generar excedentes tienen la posibilidad de expandirse, diversificar sus actividades o integrar nuevos eslabones de la cadena. En cambio, las compañías con estructuras pesadas, dificultades financieras o escasa capacidad de adaptación enfrentan una presión creciente.

La consultora identifica, además, una tendencia hacia la concentración y la búsqueda de escala. Cuando disminuye la renta por unidad de negocio, producir más con una estructura relativamente estable puede convertirse en una vía para sostener la rentabilidad. Esa dinámica favorece la exploración de alianzas, fusiones e integraciones entre empresas que, por separado, encuentran mayores dificultades para capturar eficiencias.

No se trata de una garantía de que las compañías más grandes necesariamente tendrán mejores resultados. La cuestión es si cada empresa cuenta con un modelo de negocios, una estructura de costos y una organización capaces de responder a las nuevas condiciones económicas.

El problema no siempre es la falta de dinero

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la identificación de una paradoja: mientras algunas empresas necesitan capital para sostener su operatoria o financiar su crecimiento, otras disponen de excedentes y buscan oportunidades para invertirlos.

La dificultad aparece al intentar conectar ambas realidades.

En el primer grupo se encuentran empresas agroindustriales exportadoras que, de acuerdo con los casos relevados por la consultora, presentan resultados operativos positivos, pero enfrentan limitaciones para financiar la originación de mercadería con deuda de corto plazo.

El problema no necesariamente está en la viabilidad del negocio, sino en la relación entre sus necesidades financieras y las fuentes de financiamiento disponibles. Una compañía puede tener un negocio rentable y, al mismo tiempo, sufrir tensiones de caja si debe financiar operaciones de largo recorrido con recursos de vencimiento próximo.

La alternativa puede ser incorporar un socio, establecer una alianza estratégica o rediseñar la estructura financiera. Sin embargo, el momento en que se negocia resulta determinante: una empresa que busca capital porque está próxima a incumplir un compromiso financiero se encuentra en una posición distinta de otra que negocia desde una situación ordenada y con alternativas.

Por eso, la recomendación es anticiparse. Ordenar la operación, conocer las necesidades de caja y evaluar las opciones de financiamiento antes de que la urgencia condicione las decisiones puede resultar tan importante como conseguir el capital.

Para las empresas agropecuarias, la enseñanza es concreta: la rentabilidad contable no siempre se traduce en liquidez disponible. La planificación financiera y el manejo del capital de trabajo deben formar parte de la estrategia, especialmente en actividades que requieren financiar insumos, labores, producción, almacenamiento y comercialización antes de recuperar los fondos invertidos.

Empresas con excedentes: crecer exige algo más que capital

En el otro extremo aparecen compañías a las que les va bien y que buscan definir qué hacer con sus excedentes. La pregunta puede ser si conviene profundizar el negocio principal, diversificar hacia otra actividad o avanzar sobre nuevos eslabones de la cadena de valor.

El informe señala que, en muchos de estos casos, la principal restricción no es financiera, sino organizacional.

La capacidad de identificar una oportunidad de inversión no garantiza que la empresa pueda ejecutarla. Para avanzar hacia otro negocio hacen falta equipos gerenciales, mecanismos de control, responsables con capacidad de decisión y una estructura que permita desarrollar la nueva actividad sin desatender la operación original.

Esta cuestión tiene particular importancia en las empresas agropecuarias familiares, donde el crecimiento muchas veces estuvo apoyado en la experiencia, el conocimiento productivo y la participación directa de sus propietarios.

Ese modelo puede ser eficaz durante determinadas etapas, pero también encuentra límites cuando aumenta la escala, se diversifican los negocios o se incorpora capital de terceros. Si todas las decisiones dependen del dueño, la empresa puede tener dificultades para administrar nuevas inversiones, delegar responsabilidades y desarrollar proyectos simultáneos.

La profesionalización del management deja así de ser un asunto exclusivamente administrativo para convertirse en una variable económica. Un equipo preparado puede mejorar la asignación de recursos, detectar ineficiencias y evaluar alternativas de crecimiento que de otro modo quedarían fuera del alcance de la organización.

El regreso del inversor extranjero y las exigencias para asociarse

La consultora también identifica un renovado interés de capitales del exterior por analizar empresas argentinas. En uno de los casos descriptos, trabaja con un grupo inversor estadounidense interesado en compañías que ya exportan y cuentan con productos de valor agregado.

Según el informe, ese inversor no necesariamente busca adquirir el control de las empresas, sino participar en su gobierno corporativo.

La modalidad abre una alternativa para compañías que necesitan recursos para crecer, pero no desean vender la totalidad del negocio. Una participación minoritaria, acompañada de mecanismos claros de gobierno y seguimiento, puede permitir la incorporación de capital, contactos comerciales y capacidades complementarias.

Sin embargo, para que esa posibilidad se materialice, las empresas deben reunir condiciones que no siempre están resueltas: información contable y financiera actualizada, criterios consistentes de valuación, reglas de distribución de utilidades y acuerdos que establezcan los derechos y las responsabilidades de cada socio.

También necesitan definir cómo se tomarán las decisiones, qué participación tendrá el inversor en el directorio y bajo qué condiciones podrá retirarse de la sociedad.

El punto es especialmente importante en un país donde los cambios regulatorios, la incertidumbre política y la evolución de las variables económicas pueden modificar las expectativas de quienes invierten a largo plazo. La estabilidad de las reglas generales importa, pero la calidad de los acuerdos dentro de cada empresa también condiciona la posibilidad de concretar inversiones.

La oportunidad de atraer capital, por lo tanto, no depende solamente de que la Argentina vuelva a resultar atractiva para los inversores. También depende de que las compañías tengan una estructura capaz de recibirlos.

Vaca Muerta y el capital que puede llegar desde fuera del agro

Otra de las oportunidades señaladas en el documento surge de la relación entre el sector agropecuario y la actividad energética.

El desarrollo de Vaca Muerta genera un ecosistema económico en el que participan empresas, proveedores e inversores con intereses que exceden el negocio petrolero. En ese contexto, la consultora identifica posibilidades de canalizar recursos provenientes de otras actividades hacia proyectos agropecuarios.

La lógica es complementaria: mientras algunos sectores pueden generar excedentes financieros, el agro dispone de activos productivos, conocimiento técnico y oportunidades para desarrollar nuevas unidades de negocio.

El informe menciona herramientas como el diferimiento impositivo vinculado con inversiones en hacienda y el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), en el marco de las alternativas que analiza para vincular capital y producción. El aprovechamiento de estos instrumentos depende de sus condiciones legales y fiscales vigentes y de la situación particular de cada proyecto.

El desafío, nuevamente, consiste en convertir el interés en una inversión concreta. Un inversor ajeno al agro puede disponer de capital, pero no necesariamente tiene el conocimiento para administrar un establecimiento, definir un planteo productivo o gestionar los riesgos climáticos y comerciales.

Allí aparece una oportunidad para las empresas agropecuarias con capacidad operativa: actuar como socios gestores, aportar conocimiento y desarrollar proyectos con recursos de terceros.

Para lograrlo, necesitan ofrecer algo más que tierra o una propuesta de inversión. Deben presentar un modelo de negocio definido, un esquema de gestión, mecanismos de control y criterios transparentes para distribuir los resultados.

La articulación entre capital y conocimiento productivo puede abrir una vía de expansión, siempre que la estructura contractual y la evaluación de riesgos acompañen el proyecto.

Fusiones, alianzas y continuidad generacional

La búsqueda de escala también se refleja en los procesos de integración entre empresas agropecuarias.

Zorraquín + Meneses describe el trabajo que lleva adelante con dos compañías que avanzan hacia una integración, y señala que existen otras situaciones en las que las alianzas o fusiones podrían generar resultados superiores a los que cada firma obtiene por separado.

La motivación puede ser económica, pero también patrimonial y familiar. En empresas que atraviesan un cambio generacional, la integración con otra organización puede ofrecer una alternativa para sostener la actividad, profesionalizar la conducción o resolver cuestiones vinculadas con la continuidad del negocio.

No obstante, una fusión no crea valor por el solo hecho de sumar activos, hectáreas o volumen de producción. Para que funcione, deben existir complementariedades reales en el modelo de negocios, el management y el gobierno de la empresa.

También hacen falta acuerdos sobre la valuación de las participaciones, el reparto de utilidades, las responsabilidades de los socios y las condiciones de salida.

Las diferencias en la cultura empresarial, los criterios de inversión y la toma de decisiones pueden limitar las ventajas esperadas si no se abordan antes de concretar la operación.

Por eso, el informe plantea la necesidad de contar con mecanismos societarios y reglas compartidas que faciliten las integraciones. En un escenario de presión sobre los márgenes, las alianzas pueden convertirse en una herramienta para ganar eficiencia, pero requieren preparación y una evaluación rigurosa de las sinergias.

Profesionalizar la empresa es una forma de mejorar la rentabilidad

El denominador común de los casos analizados es el peso creciente de la gestión.

La consultora sostiene que existe margen para mejorar la rentabilidad dentro de las propias empresas mediante una mayor profesionalización de los equipos, los directorios y los mecanismos de gobierno corporativo.

La cuestión cobra relevancia porque una parte de las mejoras posibles no depende de los precios internacionales, el tipo de cambio o las decisiones del Gobierno. Depende de cómo se organiza cada compañía, cómo asigna sus recursos y qué calidad tienen sus decisiones.

Esto supone revisar la estructura de responsabilidades, establecer indicadores de gestión, profesionalizar los procesos de planificación y construir mecanismos que permitan evaluar los resultados con información comparable.

También implica diferenciar el patrimonio familiar de las decisiones empresariales, establecer reglas para la distribución de utilidades y preparar los procesos de sucesión cuando la continuidad del negocio depende de sus fundadores.

En muchas compañías, estas cuestiones se postergan mientras la actividad permite sostener los resultados. Pero cuando los márgenes se ajustan o aparece la posibilidad de incorporar un socio, las debilidades organizacionales pueden transformarse en un obstáculo para crecer.

La profesionalización no elimina los riesgos externos ni garantiza mejores resultados. Sí puede mejorar la capacidad de la empresa para identificarlos, responder a tiempo y aprovechar las oportunidades disponibles.

De la oportunidad a la inversión: qué deben hacer las empresas

El planteo de Zorraquín + Meneses desemboca en una agenda de trabajo para las compañías que buscan crecer, diversificarse o incorporar socios.

El primer paso es preparar la empresa antes de que aparezca una oportunidad concreta. Eso supone disponer de información financiera actualizada, conocer las necesidades de capital, establecer criterios claros para distribuir utilidades y contar con un esquema de gobierno que permita tomar decisiones con previsibilidad.

El segundo es definir de antemano cómo podría incorporarse un inversor. Una sociedad, un fideicomiso u otra estructura jurídica pueden responder a necesidades diferentes, pero la elección debe estar acompañada por acuerdos que ordenen la participación, las decisiones y las condiciones de salida.

El tercero es fortalecer el management. La empresa necesita saber quién ejecutará el proyecto, cómo se controlarán los resultados y qué mecanismos permitirán evaluar si la inversión cumple con sus objetivos.

Por último, el informe plantea la necesidad de contar con espacios profesionales que conecten la oferta y la demanda de capital, con proyectos previamente evaluados, criterios de valuación defendibles y especialistas capaces de facilitar el encuentro entre inversores y empresas.

Se trata de una agenda que trasciende la búsqueda de financiamiento. Apunta a construir condiciones para que los recursos disponibles se transformen en proyectos productivos sostenibles.

El desafío empresarial detrás de la macroeconomía

La lectura de Zorraquín + Meneses pone sobre la mesa una cuestión central para el futuro del agro argentino: las oportunidades de inversión no se traducen automáticamente en crecimiento.

El rumbo macroeconómico puede modificar los incentivos, cambiar la rentabilidad relativa de los negocios y atraer capitales que antes miraban otros destinos. Pero la capacidad de convertir esos movimientos en resultados concretos depende, en buena medida, de las decisiones que se toman dentro de cada empresa.

Para las compañías agropecuarias, el desafío consiste en combinar conocimiento productivo con gestión profesional, ordenar sus finanzas, preparar sus estructuras societarias y evaluar nuevas formas de asociación. Para quienes disponen de excedentes, implica identificar oportunidades que puedan ejecutarse con equipos capaces de gestionarlas. Y para los inversores, supone encontrar proyectos con información confiable, reglas claras y posibilidades concretas de desarrollo.

La advertencia del informe no es que falten oportunidades, sino que muchas empresas podrían no estar en condiciones de aprovecharlas cuando aparezcan.

En una economía que exige adaptarse a nuevas reglas de juego, la ventaja competitiva no dependerá únicamente de la escala, los activos o el acceso al capital. También estará vinculada con la capacidad de organizar el negocio, tomar decisiones a tiempo y construir alianzas que generen valor para todas las partes.

Porque, como resume el planteo de la consultora, el capital puede existir y las oportunidades también. El desafío es preparar a las empresas para que ambos puedan encontrarse.