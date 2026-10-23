Detalles de una propuesta que busca "romper" el mercado hipotecario en Rosario

En un contexto de recuperación del crédito hipotecario y de reactivación de la demanda de viviendas nuevas, Banco Santa Fe presentó una línea de financiación exclusiva para la compra de departamentos en Rosario, con una tasa de interés de UVA + 4,20% nominal anual (TNA).

La propuesta está vinculada a Miradores del Sur, el desarrollo residencial que impulsa DISUR en el predio del ex Batallón 121, y permite financiar hasta el 75% del valor de tasación de la propiedad, con un plazo máximo de 20 años.

La iniciativa incorpora una alternativa de crédito hipotecario para quienes buscan acceder a una vivienda nueva en la ciudad, mediante una línea asociada específicamente a un emprendimiento inmobiliario en construcción.

Desde Banco Santa Fe destacaron que la propuesta permite adquirir una unidad en un desarrollo de estas características mediante un crédito hipotecario exclusivo, con financiación de largo plazo y una tasa que, según la entidad, resulta competitiva para este segmento del mercado.

La línea combina así dos componentes relevantes para el acceso a la vivienda: la posibilidad de distribuir el pago a lo largo de dos décadas y la financiación de una parte sustancial del valor de la propiedad. Al tratarse de un préstamo ajustado por UVA, el capital adeudado y las cuotas están sujetos a la evolución de esa unidad de valor, por lo que las condiciones de actualización deben considerarse al evaluar el financiamiento.

Un nuevo desarrollo en el predio del ex Batallón 121

Miradores del Sur es un proyecto residencial impulsado por DISUR, sociedad integrada por Corporación América, Grupo Petersen y Grupo PECAM.

La primera etapa contempla la construcción de cinco torres residenciales, más de 245 departamentos y 10 locales comerciales. El emprendimiento forma parte de un proceso de transformación urbana del predio del ex Batallón 121, con la previsión de incorporar nuevas viviendas en etapas futuras.

La posibilidad de acceder a una financiación hipotecaria específica para adquirir unidades del proyecto suma una herramienta comercial al desarrollo, en un mercado en el que las condiciones de acceso al crédito constituyen una variable central para concretar operaciones de compraventa.

Cómo acceder a la financiación

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones de la línea hipotecaria, los requisitos y la información sobre el financiamiento en el sitio oficial de Banco Santa Fe.