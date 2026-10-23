El agro sostiene el optimismo, pero hay factores que marcan el ritmo de las inversiones

Resumen Ejecutivo El Ag Barometer Austral de la Universidad Austral registró 150 puntos entre septiembre y octubre de 2026, evidenciando un avance interanual del 20% en la confianza del sector agropecuario.

de la registró entre septiembre y octubre de 2026, evidenciando un avance interanual del en la confianza del sector agropecuario. La incertidumbre política frente a las elecciones de 2027 condiciona al 49% de los productores, mientras que el riesgo climático por un posible fenómeno El Niño preocupa al 38% .

condiciona al de los productores, mientras que el riesgo climático por un posible fenómeno preocupa al . El índice de expectativas de inversión alcanzó un máximo histórico de 133 puntos, impulsado por prioridades enfocadas en mejorar la producción y preservar la liquidez financiera.

La confianza del campo argentino volvió a mostrar una señal positiva, aunque todavía convive con una dosis importante de cautela. Entre septiembre y octubre, el Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, se ubicó en 150 puntos, un avance del 2% respecto de la medición anterior. El dato confirma que el ánimo de los productores se mantiene en niveles históricamente elevados, pero también revela una particularidad del momento: las expectativas de crecimiento avanzan más rápido que la disposición a comprometer capital.

Detrás de esa aparente contradicción aparecen tres variables que atraviesan las decisiones del sector: la incertidumbre política ante las elecciones presidenciales de 2027, el riesgo climático asociado a un posible episodio de El Niño durante la campaña 2026/27 y las condiciones de financiamiento. El resultado es un productor que identifica oportunidades, evalúa alternativas y mantiene una mirada favorable sobre el mediano plazo, pero procura conservar margen de maniobra antes de tomar decisiones difíciles de revertir.

El recorrido reciente del indicador ayuda a entender el escenario. Después de alcanzar los 151 puntos en mayo, la confianza retrocedió a 147 en julio y volvió a recuperarse hasta los 150 puntos en septiembre-octubre. La variación interanual, en cambio, muestra una mejora del 20%. No se trata, por lo tanto, de un deterioro generalizado del ánimo empresario, sino de una estabilización en niveles elevados, con diferencias entre la percepción del presente y las expectativas hacia adelante.

La política entra en la ecuación de los negocios

La incertidumbre electoral se convirtió en el principal condicionante declarado por los productores a la hora de explicar su cautela inversora. Según el relevamiento, el 49% identifica el escenario político como un factor que lo lleva a postergar o analizar con mayor detenimiento sus inversiones. La incertidumbre climática aparece en segundo lugar, con el 38%, mientras que las tasas de interés y las condiciones de financiamiento son mencionadas por el 24%.

El peso de la política también se observa en otra respuesta: el 68% de los encuestados afirma que el escenario electoral influye mucho o algo en sus decisiones de inversión. Los porcentajes corresponden a percepciones de los propios empresarios y no demuestran, por sí solos, una relación causal entre el calendario político y las inversiones finalmente realizadas.

El dato resulta significativo porque expone hasta qué punto las decisiones productivas dependen de variables que exceden el funcionamiento cotidiano de cada establecimiento. En actividades que requieren desembolsos importantes y cuyos resultados se distribuyen a lo largo de varios meses, la previsibilidad sobre las reglas de juego, el acceso al crédito y la evolución de los costos puede pesar tanto como la oportunidad productiva.

Sin embargo, la cautela no equivale a una renuncia a invertir. El Índice de Expectativas de Inversión creció un 3,9% y alcanzó los 133 puntos, su máximo histórico. Además, el 66% de los productores considera que es un buen momento para realizar inversiones.

La diferencia entre evaluar una oportunidad y concretarla constituye una de las claves del informe. El productor puede reconocer que existen alternativas atractivas para mejorar rindes, ampliar capacidad operativa o incorporar activos, pero al mismo tiempo optar por esperar antes de inmovilizar recursos. En ese equilibrio, la liquidez adquiere valor estratégico: permite aprovechar una oportunidad cuando las condiciones sean más claras y afrontar contingencias sin comprometer el funcionamiento del negocio.

El posible Niño obliga a revisar la estrategia

A la incertidumbre política se suma una variable que el sector conoce bien por su impacto directo sobre la producción: el clima. La posibilidad de un evento El Niño durante la próxima campaña agrícola aparece entre las preocupaciones que pueden modificar la planificación de los establecimientos.

Las respuestas relevadas muestran que los productores no esperan necesariamente un escenario climático uniforme ni adoptan una única estrategia de adaptación. El 31% prevé ajustar las fechas de las labores, la selección de cultivos o las tecnologías utilizadas. Otro 17% evalúa contratar seguros o ya avanzó en esa dirección, mientras que el 16% considera modificar su plan de siembra y adoptar una mayor cautela en sus inversiones. En contraste, el 27% asegura que no modificaría sus decisiones ante este escenario.

La diversidad de respuestas refleja que la gestión del riesgo climático empieza mucho antes de la cosecha. La elección de los cultivos, la distribución de las fechas de siembra, la tecnología disponible y las herramientas de cobertura forman parte de una misma estrategia, en la que las decisiones deben adaptarse a las condiciones de cada sistema productivo.

En ese contexto, la flexibilidad vuelve a ocupar un lugar central. La posibilidad de modificar un planteo agronómico, ajustar el nivel de exposición financiera o contratar una cobertura puede resultar determinante para atravesar una campaña con condiciones climáticas inciertas. El desafío consiste en anticiparse sin sobrerreaccionar ante un escenario que todavía debe confirmarse.

Invertir, pero con prioridades definidas

La mejora de la confianza también se traduce en una agenda de prioridades para el capital. De acuerdo con el relevamiento, el 32% de los productores busca destinar recursos a mejorar la producción durante la campaña 2026/27, mientras que el 25% prioriza la adquisición de activos estratégicos, como tierra o hacienda.

Pero el interés por crecer convive con decisiones orientadas a fortalecer la posición financiera. Otro 25% procura preservar liquidez y capacidad de maniobra, y el 21% prioriza reducir deudas y compromisos financieros.

Los resultados muestran que el capital no se distribuye exclusivamente entre expansión y crecimiento. También se utiliza para reducir vulnerabilidades y sostener la capacidad de respuesta frente a cambios en los precios, el clima o las condiciones económicas.

A esa ecuación se agrega la presión de los costos. El 55% de los productores afirma que sus costos medidos en dólares son más altos que en la campaña anterior. Este dato introduce un condicionante relevante para evaluar la rentabilidad de las inversiones: una mejora en las expectativas no garantiza, por sí misma, que todos los proyectos tengan el mismo retorno ni que puedan financiarse en condiciones convenientes.

El desafío empresarial pasa, entonces, por identificar qué inversiones mejoran efectivamente la productividad, cuáles permiten reducir costos y cuáles conviene postergar hasta contar con mayor previsibilidad. En ese escenario, la calidad de las decisiones puede resultar tan importante como el volumen de recursos invertidos.

La inteligencia artificial gana espacio en la agenda del agro

Entre las oportunidades que identifica el relevamiento aparece también la inteligencia artificial, con potencial para mejorar distintas áreas de la gestión agropecuaria. El 32% de los productores señala a la producción como el ámbito donde podría generar mayores beneficios, seguido por el planeamiento estratégico, con el 28%, y la gestión financiera, con el 23%.

La distribución de las respuestas sugiere que el interés no se limita a incorporar nuevas herramientas tecnológicas en el lote. También alcanza a la planificación del negocio, el análisis de información y la administración de los recursos.

En un contexto en el que los márgenes están condicionados por los costos y la incertidumbre, las soluciones que ayuden a mejorar la toma de decisiones, anticipar escenarios o utilizar con mayor eficiencia los insumos pueden adquirir relevancia. No obstante, el relevamiento mide las oportunidades que perciben los productores y no implica que esos beneficios ya se hayan materializado de manera generalizada.

Confianza elevada, decisiones selectivas

El Ag Barometer Austral deja una señal clara: el productor argentino mantiene expectativas favorables, pero administra con cuidado el paso de esas expectativas a la inversión concreta. La recuperación del indicador general, el máximo histórico del índice de expectativas de inversión y la percepción positiva sobre las oportunidades productivas conviven con preocupaciones políticas, climáticas y financieras.

Carlos Steiger, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y director del Ag Barometer Austral, sostiene que la confianza en el mediano plazo no se traduce automáticamente en decisiones inmediatas de inversión. La necesidad de preservar liquidez y flexibilidad financiera sigue siendo determinante en un escenario que presenta incertidumbres.

La conclusión es que el campo no parece haber abandonado sus planes de crecimiento, pero sí está afinando los criterios con los que decide avanzar. La productividad continúa entre las prioridades, mientras que la adquisición de activos, la reducción de deuda y la preservación de recursos compiten por el capital disponible.

En los próximos meses, la evolución del panorama político, las perspectivas climáticas y las condiciones de financiamiento serán variables centrales para determinar cuánto de las actuales expectativas se convierte en inversión efectiva. Por ahora, el mensaje que deja el relevamiento es el de un sector que conserva confianza en sus posibilidades, aunque entiende que crecer también exige saber cuándo avanzar y cuánto riesgo asumir.