El biodiesel, contra las cuerdas: la agroexportación y Santa Fe se plantan ante la UE

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) cuestionan con dureza la propuesta de la Unión Europea de catalogar a la soja como cultivo de “alto riesgo” ambiental según el criterio de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC), alegando que se trata de una legislación desligada de la realidad productiva argentina y que podría generar el cierre total de exportaciones de biodiesel desde Argentina.

CIARA-CEC participaron activamente de la consulta pública de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, respondiendo al documento técnico en discusión. En ese marco, sostienen que el concepto de ILUC y las fuentes de información utilizadas por la UE no reflejan con precisión la realidad de la producción agrícola argentina. Subrayan que no se tuvo en cuenta la rotación de cultivos ni la dinámica real de la superficie sembrada con soja, y que, además, la soja que se produce localmente exhibe bajos niveles de emisiones, datos que, según el sector, contradicen los supuestos de la propuesta europea.

Los dirigentes de las cámaras remarcan que este enfoque técnico limita injustificadamente las exportaciones argentinas y sugiere que se trata de una acción proteccionista para favorecer la producción de biocombustibles europeos, más que de una regulación ambiental fundada en evidencia científica. “La medida es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio”, señalaron representantes empresariales, según comunicados difundidos por la prensa especializada.

Respuesta institucional desde Santa Fe

Desde el gobierno de la Provincia de Santa Fe, donde se concentra la totalidad de las terminales exportadoras de biodiesel del país, se impulsó un frente estratégico de defensa del sector, ante el avance de la medida comunitaria. Se afirmó que la normativa propuesta por la UE ignora la sustentabilidad del biodiesel argentino y que podría poner en riesgo hasta 350 millones de dólares en exportaciones anuales y miles de empleos vinculados a la cadena productiva.

Santa Fe en defensa del biodiésel argentino: unidad pública y privada contra las restricciones de la Unión Europea

⚠️ Alerta para la producción nacional: la Unión Europea intenta bloquear el biodiésel argentino bajo el criterio "ILUC", clasificando a la soja como insumo de “alto… — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) February 22, 2026

La provincia se inscribió formalmente en el proceso de consulta pública de la Comisión Europea y puso a disposición información técnica para ser considerada en instancias multilaterales, incluso en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través del Estado nacional. Además, se creó un grupo de trabajo interinstitucional para elaborar informes que evalúen el impacto de la normativa europea y propongan estrategias de defensa.

Desde Santa Fe se resaltó que el biodiesel de soja representa trabajo, innovación y divisas para el país, y que la provincia no permanecerá “con los brazos cruzados” ante una regulación que consideraron **alejada de la ciencia y de la realidad productiva argentina”, según el comunicado oficial.