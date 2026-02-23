Claves del día: reforma laboral, licitación en pesos y ¿se va el Banco Santa Fe de la sede de Rosario?

La última semana de febrero se perfila como un punto de inflexión para la administración nacional. El Ejecutivo enfrenta un test simultáneo en tres frentes sensibles: político, fiscal y monetario.

A nivel local trascendió desde la Bancaria que el Banco Santa Fe avanza con el cierre de la histórica sede en Rosario de San Martín y Santa Fe. Pero desde el Ministerio de Economía confirmaron a Ecos365 que a mediados del 2025 se extendió el contrato de alquiler por dos años más. Pero autoridades de la entidad para una decisión tomada. Con la creciente de digitalización bancaria y costos crecientes, el cierre de sucusales bancarias se aceleró en 2025.

El Banco Santander Argentina lidera el recorte de sucursales en el país, en una tendencia que también involucra a entidades como Banco Macro, Banco Galicia y BBVA Argentina.

El reordenamiento del sector financiero acompaña el nuevo esquema macroeconómico, con menor intermediación tradicional y mayor foco en rentabilidad.

Reforma laboral

Tras obtener media sanción en Diputados, el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo avanza hacia su tratamiento en el Senado. La iniciativa propone modificaciones profundas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y el derecho de huelga en servicios esenciales.

El debate no sólo impacta en la dinámica del mercado de trabajo, sino también en las expectativas empresariales y sindicales. De convertirse en ley, implicaría un rediseño de reglas que han regido durante décadas las relaciones laborales en la Argentina.

Licitación clave: el mercado mide al Tesoro sin asistencia monetaria

En el plano financiero, el foco estará puesto en la segunda y última licitación del mes. El lunes se conocerán los instrumentos ofrecidos y el miércoles 25 se sabrá el resultado del rollover.

En la colocación previa, la Secretaría de Finanzas logró renovar más del 100% de los vencimientos (123,39%), adjudicando $9,02 billones tras recibir ofertas por $11,51 billones. Ahora el desafío es sostener esa dinámica sin asistencia monetaria, midiendo la profundidad de la demanda en pesos en un contexto de tasas reales positivas y restricciones de liquidez.

Mientras tanto, el Banco Central de la República Argentina ya habría cubierto el 25% de su meta de compras de divisas, aunque el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos, según reportes de mercado. La señal que espera la “City” es clara: consolidación fiscal, acumulación de reservas y estabilidad política para comprimir spreads.

El dato del INDEC: la economía bajo la lupa

En el frente estadístico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) cerrará el calendario de febrero con la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a diciembre.

La difusión llega luego de la polémica por la postergación de la nueva medición del IPC y la salida de Marco Lavagna, lo que agrega sensibilidad al dato. El EMAE permitirá evaluar el desempeño agregado del año anterior y confirmar si la economía consolida una fase de recuperación o evidencia señales de desaceleración.

EE.UU. vibra y Argentina apuesta al “súper peso”

El contexto internacional también incide. Mientras Estados Unidos exhibe dinamismo económico y mercados activos, en Argentina emerge el debate sobre el llamado “súper peso”: una moneda apreciada en términos reales que funciona como ancla inflacionaria pero genera interrogantes sobre competitividad y sostenibilidad.

La combinación de disciplina fiscal, contracción monetaria y control de agregados ha fortalecido la moneda local, aunque a costa de tensiones en el frente externo y desafíos para sectores exportadores.