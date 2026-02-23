El precio de la carne aún no tocó techo: quién pierde, quién gana y quién debe preocuparse

El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti, afirmó que el precio de la carne vacuna “todavía no encontró techo”, tanto en el valor de la hacienda en pie como en los cortes que llegan a las carnicerías.

Según detalló el dirigente, ya se observan valores récord en determinados segmentos del mercado minorista. “Se ven en algunas carnicerías boutique de barrios de poder adquisitivo alto, el cuadril y el lomo a 40.000 $/kg. Esto quiere decir que todavía no encontró techo el precio ni de los animales en pie ni de la carnicería”, sostuvo.

La referencia a estos valores refleja la fuerte tensión que atraviesa la cadena cárnica, en un contexto de recomposición de precios tras meses de atraso relativo frente a la inflación y subas en los costos de producción, transporte y faena. El traslado a góndola, sin embargo, no es homogéneo y depende tanto del poder adquisitivo de cada zona como del tipo de comercio.

Impacto en la cadena

Schiariti advirtió que la actual dinámica de precios tendrá efectos dispares en los distintos eslabones. “Esto seguramente será un problema para el Estado, una buena noticia para productores y una preocupación importante para los matarifes y abastecedores que están entregando carnes todas las semanas, pero no pueden cobrar todo lo que entregaron la semana anterior”, explicó.

En este escenario, el dirigente puso el foco en la situación financiera de los operadores comerciales. “El nerviosismo del matarife es válido porque están invirtiendo su capital y no saben si podrán recuperarlo o no”, agregó.

El descalce entre los plazos de pago y la velocidad de actualización de los precios genera una presión adicional sobre el capital de trabajo de quienes compran hacienda, pagan contado o a corto plazo y luego deben financiar ventas en un mercado minorista con menor capacidad de convalidar aumentos bruscos.