Atención emprendedores: ¿cómo acceder a un crédito de $10 millones a tasa cero?

Mercado Pago, la fintech vinculada al ecosistema de Mercado Libre, mantiene en 2026 una línea de préstamos express a tasa 0% que permite acceder a montos de hasta $10 millones directamente desde la aplicación.

Este producto forma parte del programa “Dinero Plus”, una herramienta financiera digital pensada para aportar capital de trabajo a emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios que operan con Mercado Pago o venden a través de Mercado Libre. El objetivo declarado de la propuesta es ofrecer una alternativa ágil de financiación sin tener que recurrir a préstamos tradicionales del sistema bancario y con acreditación inmediata una vez aceptada la solicitud.

A diferencia de los créditos comunes, estos préstamos se devuelven en plazos muy cortos —de una, dos, tres o hasta cuatro semanas— y la acreditación se realiza automáticamente en la cuenta digital del usuario una vez aprobada la operación.

¿Quiénes pueden acceder?

El acceso no es universal. Mercado Pago aplica una evaluación automatizada que considera distintos indicadores para determinar la elegibilidad de cada usuario. Entre los principales criterios se encuentran:

* Ventas mensuales promedio iguales o superiores a $50 000 durante al menos dos meses consecutivos, ya sea mediante cobros por la app o ventas en Mercado Libre.

* Historial crediticio favorable, donde haber tomado créditos previamente y cumplir con los pagos en tiempo y forma aumenta la probabilidad de calificación.

* Buena reputación comercial, en el caso de quienes venden en Mercado Libre.

Cómo solicitarlo desde la app

El proceso de solicitud es completamente digital y se realiza desde la sección “Créditos” dentro de la app de Mercado Pago. Los pasos básicos son:

* Abrir la app y dirigirse a la sección “Créditos”.

* Verificar si aparece una oferta disponible acorde a tu perfil.

* Elegir el monto y plazo de devolución que prefieras dentro de las opciones disponibles.

* Aceptar la propuesta y confirmar la operación; el dinero se acredita de inmediato en tu cuenta.

Ventajas y consideraciones

Una de las principales ventajas de este crédito es que, si se cumple con el plazo de devolución seleccionado, no se generan intereses ni cargos adicionales: se devuelve exactamente el monto recibido. Además, no se requieren trámites presenciales ni documentación extra, lo que agiliza la accesibilidad para pequeños negocios y emprendedores que necesitan liquidez de forma rápida.

No obstante, es clave cumplir con el plazo de pago elegido, ya que en caso contrario podrían aplicarse cargos o variaciones en la tasa si se recalifica el crédito por fuera del esquema de tasa 0%.