El mercado actualizó sus expectativas: qué vaticinan los expertos para el dólar y la inflación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió los resultados de su último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado a partir de las estimaciones de 45 economistas, consultoras, centros de investigación y entidades financieras. El informe muestra que el mercado espera un dólar mayorista de $1.590 para diciembre de 2026, por debajo de las previsiones realizadas en el relevamiento anterior.

De acuerdo con los datos publicados, la cotización promedio del dólar mayorista para noviembre se ubicaría en $1.558. Esta estimación representa una reducción de $21,4 respecto de lo proyectado en octubre.

Para diciembre, la mediana de las expectativas se ubica en $1.590, lo que implicaría un incremento interanual del 9,8% frente al cierre de 2025. Por su parte, los diez analistas que integran el grupo de mejores pronosticadores estimaron un tipo de cambio promedio de $1.580 para el último mes del año.

Las proyecciones reflejan una expectativa de moderación en la evolución del dólar oficial, incluso en un contexto de mayor incertidumbre financiera.

Inflación: el mercado espera un 30,4% para 2026

El relevamiento también incluyó las perspectivas sobre la evolución de los precios. Los economistas estimaron que la inflación de octubre se ubicó en el 1,8%, mientras que para noviembre proyectaron una variación mensual del 1,7%.

Para el cierre de 2026, la inflación acumulada esperada alcanza el 30,4%.

Estos números muestran que, aunque los analistas prevén una relativa estabilidad en el ritmo mensual de aumentos, la inflación continúa siendo una variable central para las decisiones económicas y financieras.

Un escenario de mayor incertidumbre financiera

Las nuevas estimaciones se conocen en un contexto de preocupación por la evolución del riesgo país, que alcanzó los 925 puntos básicos, y por el ritmo de acumulación de reservas internacionales del Banco Central.

En este escenario, el comportamiento del dólar continúa siendo una referencia fundamental para las expectativas del sector privado, las decisiones de inversión y la planificación de costos.

Qué implica para el sector agropecuario

Para el campo argentino, las proyecciones cambiarias y de inflación representan variables relevantes a la hora de planificar la próxima campaña agrícola.

La evolución del tipo de cambio influye sobre los ingresos vinculados a las exportaciones, mientras que los costos de insumos, fertilizantes, fitosanitarios, combustibles y maquinaria también dependen de la dinámica cambiaria y de los precios internos.

En particular, una evolución del dólar por debajo del ritmo de inflación puede generar presión sobre la competitividad de los productos exportables, mientras que los costos de producción continúan siendo un factor determinante para los márgenes de los productores.

Por eso, las expectativas relevadas por el BCRA serán un indicador a seguir en los próximos meses, especialmente en un contexto en el que el sector agropecuario mantiene un papel central en la generación de divisas para la economía argentina.