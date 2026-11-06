Inteligencia Artificial "tranqueras adentro": el millonario negocio que une a la biomasa con los gigantes tecnológicos

Resumen Ejecutivo La central británica Drax , antigua gigante del carbón, transformó completamente su matriz hacia la biomasa forestal para generar energía limpia y constante.

, antigua gigante del carbón, transformó completamente su matriz hacia la para generar energía limpia y constante. Hoy proyecta alimentar centros de datos para inteligencia artificial , asociándose estratégicamente con Brookfield y capitales de Qatar por hasta 27.000 millones de dólares.

, asociándose estratégicamente con y capitales de por hasta 27.000 millones de dólares. Mediante esquemas "behind-the-meter" , la central entregará energía eléctrica directa a la industria tecnológica, demostrando el enorme potencial y rentabilidad del agregado de valor bioeconómico.

, la central entregará energía eléctrica directa a la industria tecnológica, demostrando el enorme potencial y rentabilidad del bioeconómico. Este modelo global marca un norte ineludible para la agroindustria: la bioenergía obtenida de recursos renovables es la llave para sostener la revolución digital.

El escenario global de la energía está atravesando una transformación profunda donde los recursos del campo y la tecnología cruzan caminos de manera impensada. Mientras el mundo busca soluciones para sostener la voraz demanda eléctrica de la inteligencia artificial, las respuestas más robustas empiezan a surgir desde las cadenas productivas ligadas a los recursos naturales.

En el norte de Inglaterra, rodeada de pequeños pueblos agrícolas de Yorkshire, se erige una postal que ilustra este nuevo paradigma. La central eléctrica Drax, que durante décadas fue el mayor consumidor de carbón y principal emisor de dióxido de carbono del Reino Unido, hoy es un gigante verde impulsado exclusivamente por biomasa forestal.

La escala de esta reconversión es fascinante para quienes apuestan al desarrollo de las energías renovables y la bioeconomía. Con cuatro unidades completamente operativas, esta planta genera unos 2.600 megavatios (MW). Esto equivale, para tomar dimensión de los volúmenes, a unas cuatro veces la potencia de nuestra central nuclear Atucha II, pero utilizando únicamente pellets de madera.

Toda esta enorme infraestructura industrial instalada logró aprovechar sus viejas calderas y eficientes sistemas de refrigeración, adaptándolas a un insumo de origen biológico. Ahora, Drax enfrenta un horizonte comercial inexplorado. El desafío ya no es sólo inyectar energía a la red eléctrica nacional, sino abastecer a un sector con un apetito inagotable: los centros de datos para algoritmos complejos.

Lograr el acceso a una potencia eléctrica ininterrumpida y estable es hoy el principal cuello de botella de las grandes firmas de software. Aquí es donde Drax capitalizó sus fierros y su envidiable posición estratégica, anunciando una megasociedad con el fondo de inversión canadiense Brookfield y capitales soberanos de Qatar para desarrollar un ambicioso polo tecnológico.

Este complejo proyecto de infraestructura prevé movilizar inversiones fabulosas que superarían los 27.000 millones de dólares. Para el empresario agroindustrial o el inversor enfocado en bioenergía, el dato más atractivo radica en el diseño de su modelo de negocio. Se utilizará un esquema de suministro conocido técnicamente como "behind-the-meter" o detrás del medidor.

¿Qué significa esto en la dinámica operativa diaria? Básicamente, que los gigantescos centros de cómputos recibirán la electricidad directamente desde la central de biomasa, esquivando el paso y los peajes de la red pública. Es la máxima expresión del agregado de valor en origen, donde el insumo energético se consume en el mismo lote industrial donde se genera.

La iniciativa se ejecutará de forma escalonada para asegurar la viabilidad del flujo de caja. La primera fase, proyectada para el año 2028, operará con unos 100 MW tomados temporalmente de la red nacional. Sin embargo, el salto de escala llegará entre 2028 y 2031, cuando el complejo expanda su demanda hasta los 500 MW, abastecidos puramente por biomasa.

Disponer de esta infraestructura ya funcionando otorga una ventaja competitiva brutal frente a otros parques energéticos que recién comienzan con su movimiento de suelos. En palabras de Will Gardiner, director ejecutivo de la compañía, "las instalaciones de Drax ofrecen una ventaja frente a otros proyectos de inteligencia artificial que deben esperar nuevas conexiones o ampliaciones".

Este caso internacional invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia matriz productiva. Cuando medimos el volumen de los residuos agrícolas disponibles, la capacidad latente de la industria forestal y el aprovechamiento de efluentes en nuestras cadenas ganaderas, dimensionamos que el potencial bioenergético es una carta de triunfo para capturar valor y seducir grandes capitales.

La demanda insaciable de estos gigantes tecnológicos garantiza contratos de suministro a largo plazo muy sólidos. Esta previsibilidad financiera es exactamente lo que requiere cualquier proyecto de bioeconomía para amortizar la fuerte inversión inicial. Es una estructura de rentabilidad muy familiar para quienes ya apostaron por instalar modernas plantas de biogás o bioetanol.

Pensando en el largo plazo, hacia 2031, Drax prevé escalar este enorme polo tecnológico hasta superar los 1.000 MW. La activa participación de Radiant, una destacada plataforma británica especializada en infraestructura informática, confirma que la convergencia comercial entre los recursos biológicos renovables y el mundo del silicio ya es el negocio más firme de esta década.

Lograr transformar una fuente que representó el pico de la contaminación fósil en el motor limpio que entrenará a los algoritmos del mañana resulta una lección magistral de reconversión industrial. Queda claro que la biomasa tiene la firmeza y la estabilidad de carga que la variabilidad del sol o el viento sencillamente no pueden garantizar de manera permanente.

El camino hacia el futuro ya está trazado para los negocios de raigambre biológica. La integración entre la producción anclada en recursos naturales y las altísimas exigencias de la economía digital abre un mercado disponible de proporciones inéditas. Quienes logren dominar la provisión de energía limpia y de base tendrán la llave para capitalizar los negocios del futuro.