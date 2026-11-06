Claves del día: tasas al 190% y un dólar que desafía el miedo

Conseguir pesos por un día llegó a costar una tasa del 190% anualizado. El riesgo país alcanzó los 927 puntos y las proyecciones de crecimiento para 2026 quedaron reducidas a apenas 0,7%. La sacudida financiera encuentra a la Argentina con menos margen económico y un escenario internacional que se volvió más adverso. Sin embargo, las expectativas cambiarias recogidas antes de esta turbulencia siguen mostrando un dólar mayorista por debajo de $1.600 para diciembre.

La rueda del jueves 5 de noviembre dejó pérdidas en bonos y acciones. El viernes, las bolsas asiáticas prolongaron el desplome tecnológico estadounidense. En paralelo, el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central expuso un fuerte recorte del crecimiento previsto para este año.}

El salto de tasas y los vencimientos del Tesoro

Los repos en pesos a un día pasaron del 26% al 190% anualizado. Son operaciones de financiamiento con títulos como garantía: ese porcentaje expresa el costo anualizado de una transacción de muy corto plazo, no una tasa general para todos los créditos.

La tensión coincidió con sospechas de compras oficiales de bonos. PPI, 1816 y Buenos Aires Valores señalaron movimientos compatibles con esa intervención: los títulos con vencimiento en 2029 y 2030 habían subido más de 4% el miércoles, con operaciones por más de $3 billones. Economía y el BCRA declinaron comentar esas versiones.

El calendario concentra vencimientos por unos $10,5 billones en la próxima licitación y otros $66 billones en las dos siguientes. Para 2027, los pagos de deuda en moneda extranjera por aproximadamente US$25.000 millones.

Riesgo país: el mercado empieza a cobrar las dudas sobre 2027

El indicador de JP Morgan sumó 80 puntos y llegó a 927 unidades durante el jueves, el máximo desde octubre de 2025. Según El Economista, los bonos en dólares registraban bajas de hasta 3% y el Merval retrocedía 4,8%. Mercado Libre llegó a perder 13,4% en Nueva York tras presentar su balance.

Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, vinculó el deterioro con la incertidumbre electoral argentina de 2027. Martín Mazza, de MM Investment, agregó que el debilitamiento político de Donald Trump podría encarecer una eventual nueva asistencia estadounidense.

También aparece una divergencia entre mercados: Delphos observó que los precios todavía descuentan estabilidad cambiaria durante el período electoral, pese al castigo que reciben los bonos. Desde Galicia señalaron que la debilidad de la actividad vuelve a instalar el debate sobre una política monetaria menos restrictiva.

El crecimiento esperado se redujo a menos de la mitad

El REM pasó de prever una expansión anual de 1,5% a proyectar apenas 0,7% para 2026. El ajuste más fuerte se concentró en el tercer trimestre: los participantes estimaron una contracción desestacionalizada de 2,3%, frente al 0,9% calculado un mes antes.

Para el cuarto trimestre esperan un rebote de 2% y, para el primero de 2027, una mejora de 0,9%. Son proyecciones de los participantes, no resultados oficiales de actividad.

En precios, la estimación para octubre quedó en 1,8%, una décima por encima del relevamiento anterior. La inflación prevista para todo 2026 es de 30,4%, y para 2027, de 21,9%.

Qué dólar esperan y cuándo hicieron las cuentas

Los 45 participantes del REM —33 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras— respondieron entre el 28 y el 30 de octubre: sus estimaciones preceden al sacudón de esta semana.

Proyectaron un dólar mayorista promedio de $1.558 para noviembre y $1.590 para diciembre. El grupo de diez mejores pronosticadores ubicó diciembre en $1.580. El escenario general supone una suba interanual cambiaria de 9,8%.

El relevamiento también anticipó una desocupación de 7,6% para el tercer trimestre y 7,8% para el cuarto. La TAMAR, referencia de depósitos mayoristas, fue estimada en 24% nominal anual para diciembre; corresponde a un instrumento distinto de los repos que saltaron al 190%.

En comercio exterior, se esperan exportaciones por US$103.434 millones, importaciones por US$75.673 millones y un saldo favorable de US$27.761 millones. El superávit fiscal primario previsto asciende a $15,1 billones. El BCRA publica estas expectativas, pero no las presenta como pronósticos propios.

La inteligencia artificial sacude a Wall Street y Asia

El jueves, el S&P 500 perdió 4,4%, el Nasdaq 100 cayó 6,4% y el índice de semiconductores de Filadelfia se hundió 12%. El Nasdaq 100 perdió US$2,3 billones de valor de mercado.

Las ventas se aceleraron por el temor a restricciones sobre nuevos centros de datos tras las victorias demócratas en Estados Unidos. La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, pidió una moratoria inmediata. Datos de Cleanview indican que alrededor del 40% de la capacidad pendiente de construcción está en estados cuyos nuevos gobernadores prometieron frenar o pausar proyectos.

El viernes, el Nikkei japonés cayó 5,8%; el Kospi surcoreano llegó a retroceder 8,8%, activando una suspensión de operaciones; y Taiwán cerró con una baja de 4,5%. Corea del Sur anunció flexibilizaciones de garantías para contener ventas forzadas.

Al mismo tiempo, el Brent rondaba US$99,70 por barril en medio del conflicto con Irán. La agenda estadounidense quedó pendiente del informe de empleo, otro dato para las próximas decisiones de la Reserva Federal.