Rosario prepara un cambio para quienes esperan el colectivo: qué se viene en 2027

¿Cuánto falta? En las paradas de Rosario, la pregunta se repite mientras los pasajeros miran el teléfono y buscan el colectivo a lo lejos. El municipio busca mejorar la información disponible para ese momento: el proyecto de presupuesto 2027 prevé incorporar consultas en tiempo real mediante herramientas como Google Maps y Waze.

La propuesta incluye datos sobre recorridos, desvíos, horarios y paradas habilitadas. Para quienes viajan, eso serviría tanto para organizar la salida como para resolver un cambio de recorrido antes de quedarse esperando donde el colectivo ya no pasa.

El documento ubica esa iniciativa entre las prioridades de la Secretaría de Movilidad, aunque no precisa una fecha de puesta en marcha dentro del próximo año.

La tecnología es una parte del programa. Otra pasa por los vehículos: ya circulan 90 colectivos a GNC adquiridos por Movi y Rosario Bus, destinados a algunas de las líneas con mayor demanda. El municipio destaca sus menores costos de mantenimiento y su menor impacto ambiental, y toma esa incorporación y la renovación de la flota de la línea K como antecedentes para la próxima etapa.

En los taxis, la apuesta es sumar autos eléctricos. Los primeros se incorporaron durante 2026, después de una modificación de la ordenanza que regula la actividad. Para 2027, el plan es ampliar su presencia, con el atractivo de reducir los costos operativos y las emisiones.

También habrá cambios en las reglas para las plataformas. El presupuesto anticipa modificaciones al Registro de Plataformas Electrónicas, con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios bajo exigencias de seguridad y confort. El apartado no detalla cuáles serán esas modificaciones.

Para quienes se mueven en bicicleta, la novedad será la ampliación de Mi bici Tu bici. El municipio proyecta completar la cuarta etapa y alcanzar las 102 estaciones activas, con nuevas terminales que se habilitarían durante 2027. La red ya conecta más de cincuenta barrios de los seis distritos, según el balance oficial.

El ritmo de ejecución tendrá una condición común: el financiamiento. La Secretaría de Movilidad señala que, tras la interrupción de las transferencias nacionales, estas iniciativas dependen de los recursos municipales y del cofinanciamiento de Santa Fe. El presupuesto marca el rumbo; los fondos disponibles definirán cuánto podrá avanzar cada proyecto durante el año.