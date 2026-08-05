Se reactivó el mercado: ¿por qué las ventas de maquinaria agrícola crecieron fuerte?

l mercado de maquinaria agrícola mostró una marcada recuperación durante julio y volvió a dar señales positivas para el sector. Según el último informe de la División de Maquinaria Agrícola de ACARA, durante el séptimo mes del año se patentaron 696 cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representa un crecimiento del 16,6% respecto de julio de 2025 y un fuerte salto del 45% frente a junio.

Con este desempeño, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 alcanzó las 3.999 unidades patentadas, apenas un 0,9% por encima de las 3.964 registradas en igual período del año pasado. Si bien el crecimiento anual todavía es moderado, el repunte de julio marca un cambio de ritmo en un mercado que venía mostrando altibajos.

Las cosechadoras lideraron el crecimiento

El segmento que mostró el mayor dinamismo fue el de las cosechadoras. En julio se patentaron 84 unidades, un incremento del 95,3% respecto de junio, cuando se habían registrado 43 máquinas. En la comparación interanual, el crecimiento fue del 58,5%, ya que en julio de 2025 se habían patentado 53 unidades.

Los tractores sostuvieron el volumen del mercado

Los tractores continuaron siendo el principal motor del negocio. Durante julio se registraron 546 unidades, un 39,3% más que en igual mes del año pasado y un 15,9% por encima del nivel de junio, cuando se habían patentado 392 equipos.

Por su peso dentro del mercado, este segmento explicó gran parte de la recuperación observada en el total de patentamientos.

Pulverizadoras: mejora, pero todavía por debajo del año pasado

El segmento de pulverizadoras también mostró una recuperación respecto del mes anterior. En julio se patentaron 66 unidades, un 46,7% más que las 45 registradas en junio.

Sin embargo, fue el único rubro que aún presentó una caída frente a igual mes de 2025: los patentamientos retrocedieron 9,6%, desde las 73 unidades registradas un año atrás.

Un julio que cambia el ánimo del mercado

Los datos difundidos por ACARA muestran que julio dejó el mejor desempeño mensual del año para el mercado de maquinaria agrícola y fortaleció las expectativas del sector para el segundo semestre.

Aunque el acumulado anual todavía exhibe un crecimiento moderado, el fuerte repunte mensual y la mejora interanual en tractores y cosechadoras reflejan una mayor dinámica en las decisiones de inversión de los productores y contratistas, en un contexto donde la renovación de equipos vuelve a ganar protagonismo.