Nación busca acelerar inversiones del agro con nuevas líneas crediticias: los detalles

Banco Nación llegó a Aapresid 2026 con una propuesta orientada a facilitar inversiones en maquinaria, bienes de capital, infraestructura y capital de trabajo para el sector agropecuario.

Entre las principales herramientas presentadas se destacan las líneas para adquisición de maquinaria, equipos y bienes de capital de fabricación nacional, con financiamiento de hasta el 100% del valor de compra, tanto en pesos como en dólares, y plazos de hasta 60 meses. También se incluyen créditos para proyectos de inversión destinados a MiPyMEs y líneas específicas para capital de trabajo.

Foco en la producción ganadera

La propuesta también incorpora financiamiento específico para la actividad ganadera.

El banco ofrece créditos en UVAs destinados a infraestructura, genética, recría y producción forrajera, además de líneas en dólares para inversiones ganaderas que contemplan montos de hasta u$s 2 millones por usuario y plazos de hasta cinco años. Según informó la entidad, ambas alternativas pueden cubrir hasta el 100% de la inversión productiva.

Capital de trabajo y compra de insumos

Otro de los ejes presentados fue AgroNación Préstamos, una línea destinada al financiamiento de capital de trabajo para empresas agropecuarias y agroindustriales, disponible en dólares y operativa a través de una red de más de 800 proveedores adheridos.

En paralelo, Banco Nación informó que mantiene más de 900 convenios comerciales mediante Tarjeta AgroNación para la adquisición de insumos, junto con condiciones especiales de financiación a través de BNA Conecta y beneficios para operaciones en remates de hacienda con consignatarias adheridas.

El financiamiento como eje del Congreso

La presencia institucional también incluyó la participación del gerente zonal Rosario, Cristhian Aleman, en el panel "De la cosecha al financiamiento", donde se analizaron las herramientas disponibles para productores y empresas frente al contexto económico actual y los desafíos para sostener las inversiones del sector.