El Grupo One trae al país una multinacional de moda low-cost, con financiamiento en cuotas y un plan de desarrollo nacional

Resumen Ejecutivo Kiabi desembarca en Argentina: La cadena francesa de indumentaria low-cost inicia sus operaciones con una inversión proyectada de 50 millones de dólares y la meta de 20 sucursales.

La cadena francesa de indumentaria low-cost inicia sus operaciones con una inversión proyectada de 50 millones de dólares y la meta de 20 sucursales. Apertura inicial y expansión: Inaugura su primera tienda de 1.500 m² en Florida 313 (CABA) y confirma su llegada a Portal Rosario antes de finalizar el año.

Inaugura su primera tienda de 1.500 m² en Florida 313 (CABA) y confirma su llegada a antes de finalizar el año. Modelo de negocio retail: La marca ofrece indumentaria familiar, política de talles inclusivos y comercialización omnicanal respaldada por la gestión local del Grupo One .

La marca ofrece indumentaria familiar, política de talles inclusivos y comercialización omnicanal respaldada por la gestión local del . Impacto laboral y comercial: El plan proyecta crear 400 empleos directos e indirectos, sumando plataformas e-commerce con envíos a todo el territorio nacional.

La firma francesa de indumentaria familiar Kiabi prepara su desembarco oficial en el mercado argentino. Con una inversión proyectada de 50 millones de dólares, la marca busca instalar hasta 20 puntos de venta en un plazo de cinco años. La estrategia marca el retorno de grandes jugadores internacionales del retail al comercio minorista local.

El debut operativo tendrá lugar el martes 11 de agosto de 2026 en un espacio de 1.500 metros cuadrados en la icónica calle Florida 313 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La apertura incluirá agresivas promociones de hasta un 60% de descuento y facilidades de financiamiento en cuotas sin interés para captar rápidamente la demanda inicial.

La expansión no quedará circunscrita a la capital. El segundo paso estratégico de la cadena contempla desembarcar antes de fin de año en el Portal Rosario. Este local contará con unos 1.200 metros cuadrados de exhibición, posicionando a la provincia de Santa Fe como un nodo clave para la consolidación del modelo en el interior del país.

El modelo de Kiabi se cimenta sobre el concepto de la moda rápida y accesible para todo el grupo familiar, integrando propuestas para adultos, niños, bebés y productos para el hogar. Su dinámica operativa suele compararse con gigantes globales como Primark, adaptando la escala de surtido a precios altamente competitivos.

Una de sus mayores diferenciaciones competitivas radica en la política de diversidad de talles. La oferta abarca desde el XXS hasta el 4XL en indumentaria femenina y escala hasta el 7XL en líneas masculinas. Este enfoque responde a un patrón de consumo inclusivo que busca cubrir nichos habitualmente desatendidos por las marcas tradicionales.

Fundada en Francia en 1978, Kiabi opera más de 648 puntos de venta distribuidos en 37 países y emplea a casi 10.000 colaboradores. Con una facturación global que alcanza los 2.500 millones de euros, la compañía registró un crecimiento del 8% respecto al ejercicio previo, consolidando un músculo financiero que respalda su incursión sudamericana.

Detrás del desembarco local se encuentra Grupo One, el operador comercial que articula el ingreso y la logística de firmas globales en el país. Esta estructura fue la responsable previa del retorno de Decathlon y actualmente avanza en la incorporación del grupo danés Bestseller, propietario de marcas internacionales como Only y Jack & Jones.

La llegada de estas corporaciones refleja una reconfiguración en la gestión de licencias y franquicias máster. El mercado argentino exige operadores con alta capacidad de adaptabilidad normativa, eficiencia en la cadena de suministro y experiencia en la comercialización omnicanal para sostener un flujo constante de inventario importado y de producción combinada.

Para respaldar la presencia física, Kiabi pondrá en funcionamiento una plataforma e-commerce con cobertura de envíos a todo el territorio nacional. Este esquema omnicanal busca sincronizar las ventas digitales con el inventario físico, optimizando los tiempos de entrega y la tasa de conversión en geografías donde aún no cuenta con tiendas presenciales.

La magnitud del proyecto generará aproximadamente 300 empleos directos y 100 puestos indirectos durante su primera fase de implementación, contemplando la apertura de unas 10 sucursales en un lapso de tres años. La apuesta combina masa crítica en consumo masivo con una fuerte profesionalización en la logística minorista.

"Estamos muy entusiasmados por abrir finalmente las puertas de nuestra primera tienda en Argentina y poder recibir a las familias para que conozcan el universo Kiabi". Elisa Tabárez, Brand Manager regional de Kiabi.

Respecto al inicio de operaciones, la ejecutiva Elisa Tabárez, Brand Manager regional de Kiabi, sostuvo: "Estamos muy entusiasmados por abrir finalmente las puertas de nuestra primera tienda en Argentina y poder recibir a las familias para que conozcan el universo Kiabi".

La competencia en el segmento textil requerirá sostener márgenes ajustados y un control riguroso de rotación de stock. En economías con volatilidad de precios, la propuesta low-cost exige negociaciones eficientes con proveedores y un sistema de distribución aceitado que mitigue los costos operativos fijos en cada m² comercial.

El volumen de tráfico proyectado para tiendas físicas de gran superficie impone desafíos en el diseño del layout comercial. Optimizar la experiencia de compra familiar implica articular zonas de recreación, cajas de cobranza ágiles y servicios complementarios que incrementen el ticket promedio de compra en cada visita.