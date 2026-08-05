Ranking de inversiones 2026: ¿ cuál es el único activo que supera a la inflación?

En un contexto de desaceleración de la inflación pero con rendimientos financieros cada vez más ajustados, el mapa de las inversiones en Argentina volvió a mostrar un dato llamativo: solo un instrumento consiguió preservar el poder adquisitivo de los ahorros en lo que va de 2026.

De acuerdo con un relevamiento sobre el desempeño de las principales alternativas de inversión, el plazo fijo UVA se posiciona como el único instrumento que supera a la inflación acumulada del año, mientras que el resto de las opciones tradicionales continúa mostrando rendimientos reales negativos.

El plazo fijo UVA, el único ganador

El plazo fijo ajustado por UVA lidera el ranking de rentabilidad gracias a que su rendimiento está indexado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lo que va del año acumula una ganancia cercana al 14%, apenas por encima de la inflación registrada en el mismo período.

En cambio, el plazo fijo tradicional, pese a mantener rendimientos positivos en términos nominales, no logra compensar completamente la suba de precios.

Qué pasó con el dólar

Las distintas cotizaciones del dólar tuvieron un comportamiento estable durante buena parte del año. La mayor oferta de divisas proveniente de las exportaciones del agro, junto con ingresos de dólares por otros sectores y colocaciones de deuda, contribuyó a contener la volatilidad cambiaria.

Como consecuencia, quienes apostaron únicamente a la cobertura cambiaria obtuvieron resultados inferiores a la inflación acumulada.

Acciones y Bitcoin: más volatilidad

Las acciones líderes de la Bolsa argentina mostraron un fuerte desempeño durante algunos meses del año, especialmente en mayo, impulsadas por la recuperación de determinados sectores. Sin embargo, esa mejora no alcanzó para convertirlas en la inversión más rentable en el acumulado de 2026.

El Bitcoin también registró recuperaciones puntuales, aunque su elevada volatilidad provocó que su desempeño anual continúe por debajo del rendimiento del plazo fijo UVA.

Un escenario que cambia las estrategias de ahorro

La desaceleración de la inflación modificó el comportamiento de los ahorristas. Con tasas de interés más bajas y un dólar relativamente estable, los instrumentos indexados por inflación recuperaron protagonismo como alternativa para quienes priorizan preservar el valor real del capital.

Los analistas coinciden en que el comportamiento de estas inversiones seguirá dependiendo de la evolución del IPC, de la política monetaria y del mercado cambiario durante los próximos meses.

Mientras tanto, el plazo fijo UVA continúa siendo la única de las inversiones tradicionales que logra ofrecer un rendimiento positivo frente al avance de los precios, consolidándose como la principal referencia para los perfiles más conservadores