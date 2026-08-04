La pelea por el Puerto de Villa Constitución: dos ofertas y una inversión que puede cambiar el mapa logístico

El gobierno de Santa Fe dio un paso decisivo en uno de los proyectos logísticos más importantes de los últimos años. El Ente Administrador del Puerto de Villa Constitución (EAPVC) abrió los sobres de la Licitación Pública N° 1/2026 destinada a concesionar el uso, explotación, reactivación y puesta en valor de la Terminal I del puerto local, una infraestructura que permaneció prácticamente inactiva durante casi siete décadas y que ahora busca volver al circuito productivo de la provincia.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se impulsó fuertemente para destrabar la inactividad en el puerto. Del acto participaron autoridades provinciales y locales encabezadas por el presidente del EAPVC, Hernán Salemi, junto con la secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado; el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti; el senador Germán Giacomino; representantes de Prefectura Naval y directivos del organismo portuario, según consta en el acta de apertura.

Dos proyectos con perfiles diferentes

De acuerdo con el acta de apertura de ofertas, a la que tuvo acceso Ecos365, se presentaron dos propuestas.

La primera corresponde a Ingeniería Multipiping S.A.S., que presentó una inversión estimada de USD 3.972.000.

Además, ofreció:

un canon fijo de $23.420.500, equivalente a unos USD 15.500;

un canon extraordinario cuando la operatoria supere las 500.000 toneladas anuales, consistente en una participación equivalente al 5% del volumen de producción que exceda ese umbral.

La segunda oferta fue presentada por Southern Silica S.R.L. y ESESA S.A., que se comprometieron formalmente a conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Su propuesta contempla:

una inversión estimada de USD 4.561.000, superior a la de su competidora;

un canon comprometido de USD 12.190, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego.

En ambos casos, la documentación fue recibida y quedó bajo análisis del Ente Administrador, que deberá evaluar tanto los aspectos técnicos como los económicos antes de definir la adjudicación.

Qué se concesiona

La licitación comprende la explotación de un predio de 33.015,91 metros cuadrados ubicado en la Terminal I del Puerto de Villa Constitución, destinado específicamente a operaciones vinculadas con arena y áridos.

El proyecto también contempla la realización de obras para recuperar la infraestructura existente, con un plazo estimado de ejecución de seis meses.

Una terminal estratégica

La recuperación de esta terminal forma parte de la estrategia del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe para fortalecer la red portuaria provincial y ampliar la capacidad logística sobre el río Paraná.

Cuando se lanzó el proceso licitatorio, el ministro Gustavo Puccini explicó que la decisión fue evitar una adjudicación directa y avanzar mediante una licitación abierta para garantizar igualdad de condiciones y atraer inversiones privadas. La Provincia destacó que se trata de la primera vez en décadas que este sector del puerto vuelve a ofrecerse mediante un proceso competitivo.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, sostuvo entonces que la recuperación de la terminal forma parte de una política para consolidar una red logística moderna y mejorar la competitividad de las exportaciones santafesinas.

Quiénes son los oferentes

Ingeniería Multipiping S.A.S: Es una empresa argentina especializada en ingeniería industrial, montajes electromecánicos, construcción de plantas, piping y obras para los sectores energético, minero e industrial. En los últimos años participó en proyectos vinculados con infraestructura industrial y desarrollo de instalaciones para grandes compañías.

Su propuesta económica contempla una inversión cercana a los USD 4 millones, junto con un esquema de canon variable asociado al crecimiento del volumen operado.

Southern Silica S.R.L: Es una firma vinculada a la producción y comercialización de arenas silíceas, insumo estratégico para distintas industrias, entre ellas la construcción, la fabricación de vidrio y especialmente el desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

La empresa decidió asociarse con ESESA S.A. mediante una UTE para competir por la concesión, presentando la inversión más alta de la licitación: USD 4,561 millones.

Qué viene ahora

La apertura de sobres constituye únicamente el primer paso del proceso competitivo.

El Ente Administrador deberá analizar:

la admisibilidad formal de las propuestas;

la capacidad técnica y financiera de los oferentes;

el plan de inversiones;

las condiciones económicas ofrecidas;

el cumplimiento integral del pliego.

Recién una vez concluida esa evaluación se resolverá cuál de los dos proyectos obtiene la concesión para poner nuevamente en funcionamiento una terminal considerada estratégica para el desarrollo productivo de Villa Constitución, el sur santafesino y el sistema logístico provincial.