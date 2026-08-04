Panaderías en alerta: cae la venta de pan y suben los costos de producción en todo el país

Hoy se celebra en Argentina el Día Nacional del Obrero Panadero, fecha que el Congreso fijó en 1957 en homenaje a un oficio central para la alimentación cotidiana. El origen se remonta a 1887, con la primera organización gremial del rubro, de fuerte impronta anarquista.

La Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos fue promovida por dirigentes como Errico Malatesta y buscó mejores condiciones para un trabajo nocturno, duro y esencial. Casi 140 años después, esa historia vuelve a estar de actualidad, aunque por motivos muy distintos.

Las panaderías argentinas atraviesan hoy una de las crisis más profundas de su historia reciente. Según datos relevados por medios especializados, la venta de pan cayó hasta un 60% interanual y la de facturas se desplomó cerca de un 85% en un año y medio.

El sector estima el cierre de unas 2.850 panaderías en todo el país y la pérdida de alrededor de 17.000 puestos de trabajo. La Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA) declaró el estado de alerta para la actividad.

Rosario no es una excepción. El fuerte aumento de los insumos golpea a las panaderías rosarinas, donde la bolsa de harina llegó a valores de entre $14.800 y $15.500, un salto cercano al 30%.

Esa suba de costos convive con una caída sostenida del consumo. Ya lo habíamos visto en otros rubros de alimentos: el consumo per cápita de carne también profundiza su caída, en línea con el deterioro del poder adquisitivo.

El pan, como la carne, funciona como termómetro del bolsillo. Cuando un alimento tan básico retrocede en la mesa de los argentinos, el dato trasciende lo gastronómico y se convierte en un indicador de consumo masivo relevante para cualquier pyme.

La ecuación que enfrentan los panaderos es conocida por buena parte de los comerciantes de la región: si trasladan los aumentos de insumos al precio final, pierden clientes; si no los trasladan, la rentabilidad se evapora. Ninguna de las dos opciones cierra los números.

El caso de La Victoria, histórica panadería rosarina que cerró su sucursal céntrica, resume el momento: marcas de décadas de trayectoria también sienten el impacto de esta coyuntura.

Frente a ese escenario, algunas panaderías familiares empezaron a reconvertirse. La diversificación hacia panificados sin gluten, productos veganos o líneas premium aparece como una vía para sostener el margen sin depender exclusivamente del pan de mostrador.

Otro camino es la eficiencia energética: hornos más modernos reducen el consumo de gas, uno de los costos que más creció en el último año. La inversión inicial es alta, pero el ahorro puede definir la continuidad del negocio.

El asociativismo también gana terreno. Compras conjuntas de harina y grasas entre varias panaderías permiten negociar mejores precios con molinos y distribuidores, algo que muchas pymes de otros rubros ya vienen aplicando con éxito.

La digitalización suma otra oportunidad concreta. Canales de venta por WhatsApp, delivery propio y presencia en aplicaciones permiten llegar a clientes que antes solo compraban en el local, con márgenes que compensan en parte la caída del mostrador.

También crece la fabricación a fasón para grandes cadenas y supermercados, un esquema que ya probó funcionar en otras industrias alimenticias de la región santafesina, donde pymes familiares lograron sumar volumen sin resignar identidad de marca.

El financiamiento específico para pymes de consumo masivo, con líneas de cobranza digital y capital de trabajo, también empieza a jugar un rol en la ecuación de las panaderías que buscan estirar el flujo de caja mientras esperan una recuperación del consumo.

El desafío de fondo excede a un solo rubro: la crisis de las empanadas industriales, con una histórica cadena que entró en concurso preventivo, muestra que el fenómeno atraviesa a toda la industria alimenticia de cercanía.

El oficio que nació de una lucha gremial en 1887 vuelve a estar, casi ciento cuarenta años después, en el centro de otra pulseada: la de sostener un negocio de márgenes cada vez más finos en medio de un consumo que no repunta.