Pinamar: el plan que quiere transformar el balneario en ciudad de residencia permanente

Resumen Ejecutivo El plan Pinamar 2050, que transita sus dos últimas fases en agosto de 2026, reescribe el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de todo el partido para dejar atrás la dependencia de la renta turística de temporada y consolidar una ciudad de residencia permanente. Pinamar 2050 abarca todo el partido — Pinamar, Cariló, Valeria del Mar y Ostende — y define el modelo de ciudad de las próximas décadas.

abarca todo el partido — — y define el modelo de ciudad de las próximas décadas. El nuevo código habilitaría edificios de mayor altura solo en Pinamar (no en Cariló), concentrando la densidad en ejes puntuales como la avenida Bunge .

(no en Cariló), concentrando la densidad en ejes puntuales como la avenida . El objetivo central es abandonar la dependencia exclusiva de la renta turística de temporada e incorporar población estable todo el año.

e incorporar población estable todo el año. Sectores vecinalistas advierten que el proyecto habilitaría una ciudad para hasta 700.000 habitantes y cuestionan la infraestructura sanitaria, de transporte y de servicios.

El Municipio de Pinamar avanza con "Pinamar 2050", un plan de ordenamiento territorial y urbano que, en su dimensión inmobiliaria, busca que el balneario deje de depender casi con exclusividad de la renta turística de temporada para transformarse en una ciudad de residencia permanente. La iniciativa abarca la totalidad del partido —Pinamar, Cariló, Valeria del Mar y Ostende— y ya despierta debates sobre su impacto en la movilidad, los servicios públicos y la preservación de los ecosistemas costeros.

Qué cambia con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano

El proyecto está en las dos últimas fases que definen cómo crecerá y se organizará el territorio en las próximas décadas. Establece el modelo de ciudad que se busca alcanzar —delimitando áreas, zonas y distritos— y avanza sobre un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial que determinará cómo podrá usarse el suelo, qué actividades se permitirán en cada sector, qué criterios de protección ambiental se aplicarán y con qué herramientas contará el municipio para gestionar un desarrollo más equilibrado.

El cambio más relevante sería que la nueva norma actualiza un código pensado para otra escala: cuando Pinamar tenía otro perfil turístico, otra presión sobre el suelo y otra dinámica de crecimiento. Hoy la demanda, la movilidad y la infraestructura están mucho más exigidas.

Cariló: crecer sin perder el bosque, la playa y la baja densidad

El Plan Director de Cariló, aprobado en 2020, sentó las bases para ordenar el crecimiento de la localidad. Pinamar 2050 retoma esos lineamientos y los amplía a todo el partido. El nuevo código abre una discusión más fina sobre cómo deberían crecer el norte y el sur de la localidad. La clave sería sumar metros construidos preservando el bosque, la playa y la baja densidad que forman parte de la identidad de Cariló.

Uno de los puntos más sensibles del debate es que el código permitiría habilitar edificios de mayor altura —solo en Pinamar, no en Cariló, donde la propiedad horizontal se mantiene de baja densidad—. La identidad histórica de Pinamar está muy ligada a la relación entre construcción, bosque y playa, y romper esa escala sin criterio podría causar un daño importante.

Todo indica que, una vez en marcha el plan, Pinamar tendrá un desarrollo combinado de edificios premium, barrios cerrados y proyectos mixtos. En Cariló, en cambio, el perfil apunta a proyectos mixtos de alta calidad, con fuerte impronta de vivienda de baja densidad, hotelería y servicios. Los jugadores del rubro imaginan un mercado más segmentado y sofisticado, con un Pinamar más urbano y central y una Cariló que sigue apostando por la calidad ambiental —una lógica que también se lee en el negocio inmobiliario de otras plazas.

Las advertencias: ¿una ciudad para 700.000 habitantes?

En medio del optimismo, algunos sectores expresan preocupación. El dirigente vecinalista Martín Porretti afirmó que la propuesta "está hecha a medida de determinados desarrolladores" y pone en riesgo la identidad de la ciudad. Advierte que se habilitaría la construcción de miles de metros cuadrados sobre el frente marítimo y torres en el ingreso a Pinamar, y que el nuevo ordenamiento proyecta una ciudad preparada para hasta 700.000 habitantes, "más que algunas ciudades del conurbano bonaerense".

A partir de esa proyección, Porretti abre interrogantes sobre la infraestructura: la capacidad de la planta depuradora y el sistema de cloacas, el estado de las calles, el corredor educativo y el transporte —recuerda que Pinamar tiene "el boleto de colectivo más caro del país"—. "No se trata solo de construir más, sino de saber qué ciudad queremos y si estamos preparados para acompañar ese crecimiento con servicios, educación, salud, transporte e infraestructura", plantean quienes miran el plan con cautela.

Del verano a la residencia permanente

Cada vez más personas la eligen para vivir, trabajar o estudiar buena parte del año. Si el crecimiento se ordena, el partido podría sumar actividad económica y población estable sin perder su perfil ambiental. En esa transición, el bosque, los médanos y el acuífero no son solo valores ambientales: son activos económicos que sostienen el turismo y el desarrollo inmobiliario. El Plan 2050 busca combinar crecimiento y preservación con herramientas como mayores retiros, criterios de baja densidad, protección forestal y planificación previa de infraestructura. El verdadero desafío, coinciden, no será la aprobación sino la implementación.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el plan Pinamar 2050?

Es el plan de ordenamiento territorial y urbano del partido de Pinamar que reescribe el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial para orientar el crecimiento de las próximas décadas y reducir la dependencia de la renta turística de temporada.

¿Se podrán construir torres en Cariló?

No. El nuevo código habilitaría edificios de mayor altura solo en Pinamar, concentrados en sectores puntuales como el eje de Bunge. En Cariló se mantiene la baja densidad y la baja altura.

¿Para cuántos habitantes se proyecta Pinamar?

Según el dirigente vecinalista Martín Porretti, el nuevo ordenamiento plantea una ciudad preparada para hasta 700.000 habitantes, cifra que motiva sus advertencias sobre infraestructura y servicios.

¿Qué localidades abarca el plan?

Todo el partido: Pinamar, Cariló, Valeria del Mar y Ostende.