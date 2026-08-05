Claves del día: Brasil enfría la relación con Argentina mientras el agro acelera su revolución con IA y datos

La agenda económica amaneció atravesada por una combinación poco habitual de tensiones internacionales, cambios regulatorios y señales de inversión que ayudan a entender hacia dónde empieza a moverse la economía argentina.

La noticia política más relevante llegó desde Brasil. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió retirar a su embajador en Buenos Aires y reducir al mínimo la representación diplomática, profundizando el deterioro de una relación estratégica para ambos países. La decisión constituye una de las sanciones diplomáticas más importantes entre los dos socios del Mercosur en décadas y agrega incertidumbre sobre un vínculo que resulta clave para numerosas industrias argentinas.

El impacto excede ampliamente la política. Brasil continúa siendo el principal socio comercial de Argentina, el mayor destino de muchas exportaciones industriales y un mercado determinante para sectores como el automotriz, la maquinaria agrícola, la industria metalmecánica y buena parte de la producción santafesina. El enfriamiento institucional no implica necesariamente un freno inmediato al comercio, pero sí aumenta el riesgo de que futuras negociaciones comerciales, sanitarias o de inversiones encuentren mayores obstáculos.

La tensión quedó expuesta incluso en la inauguración del Congreso Aapresid. Allí, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, volvió a destacar la importancia del mercado brasileño para la producción argentina, aunque reconoció indirectamente la dificultad del momento. En el propio sector agropecuario admiten que Brasil continúa siendo un socio imprescindible, aun cuando hoy la política avance en sentido contrario.

En paralelo, el Gobierno nacional decidió retroceder parcialmente con la desregulación del servicio de practicaje en los puertos luego del conflicto que amenazaba con paralizar buena parte de la actividad exportadora. La marcha atrás busca desactivar un enfrentamiento que generó fuerte preocupación entre exportadores, terminales portuarias y cadenas agroindustriales, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario.

Mientras tanto, otra transformación mucho más silenciosa empieza a redefinir el futuro del agro argentino. La nueva frontera competitiva ya no pasa solamente por la genética o la maquinaria agrícola. Los datos, la inteligencia artificial y la biología computacional comienzan a acelerar el desarrollo de bioinsumos, biofertilizantes y nuevos productos biológicos capaces de reducir tiempos de investigación que antes demandaban años.

Empresas tecnológicas, startups, universidades y centros científicos están utilizando modelos de IA para identificar microorganismos, optimizar formulaciones y desarrollar soluciones mucho más rápidamente que con los métodos tradicionales. La innovación empieza a convertirse en un diferencial competitivo tan importante como la productividad del campo.

En ese contexto también aparece una buena noticia para el financiamiento del sector. MSU consiguió un préstamo sindicado por 60 millones de dólares a una tasa anual del 8,25%, una operación que refleja que las empresas agroindustriales de mayor escala vuelven a acceder al crédito internacional en condiciones considerablemente mejores que las disponibles pocos años atrás.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Rosario lanzó la licitación de once nuevos locales comerciales para desarrollar un paseo de servicios destinado a mejorar la experiencia de los pasajeros y ampliar las fuentes de ingresos de la terminal. El proyecto busca transformar al aeropuerto en un espacio con mayor actividad comercial y gastronómica, siguiendo modelos que ya funcionan en otras terminales del país y del exterior.

En paralelo, otro sector que continúa reclamando alivio es el gastronómico. Empresarios de bares y restaurantes impulsan cambios regulatorios para reducir un costo que, según estiman, puede alcanzar hasta los 750.000 pesos por establecimiento. La iniciativa apunta principalmente a simplificar exigencias vinculadas con habilitaciones y trámites que consideran desactualizados y que terminan afectando la rentabilidad de un negocio que todavía enfrenta un consumo moderado. El proyecto entró al Concejo Municipal

El reclamo refleja una realidad que atraviesa buena parte de las pequeñas y medianas empresas: con márgenes cada vez más ajustados, la competitividad ya no depende solamente de vender más, sino también de reducir costos administrativos, regulatorios y operativos.