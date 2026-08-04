El reloj corre hacia 2027: el desafío que puede poner a prueba todo el plan económico

Aunque el Gobierno continúa concentrado en consolidar la desinflación, acumular reservas y sostener el equilibrio fiscal durante 2026, el Fondo Monetario Internacional ya desplazó el foco hacia el próximo gran desafío: 2027, año en el que Argentina enfrentará vencimientos por alrededor de USD 20.000 millones entre deuda pública y compromisos con organismos internacionales.

La segunda revisión del acuerdo con el FMI dejó un mensaje claro: el interrogante ya no es únicamente cómo terminará este año, sino si el país llegará a 2027 con la capacidad suficiente para financiar sus obligaciones sin volver a depender de un nuevo programa de asistencia.

Las cinco condiciones que observa el FMI

Recuperar el acceso a los mercados internacionales: el primer objetivo consiste en que Argentina vuelva a financiarse mediante emisiones de deuda en los mercados voluntarios. Para ello será indispensable reducir el riesgo país, sostener la estabilidad macroeconómica y acceder a tasas compatibles con la capacidad de pago del Estado.

Acumular reservas de manera sostenida: el fortalecimiento de las reservas internacionales aparece como la condición transversal de todo el programa. Sin un Banco Central con mayor respaldo en divisas, difícilmente pueda consolidarse la estabilidad cambiaria ni recuperarse la confianza de los inversores.

Mantener el respaldo de los organismos multilaterales: el esquema financiero proyectado contempla que organismos como el Banco Mundial, el BID y la CAF continúen aportando financiamiento y garantías para facilitar la transición hacia un financiamiento privado más estable.

Avanzar con privatizaciones y venta de activos: dentro de las proyecciones también aparecen ingresos extraordinarios provenientes de privatizaciones, concesiones y venta de activos estatales, recursos que contribuirían a aliviar las necesidades financieras del Estado en los próximos años.

Sostener el superávit fiscal: el equilibrio de las cuentas públicas continúa siendo la base de toda la estrategia económica. Para el organismo, mantener el superávit resulta indispensable para reducir el riesgo soberano, fortalecer la confianza y facilitar el acceso al crédito internacional.

El desafío va mucho más allá de la deuda

Los analistas coinciden en que el volumen de vencimientos previsto para 2027 representa una verdadera prueba de estrés para el programa económico. No se trata únicamente de conseguir dólares para cancelar obligaciones, sino de demostrar que el país puede sostener la estabilidad fiscal, fortalecer las reservas y recuperar el financiamiento privado sin depender nuevamente de un rescate extraordinario.

En ese contexto, el éxito del plan económico no se medirá solamente por la evolución de la inflación durante 2026. La verdadera evaluación comenzará cuando Argentina deba afrontar el mayor calendario de vencimientos de los próximos años con recursos propios y acceso al mercado, evitando volver a una situación de asistencia financiera de emergencia.