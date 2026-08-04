Alivio para el agro y las exportaciones: acuerdo para levantar el paro portuario

El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo para destrabar el conflicto que mantenía afectada la actividad portuaria y que había generado un fuerte impacto sobre el comercio exterior argentino. La negociación permitió encaminar la normalización de las operaciones luego de varios días de incertidumbre para exportadores, importadores y operadores logísticos.

La resolución llega en un momento especialmente sensible para la economía, ya que la actividad portuaria constituye uno de los principales canales de ingreso de divisas y resulta estratégica para las exportaciones agroindustriales, energéticas e industriales.

Una medida que impactó en toda la cadena logística

El conflicto había provocado demoras en el ingreso y salida de buques, afectando terminales portuarias de distintos puntos del país y generando importantes sobrecostos para las empresas involucradas.

Además del retraso en las cargas, la interrupción de la operatoria amenazaba con incumplimientos contractuales, mayores costos logísticos y una pérdida de competitividad frente a otros puertos de la región.

Qué estaba en discusión

La medida de fuerza surgió tras el rechazo de un sector de los prácticos al nuevo marco regulatorio impulsado por el Gobierno para modificar el sistema de practicaje y pilotaje.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a reducir costos, ampliar la competencia y modernizar una normativa vigente desde comienzos de los años noventa. Los representantes del sector, en cambio, cuestionaban aspectos vinculados con la seguridad operativa y las condiciones de prestación del servicio.

El desafío ahora: recuperar la normalidad

Con el acuerdo alcanzado, las autoridades esperan que las operaciones comiencen a normalizarse de manera gradual en las próximas horas y que los buques demorados puedan retomar sus maniobras.

El objetivo inmediato será reducir el atraso acumulado, restablecer el flujo del comercio exterior y minimizar el impacto económico que dejó la paralización sobre la cadena logística y exportadora.

Por qué importa

La resolución del conflicto representa un alivio para sectores estratégicos como el agro, la industria y la energía, altamente dependientes del funcionamiento de los puertos para colocar su producción en los mercados internacionales. Evitar una prolongación de la medida también reduce el riesgo de mayores costos logísticos y de pérdida de competitividad para las exportaciones argentinas.