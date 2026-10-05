¿Vender ahora o esperar?: claves para decidir qué hacer con cada grano y con los pesos

El último informe de DATA Miazzo plantea estrategias diferentes para cada cultivo y analiza alternativas de inversión en pesos y financiamiento.

Para la soja disponible, la recomendación es clara: no vender inmediatamente y aprovechar el pase a noviembre, que permite capturar unos USD 7 adicionales por tonelada.

El informe ubica el futuro de noviembre en torno a USD 370 por tonelada, un nivel que considera conveniente para poner precio al grano de la campaña vieja. Según DATA Miazzo, esta estrategia implica una mejora del 15% TNA.

El escenario hacia adelante presenta, sin embargo, un sesgo más bajista. Entre los factores que presionan al mercado aparecen la mejora en las condiciones del cultivo estadounidense, la existencia de un volumen todavía importante de la campaña vieja sin comercializar y la falta de novedades en las importaciones chinas.

Del lado alcista, el informe señala que los fondos especulativos continúan aumentando su posición compradora y que persisten las tensiones geopolíticas.

La próxima campaña también ofrece oportunidades

Para la próxima campaña, DATA Miazzo considera que los precios continúan siendo atractivos. Mayo de 2027, en torno a USD 355 por tonelada, aparece como un nivel interesante para comenzar a poner piso al precio.

La curva de futuros mostró una caída generalizada de hasta USD 8 frente al informe anterior, aunque el análisis sostiene que todavía existen valores convenientes tanto para el grano almacenado como para la próxima cosecha.

¿Futuros o carry trade?

Para quienes necesitan generar pesos, el informe encuentra diferencias según el horizonte.

A noviembre, la venta combinada de futuros de soja y dólar permite asegurar unos $587.842 por tonelada, un 5,1% por encima del disponible, equivalente a una TNA del 38%.

A mayo de 2027, la estrategia permite alcanzar $663.332 por tonelada, con una mejora equivalente al 29% TNA. En este escenario, la combinación entre venta de disponible y colocación en LECAP aparece como una alternativa competitiva hacia mayo.

Financiarse en dólares aparece como una alternativa

El informe desaconseja financiar el pase en pesos debido al elevado costo financiero y a la reducción del premio de los futuros.

En dólares, en cambio, el escenario resulta diferente: con un costo de financiamiento cercano al 7% TNA, el pase a noviembre ofrece una ganancia del 14,6% TNA, mientras que el pase a enero de 2027 alcanza una mejora del 10,8% TNA.

Por eso, la recomendación es financiarse en moneda extranjera para tomar el pase, y no hacerlo en pesos.

Maíz: diciembre aparece como la mejor alternativa

En maíz, DATA Miazzo también recomienda postergar la venta del disponible y aprovechar el pase a diciembre.

El informe destaca que noviembre mostró un fuerte recorte, pero que diciembre todavía ofrece una mejora de USD 13 por tonelada, equivalente a una TNA del 30%.

La estrategia sugerida es financiarse para capturar ese beneficio.

El mercado tiene argumentos contrapuestos. Por un lado, la producción mundial proyectada caería en 10 millones de toneladas frente a la campaña anterior y la demanda estimada continúa firme. Por otro, las condiciones de los cultivos del hemisferio norte siguen mejorando y los fondos especulativos comenzaron a cerrar posiciones largas.

Para la próxima campaña, el informe señala que los futuros siguen ofreciendo niveles atractivos: abril en torno a USD 200 y septiembre para el maíz tardío.

Trigo: la señal es vender y no esperar una recuperación

La situación cambia para el trigo. En este caso, DATA Miazzo considera que difícilmente aparezcan precios mejores que los actuales.

Todavía queda alrededor de un 20% de la campaña pasada por comercializar, mientras se acerca el empalme con la nueva cosecha. Además, el precio disponible se encuentra alineado con la capacidad teórica de pago de la industria.

El informe recomienda, por lo tanto, vender el stock a los precios actuales, sin buscar un premio adicional mediante el pase.

Para la próxima cosecha, diciembre aparece en USD 218,5 por tonelada, un valor que el análisis considera atractivo pese a la baja respecto del informe anterior. Si existe margen para esperar, la recomendación es optar por enero; si se necesita caja, diciembre.

Maíz y trigo: el clima empieza a marcar la agenda

En maíz, la siembra 2026/27 alcanza el 17,1% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, con un adelanto de 5 puntos porcentuales respecto de la campaña anterior. La campaña 2025/26, en tanto, registra un avance de cosecha del 99,2%, con una producción estimada en 64 millones de toneladas.

Para el trigo, el 94,6% del área presenta una condición entre Normal y Excelente. Sin embargo, después de heladas y focos de granizo, comienza a cobrar importancia la necesidad de nuevas lluvias en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y el norte y oeste bonaerense.

Insumos: cautela con las compras

El mercado de fertilizantes presenta señales diferentes.

En urea, la oferta internacional continúa ajustada y Sudamérica mantiene una demanda activa. Sin embargo, el mercado moderó parte de la suba ante una mayor cautela de los compradores, la volatilidad energética y la expectativa de una nueva licitación de India.

En Argentina, la relación trigo/urea se ubica en 2,6, un 10% por debajo del año pasado, mientras que maíz/urea alcanza 3,1, con una mejora interanual del 82%.

Para MAP, el mercado permanece estable, con una referencia de USD 1.025 y una demanda todavía débil en Occidente. La recomendación es mantener compras puntuales, sin acelerar la cobertura.

¿Dónde poner los pesos?

El informe también analiza alternativas financieras para quienes cuentan con liquidez en pesos.

Las LECAP volvieron a mejorar sus rendimientos y presentan una ventaja de hasta 8 puntos porcentuales frente a plazos fijos y FCI.

A enero, el informe señala que resultan convenientes frente al dólar si este se mantiene por debajo de $1.635, es decir, si registra una suba inferior al 7,2%.

Para horizontes más largos, los bonos ajustados por CER aparecen como una alternativa atractiva debido a sus rendimientos reales.

La estrategia cambia según el cultivo

El mensaje central del informe es que no existe una única estrategia de comercialización para todos los granos.

En soja, la prioridad está en aprovechar el pase a noviembre y comenzar a poner precio a la próxima campaña en niveles considerados atractivos. En maíz, diciembre ofrece un premio que justifica postergar la venta. En trigo, en cambio, la recomendación es no esperar una mejora significativa y avanzar con la comercialización del stock.

Mientras tanto, el análisis financiero propone evaluar el costo de oportunidad de mantener los granos, las alternativas de financiamiento y el destino de los pesos disponibles.