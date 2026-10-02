El grupo hotelero detrás de Sofitel y Faena desembarca frente al Aeropuerto de Rosario con un proyecto de usos mixtos

Resumen Ejecutivo Accor desembolsará unos US$ 50 millones en alianza con desarrolladores locales para incorporar cinco nuevos hoteles en Argentina entre 2027 y 2028.

desembolsará unos en alianza con desarrolladores locales para incorporar cinco nuevos hoteles en Argentina entre 2027 y 2028. El plan contempla la apertura del Ibis Rosario Aeropuerto , un complejo de 90 habitaciones situado estratégicamente en la avenida Jorge Newbery .

, un complejo de 90 habitaciones situado estratégicamente en la avenida . El proyecto rosarino integrará el megadesarrollo de usos mixtos Pasea , impulsando la oferta corporativa y turística en el corredor inmobiliario Rosario-Funes .

, impulsando la oferta corporativa y turística en el corredor inmobiliario . La expansión nacional generará 200 empleos directos y sumará plazas en Escobar, Merlo, Ushuaia y Lomas de Zamora.

El mapa de la infraestructura hotelera y turística en Argentina registra un movimiento estratégico de singular relevancia. El grupo francés Accor, gigante global del sector con marcas emblemáticas como Faena, Sofitel, Novotel y Mercure, avanza en una hoja de ruta orientada a afianzar de manera decisiva su presencia en el mercado nacional.

La operación contempla un desembolso estimado en US$ 50 millones entre 2027 y 2028, financiado mediante alianzas clave con desarrolladores inmobiliarios y propietarios locales. Este esquema de asociación e inversión privada distribuida permite expandir la capilaridad territorial de la marca minimizando el riesgo financiero directo de la operadora internacional.

Dentro del paquete de obras anunciado, la ciudad de Rosario emerge como una plaza neurálgica en la visión estratégica de la compañía multinacional. El anuncio del levantamiento del Ibis Rosario Aeropuerto responde directamente al constante crecimiento de la actividad económica regional, las convenciones corporativas y la demanda de conectividad.

El nuevo establecimiento hotelero se erigirá sobre la avenida Jorge Newbery, emplazado de manera estratégica frente a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas. Dispondrá de 90 habitaciones diseñadas bajo los estándares globales de funcionalidad, eficiencia energética y confort que caracterizan a la marca del segmento económico.

La infraestructura estará integrada formalmente dentro del complejo de usos mixtos Pasea, un desarrollo urbanístico integral de 57.000 metros cuadrados. Este espacio albergará bloques corporativos de oficinas AAA, un centro de convenciones de escala regional, una sede universitaria y un polo gastronómico de vanguardia.

Esta combinación de usos no resulta fortuita. La convergencia entre negocios, oferta académica y alojamiento responde a las exigencias operativas de las corporaciones modernas. Los viajeros de negocios demandan hoy espacios integrados donde la conectividad fluida, la cercanía a terminales aeroportuarias y los servicios complementarios compartan una misma ubicación geográfica.

El proyecto potencia de manera directa el valor inmobiliario y comercial del dinámico corredor urbano que vincula a Rosario con la vecina localidad de Funes. Dicha franja experimenta una marcada expansión residencial y empresarial, convirtiéndose en uno de los distritos de mayor tracción para la inversión privada en la provincia.

Para el sur santafesino, la apuesta de la cadena francesa refuerza un entramado donde la compañía ya posee presencia operativa. Actualmente, el grupo administra en la zona el hotel Mercure Rosario y el ibis Puerto San Martín, instalaciones estratégicas para el flujo ejecutivo vinculado al complejo agroexportador e industrial del Gran Rosario.

Expansión federal e impacto en el entramado productivo

Como parte de esta estrategia de expansión federal, el plan contempla cuatro desembolsos adicionales en distintos puntos del territorio argentino. Las aperturas programadas incluyen la edificación de establecimientos en Escobar y Lomas de Zamora dentro de la provincia de Buenos Aires, un hotel en Merlo en la provincia de San Luis, y una unidad en la ciudad austral de Ushuaia.

Según remarcó Marcus Simões, vicepresidente de Ventas de Accor Américas, las aperturas buscan equilibrar la atención entre el turismo de ocio y la creciente demanda del segmento corporativo en ciudades intermedias. La firma complementará este despliegue con la reconversión del hotel Park Royal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual será transformado bajo la etiqueta Mercure.

En términos de empleo e impacto socioeconómico directo, la puesta en marcha de los cinco hoteles generará aproximadamente 200 puestos de trabajo directos y decenas de empleos indirectos en los servicios de mantenimiento, gastronomía y logística local. La modalidad de franquicia u operación delegada fortalece la transferencia de tecnología y estándares internacionales de gestión hospitalaria hacia el mercado doméstico.

El auge de desarrollos inmobiliarios de usos mixtos en nodos aeroportuarios refleja patrones de planificación urbana consolidados a nivel mundial. La integración de infraestructura hotelera de perfil económico pero con altos estándares internacionales permite a las ciudades de escala intermedia elevar su perfil competitivo en la captación de congresos y turismo de negocios.

El horizonte proyectado para los años 2027 y 2028 ratifica la confianza del capital privado local e internacional en el potencial de largo plazo de los centros urbanos argentinos. La articulación entre desarrolladores privados, marcas globales y nodos de transporte consolida una arquitectura de negocios capaz de dinamizar la economía regional.