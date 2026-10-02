La Segunda prepara su ingreso a un fondo de US$100 millones y apunta a negocios más allá de los seguros

La Segunda quiere que su próximo salto de negocios vaya más allá de las pólizas. El grupo asegurador tiene definida internamente una inversión para ingresar a un fondo de capital emprendedor que apunta a reunir unos US$100 millones y financiar startups vinculadas con la industria del seguro y actividades cercanas en América. La operación, próxima a ejecutarse, forma parte de una ambición mayor: transformarse progresivamente en un grupo económico con presencia en nuevos mercados.

El anuncio lo hizo Martín Moser, gerente ejecutivo de Tecnología e Innovación de La Segunda Seguros, en una entrevista con Ecos365 en el marco del Congreso Internacional ORP 2026, organizado por la compañía y la Fundación ORP de España, con Rosario como sede principal, que reunió a más de 2.000 personas durante tres días en Metropolitano.

“Estamos muy cerca de poder ejecutar una inversión que ya tenemos definida y resuelta dentro de los equipos de dirección de La Segunda”, adelantó Moser.

La precisión sobre el monto es central: los US$100 millones corresponden al tamaño previsto del fondo, no al desembolso de La Segunda. La aseguradora aportará una parte. El movimiento amplía una estrategia que ya combina contratación de soluciones tecnológicas, pruebas con startups, inversiones directas y participación en fondos. Detrás de esa combinación aparece una pregunta de negocios: cómo aprovechar la escala y el conocimiento de una aseguradora para participar de mercados que están cambiando con la tecnología.

“La Segunda también tiene la ambición de no sólo ser un grupo asegurador, sino ir transformándose en un grupo económico”, planteó Moser.

Invertir para estar cerca de lo que viene

El ejecutivo explicó que el primer modelo de innovación abierta que desarrolló la compañía fue el denominado venture client: convertirse en cliente de una startup que aporta una solución para el negocio.

Ese esquema permite trabajar sobre problemas concretos, probar herramientas y evaluar resultados dentro de la organización. Según Moser, es un modelo que ya alcanzó madurez y tuvo buenos resultados en La Segunda.

La entrada al nuevo fondo suma otra vía: el venture capital, es decir, invertir capital en empresas emergentes, en este caso a través de un vehículo especializado.

La diferencia también está en lo que se busca obtener. Además de una eventual rentabilidad financiera, la compañía quiere acceder de manera temprana a desarrollos que podrían modificar el mercado asegurador.

“Además del retorno económico que te pueda traer esa inversión”, explicó, interesa conseguir “un retorno estratégico”: estar cerca de innovaciones que pueden resultar disruptivas para la industria en la que el grupo concentra su actividad principal.

La apuesta, por lo tanto, tiene dos objetivos relacionados: participar del crecimiento de nuevos negocios y conocer las tecnologías que podrían cambiar la forma de vender seguros, atender clientes, gestionar riesgos o prevenir daños.

Qué cambia respecto de SF500

La Segunda ya cuenta con una inversión en SF500, pero Moser marcó una diferencia con el paso que ahora prepara.

Según explicó, aquella participación no está directamente relacionada con la industria aseguradora. Por eso, la decisión responde principalmente a una lógica de inversión, mientras que el nuevo fondo especializado agrega una conexión más estrecha con el negocio del grupo.

En la actualidad, indicó, los seguros explican casi la totalidad de la facturación de La Segunda. La posibilidad de diversificarse se construye desde esa base.

Entre los campos que mencionó aparecen salud, movilidad, longevidad y agro, una actividad en la que destacó la experiencia de la compañía. También dejó abierta la posibilidad de explorar, más adelante, otras áreas de las finanzas en las que todavía no tienen una presencia cercana.

No presentó esas alternativas como desembarcos ya resueltos. Las ubicó dentro del horizonte de crecimiento que la innovación abierta podría habilitar.

“Nos interesa hacer una empresa modelo, una corporación modelo, en términos de innovación abierta”, sostuvo. La secuencia que describió es gradual: a medida que maduran las experiencias, el grupo incorpora nuevas formas de vincularse e invertir.

De Rosario a Las Vegas, con una startup en la delegación

La agenda internacional obligó a dividir el equipo. Mientras una parte permaneció en Rosario para participar del Congreso ORP y llevar adelante el InnLab Day, otra viajó a InsureTech Connect —ITC—, en Las Vegas.

Moser describió al encuentro estadounidense como el más importante a escala internacional para el ecosistema de seguros. Según explicó, durante tres jornadas reúne a unas 10.000 personas, entre fundadores de startups, grandes empresas tecnológicas, aseguradoras, proveedores especializados y brókeres.

La Segunda participa por cuarto año consecutivo. Esta vez, la delegación estuvo integrada por el gerente de Procesos, el gerente Comercial y el fundador de Uiflou, una de las startups en las que el grupo realizó una inversión directa.

Uiflou desarrolla soluciones de prevención de enfermedades laborales mediante inteligencia artificial y visión por computadora. La participación de La Segunda como socia fue anunciada públicamente en 2025, junto con un acuerdo de inversión con ADDventure.

La presencia conjunta en Las Vegas busca ampliar el alcance comercial de la startup. Moser señaló que el objetivo es que pueda mostrar sus servicios, conseguir clientes, generar negocios y, eventualmente, despertar el interés de fondos dispuestos a invertir.

Ante la consulta sobre una posible venta de la empresa, el ejecutivo puso el foco en esas oportunidades de crecimiento y financiamiento, sin anunciar una operación de venta.

Para La Segunda, el viaje también sirve para encontrar nuevos socios tecnológicos, identificar startups que puedan aportar soluciones y dar a conocer su programa de innovación.

Un congreso que puso a Rosario en la conversación internacional

Los anuncios tuvieron como escenario una convocatoria de escala internacional. El Congreso ORP 2026 reunió en Rosario a más de 2.000 referentes de 43 países, con una agenda centrada en seguridad, salud laboral y futuro del trabajo. El encuentro, organizado por La Segunda y la Fundación ORP, también contempló actividades en Buenos Aires y Puerto Iguazú.

Dentro de esa programación se incluyó el InnLab Day 2026, la jornada del programa de innovación abierta de la aseguradora. Su tercera edición se desarrolló bajo el concepto “Laboratorio de Futuro”.

La propuesta reunió casos reales, pilotos y aprendizajes de La Segunda, startups y referentes de la industria, con contenidos sobre inteligencia artificial, datos, realidad aumentada y nuevas formas de trabajar. El eje fue mostrar cómo esas herramientas pueden aplicarse a la prevención, las decisiones operativas y el desarrollo de capacidades dentro de las organizaciones.

Para la compañía, esa exposición también permite mostrar el recorrido de InnLab y acercar potenciales socios a los desafíos que enfrenta el negocio asegurador.

Innovación dentro de los equipos

En paralelo con las inversiones y los vínculos internacionales, La Segunda prepara un programa interno para fomentar la innovación entre sus trabajadores.

Moser lo vinculó con la disponibilidad de herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de nuevos procesos o la mejora de los existentes. La intención es que esa capacidad se extienda dentro de la organización.

“Lo que intentamos es que la innovación no sea un laboratorio externo a los equipos de trabajo, sino que esté embebida en todo lo que hacemos”, señaló.

El mecanismo consiste en identificar una startup con una propuesta de valor, conectarla con los equipos de negocio y desarrollar una prueba piloto. A partir de esa experiencia se evalúa qué puede aportar a la operación.

Los objetivos abarcan eficiencia, una mejor experiencia para los clientes y más herramientas para los productores de seguros. El equipo de innovación cumple la función de vincular las soluciones que surgen fuera de la compañía con las necesidades y oportunidades que aparecen dentro.

Moser consideró que esa integración viene avanzando y que los distintos equipos se reconocen cada vez más como parte del proceso.

El próximo paso será concretar la inversión ya aprobada internamente. Allí, la estrategia sumará una nueva escala: La Segunda buscará participar, a través de un fondo especializado, de empresas que pueden convertirse en proveedoras, abrir mercados o cambiar el negocio del que hoy obtiene casi todos sus ingresos.

