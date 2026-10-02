El fin de la venta directa obliga al mayor coloso deportivo a encarar despidos masivos

Resumen Ejecutivo Las acciones de Nike cayeron más del 10% tras reportar una baja del 4% en sus ingresos trimestrales globales y proyectar un escenario recesivo.

cayeron más del 10% tras reportar una baja del 4% en sus ingresos trimestrales globales y proyectar un escenario recesivo. La compañía lanzó el plan Pace , proyectando ahorrar 2.500 millones de dólares hacia 2031 a través de reestructuraciones y reducciones de personal.

, proyectando ahorrar 2.500 millones de dólares hacia 2031 a través de reestructuraciones y reducciones de personal. El desplome del consumo en China y la contracción de la línea Sportswear obligan a la firma a pasar de la innovación al recorte severo.

y la contracción de la línea obligan a la firma a pasar de la innovación al recorte severo. Analistas financieros advierten sobre la pérdida de ventajas competitivas frente a nuevos jugadores del mercado deportivo internacional y dinámicas de distribución local.

El mercado financiero global tembló tras el colapso bursátil de Nike. Las acciones del gigante de la indumentaria deportiva cayeron un 10% en Wall Street luego de presentar ingresos trimestrales por 11.200 millones de dólares, lo que representa una baja del 4% interanual. Esta caída refleja el agotamiento de una estrategia que cruza océanos y llega a cada mostrador comercial.

Las señales de alerta no son aisladas. En mercados decisivos como China, la demanda experimentó una fuerte desaceleración. A la par, su histórica línea Nike Sportswear evidenció un retroceso de doble dígito. La empresa acumula una pérdida de valor superior al 45% en lo que va del año, encendiendo las alarmas en el sector corporativo.

Frente a este escenario de estancamiento, la conducción encabezada por el director ejecutivo Elliott Hill resolvió implementar un viraje estratégico. La corporación presentó su programa integral denominado Pace, una reestructuración operativa orientada a lograr un ahorro acumulado de 2.500 millones de dólares para el año 2031.

El plan contempla ajustes severos en la fuerza laboral. Tras dos tandas de despidos ejecutadas previamente, la empresa confirmó que habrá nuevas reducciones de personal a partir de 2027. La reorganización incluirá la modernización de la cadena de suministro, la segmentación geográfica en tres regiones y la apertura de un nuevo centro operativo en India.

La dinámica que atraviesa la marca resulta instructiva para comprender los dilemas de escala. Como un barco de gran calado que necesita millas para girar, los gigantes globales tardan en reaccionar ante cambios de tendencia. La excesiva dependencia del canal de venta directa y el descuido de los distribuidores tradicionales abrieron la puerta a competidores ágiles.

En el análisis del banco Citi, la perspectiva empresarial se tornó cautelosa. Los especialistas señalaron que "Nike se está convirtiendo en una historia de recorte de costos", reflejando cómo la prioridad pasó de la innovación de producto a la disciplina financiera estricta frente a presiones crecientes.

El impacto de la reestructuración global en la cadena de valor local

El programa Pace pretende simplificar la toma de decisiones y acelerar los tiempos de respuesta. No obstante, los analistas estiman que los frutos financieros de esta reorganización recién se reflejarán hacia 2029. Mientras tanto, la empresa deberá convivir con cargos extraordinarios de restructuración que afectarán sus resultados inmediatos.

La transición hacia un modelo operativo centralizado en India busca abaratar costos de desarrollo, pero impone riesgos de ejecución. La pérdida de presencia en el punto de venta físico le otorgó terreno a firmas emergentes en el segmento de running y calzado técnico, alterando el mapa de preferencias de los consumidores globales.

El caso expone la fragilidad de sostener el liderazgo basándose únicamente en el volumen histórico. Para el ecosistema mercantil, la lección trasciende el ámbito corporativo estadounidense: el equilibrio entre la eficiencia operativa, la cercanía con el cliente y la agilidad en la cadena de suministros define la supervivencia en mercados volátiles.

En un contexto de alta incertidumbre y transformación del consumo, las corporaciones internacionales deben recalibrar constantemente sus proyecciones de ingresos. La experiencia actual muestra que ni los nombres consolidados están exentos de ajustar sus presupuestos cuando las condiciones macroeconómicas y los hábitos de compra cambian aceleradamente.