Argentina lanza el "pasaporte dorado": las claves del plan para atraer divisas mediante la ciudadanía por inversión

Resumen Ejecutivo El gobierno de Javier Milei presentó en París un programa de pasaporte dorado para captar divisas a través de la ciudadanía por inversión.

presentó en París un programa de para captar divisas a través de la ciudadanía por inversión. La iniciativa exige un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la compra de un bono gubernamental por 800.000 dólares .

al o la compra de un bono gubernamental por . Argentina se convierte en el primer país del G20 y la mayor economía global en implementar este esquema de inversión extranjera directa .

y la mayor economía global en implementar este esquema de . El instrumento busca dinamizar activos estratégicos, sectores productivos y la economía real frente a los constantes desafíos de financiamiento.

La administración nacional dio un paso inédito en el tablero financiero internacional al presentar formalmente en París su nuevo programa de ciudadanía por inversión. Encabezada por Javier Milei, la iniciativa coloca al país como el pionero sudamericano en ofrecer el denominado pasaporte dorado, buscando inyectar divisas frescas de manera directa en las arcas del Estado.

El mecanismo, diseñado para entrar en vigor durante el último trimestre del año, establece dos alternativas claras para los inversores globales. La primera opción exige un desembolso no reembolsable de 350.000 dólares destinado al Tesoro Nacional, con adicionales para grupos familiares. La segunda vía permite suscribir un bono soberano especial por 800.000 dólares.

Todos los fondos recaudados tendrán como destino prioritario fortalecer el esquema fiscal y sanear el balance financiero de la República Argentina. Desde el Ministerio de Economía remarcaron que cada solicitud estará sujeta a auditorías rigurosas para prevenir el lavado de dinero y blindar la seguridad nacional, asegurando que la ciudadanía mantenga su estándar internacional.

Para comprender el alcance de este instrumento, basta observar cómo funcionan los visados de residencia en potencias desarrolladas o microestados del Caribe. La diferencia sustancial radica en que la Argentina ofrece una escala territorial, cultural y de recursos naturales sin precedentes en el mercado de segundas ciudadanías, donde la plaza más grande era Montenegro.

Este fondeo internacional no se limita a un mero trámite bancario en la Capital Federal; posee un efecto derrame potencial sobre la economía real del interior. La llegada de grandes patrimonios suele actuar como un imán para proyectos de inversión extranjera directa en activos productivos, desde bienes raíces hasta fondos de capital de riesgo.

Efecto derrame en el entramado productivo y los mercados regionales

En regiones clave con alto dinamismo exportador, como el nodo agroindustrial de Rosario, la atracción de capitales internacionales puede transformarse en un catalizador decisivo. El interés de expatriados de alto poder adquisitivo tiende a derramarse hacia el agtech, el desarrollo inmobiliario corporativo y la biotecnología.

Los analistas internacionales proyectan que el perfil de los compradores variará sensiblemente respecto al estándar global, atrayendo a norteamericanos y europeos que buscan refugio geopolítico. La consultora Apex Capital Partners, que asesoró al Gobierno en la estructuración, destacó el hito de que un miembro del G20 active una herramienta de esta magnitud.

"El primer país del G-20 que ha comprendido el valor de permitir que los inversionistas obtengan la ciudadanía como una forma de incentivar la inversión extranjera directa". Nuri Katz, presidente de la consultora Apex Capital Partners

En ese sentido, el presidente de la firma, Nuri Katz, remarcó el carácter disruptivo del proyecto al señalar que Argentina es "el primer país del G-20 que ha comprendido el valor de permitir que los inversionistas obtengan la ciudadanía como una forma de incentivar la inversión extranjera directa".

Sin embargo, la implementación de las denominadas visas doradas abre un escenario complejo en el frente político interno. El antecedente reciente del debate por la compra de tierras rurales por parte de firmas extranjeras demostró la sensibilidad que generan estos temas en el Congreso de la Nación, donde la oposición ya alista cuestionamientos.

A su vez, la permanencia de controles cambiarios y la incertidumbre inherente al ciclo electoral venidero representan variables que los inversores sopesarán detenidamente. No obstante, el marco de reformas laborales y desregulación económica vigente busca ofrecer garantías jurídicas suficientes para que el capital de largo plazo finalmente desembarque en el país.

La llegada previa de figuras globales de la tecnología, como Peter Thiel, ratifica que existe un interés concreto por radicar inversiones y residencias en el territorio nacional. Si el programa logra consolidar su seguridad jurídica, el flujo financiero podría acelerar la capitalización de empresas locales y la expansión de proyectos de infraestructura en el interior.

El desafío radicará en transformar este flujo de divisas en un motor sostenido que trascienda la coyuntura fiscal inmediata. La efectividad del pasaporte dorado dependerá de la capacidad de articular esta inyección de liquidez con reglas claras que faciliten la reinversión privada en las cadenas de valor más competitivas de la región.