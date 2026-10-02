Regaló un boceto simple y una firma europea construyó un imperio millonario cobrando regalías

Cada 2 de octubre, el calendario global reserva una fecha curiosa para el mundo de los negocios: el Día Mundial de la Sonrisa. Nació como un gesto corporativo simple y terminó siendo una lección sobre el valor real de los activos intangibles.

La historia arranca en 1963, en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. Una aseguradora venía de fusionarse con otra compañía y el clima interno estaba tenso. Le pidieron a un diseñador gráfico, Harvey Ball, que inventara algo para levantar el ánimo del personal.

En apenas diez minutos dibujó un círculo amarillo con dos puntos y una curva. Cobró 45 dólares por el encargo y nunca registró la imagen como marca: quería que circulara libremente, sin cobrar regalías por su uso.

Años más tarde fundó una organización sin fines de lucro para promover esta fecha, con el lema de mejorar el mundo haciendo sonreír a una persona por día. Esa misión siempre fue gratuita.

La ironía es que, mientras esa misión se mantuvo abierta a todos, un empresario europeo patentó el mismo diseño en decenas de países y construyó alrededor de él una compañía de licencias multimillonaria.

El modelo de negocio es simple: cobra un porcentaje del precio mayorista a cada marca que usa la imagen bajo licencia, sin fabricar un solo producto propio. Es el mismo esquema que sostiene a franquicias y marcas deportivas en el mundo.

La firma familiar que heredó ese negocio transformó una cara sonriente en uno de los activos de propiedad intelectual más licenciados del planeta, presente en ropa, juguetes, cosmética y alimentos en más de cien países.

El contraste entre Ball, que regaló su creación, y quienes sí la registraron resume un dilema que enfrenta cualquier emprendimiento: una idea puede volverse masiva y, al mismo tiempo, no generarle un centavo a quien la inventó.

Como resumió una vez el fundador de Amazon, Jeff Bezos, “tu marca es lo que la gente dice de vos cuando no estás en la sala”, una idea que explica por qué tantas compañías dependen hoy de un solo símbolo bien protegido.

El caso de una marca personal que Wall Street valuó en 1.200 millones de dólares confirma que una identidad bien construida puede pesar más, en términos financieros, que el negocio que la originó.

Para una pyme o un estudio creativo de la región, la enseñanza es concreta: una identidad visual registrada a tiempo puede convertirse en una fuente de ingresos por licencias mucho después de vendido el producto que la hizo popular.

Esa lógica explica, en parte, por qué se multiplican los encuentros de emprendedores que buscan profesionalizar su marca desde el primer día, antes de escalar un negocio o salir a buscar inversión.

La inteligencia artificial le agrega una capa nueva a esta historia. Los sistemas de atención al cliente ya analizan emojis y señales de tono para medir satisfacción en tiempo real, y entrenan asistentes virtuales para sonar amigables de forma consistente.

Esa misma tecnología empieza a decidir qué comprar por cuenta de las personas, en lo que ya se conoce como comercio agéntico, donde una marca reconocible y bien registrada pesa más que nunca para ser elegida.

La inteligencia artificial generativa también puede reproducir cualquier ícono visual en segundos, lo que vuelve más urgente registrar y vigilar activamente una marca, algo que hoy hacen empresas con herramientas automáticas de reconocimiento de imágenes.

Como viene pasando con otras fechas del calendario económico que fuimos repasando, una celebración menor termina revelando un negocio de fondo mucho más grande de lo que parece a primera vista.

Sesenta años después de aquel dibujo hecho en diez minutos, la sonrisa que debía ser gratuita se convirtió en uno de los activos más rentables jamás creados, y en el recordatorio de que proteger una idea también es, al final, una decisión de negocios.