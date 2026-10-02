Caputo anticipó "20 años de crecimiento" y explicó qué cambios busca para la economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una contundente proyección sobre el futuro económico de Argentina: “Se van a venir veinte años de crecimiento y es el momento para aprovecharlos”.

La definición fue realizada este viernes durante su participación en el 62° Coloquio de IDEA, donde mantuvo una charla con el presidente del encuentro, Fabián Kon. Allí, Caputo destacó las reformas implementadas por el Gobierno y sostuvo que el objetivo es consolidar un escenario de estabilidad, crecimiento y mayor competitividad.

Menos impuestos, regulaciones y costo financiero

Según explicó el ministro, la estrategia oficial continuará enfocada en reducir impuestos y regulaciones, mejorar la infraestructura y disminuir el costo financiero.

Caputo sostuvo que esos factores son centrales para generar competitividad y cuestionó la utilización de una devaluación como mecanismo para mejorarla. En ese sentido, afirmó que una devaluación implica una reducción de los salarios reales.

El Gobierno asegura que la reducción de impuestos ya alcanzó el equivalente a tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y que, hacia el final de la actual gestión, se prevé una reducción adicional de otros cuatro puntos.

La apuesta por la inversión

Otro de los ejes planteados por Caputo fue la necesidad de generar un marco de mayor previsibilidad para estimular las inversiones.

El ministro reconoció que existe preocupación entre algunos inversores por la posibilidad de un regreso a escenarios de inestabilidad, aunque aseguró que ese no es el escenario que espera el Gobierno. Al mismo tiempo, afirmó que la administración se está preparando para enfrentar eventuales episodios de volatilidad.

La definición se produce apenas un día después de que Caputo, durante Argentina Week París, señalara que “el riesgo no está en las elecciones sino en perderse la oportunidad de invertir en Argentina” y destacara el potencial del país en alimentos, energía, minerales críticos y capital humano.

El campo y las cadenas productivas, ante una nueva etapa

Para el sector agropecuario, el planteo adquiere relevancia por el peso que tienen los impuestos, la infraestructura, el financiamiento y los costos logísticos sobre la competitividad de las cadenas productivas.

En su exposición, Caputo vinculó la generación de competitividad con una combinación de menor presión impositiva, desregulación, infraestructura y reducción del costo financiero.

El desafío, en ese marco, será transformar esas condiciones macroeconómicas en mayores inversiones, productividad y capacidad exportadora para las distintas actividades productivas.

Reforma laboral y formalización

Caputo también destacó los cambios vinculados con la reforma laboral y sostuvo que las modificaciones buscan favorecer la formalización del mercado de trabajo.

Según sus declaraciones, las cargas patronales habrían pasado del 20% al 2% en determinados esquemas contemplados por las reformas impulsadas por el Gobierno, algo que, de acuerdo con su visión, comenzaría a generar efectos sobre los incentivos para la contratación formal.

“Es el momento para aprovecharlos”

El mensaje central del ministro fue que Argentina estaría entrando, según la visión del Gobierno, en una etapa de mayor estabilidad y previsibilidad.

“Se van a venir veinte años de crecimiento y es el momento para aprovecharlos”, afirmó Caputo, al cerrar su exposición.

La apuesta oficial es que la reducción de impuestos y regulaciones, junto con una mejora de la infraestructura y del acceso al financiamiento, permita generar condiciones para una expansión sostenida de la inversión y de la actividad económica.

Para el agro, el punto clave estará en cómo esas reformas se traducen en menores costos, más inversión, infraestructura y competitividad exportadora en los próximos años.